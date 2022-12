Produkcja śmigłowców dla armii ma się spolonizować

Kontrakt na zakup 32 śmigłowców AW149 to ogromna szansa dla PZL Świdnik i polskich kooperantów. Pierwsze maszyny, jeszcze w dużej części włoskie, armia odbierze już w 2023 roku.

- Gonimy z czasem. Przygotowujemy się intensywnie do produkcji. W związku z bardzo agresywnym harmonogramem dostaw, pierwsze śmigłowce będą z dużo większym udziałem włoskim niż naszym. Docelowo całość linii produkcyjnej będzie jednak już u nas - mówi dla WNP.PL Jacek Libucha, prezes PZL Świdnik.

Posłuchaj naszego podcastu z prezesem PZL Świdnik o inwestycjach w fabryce oraz planie modernizacji polskich Sokołów. Rozmowę publikujemy w naszym „Kanale gospodarczym”

Jak dodaje prezes, w spółce przygotowywane są inwestycje związane z infrastrukturą i nowym układem procesu produkcji.

- W związku z tym powstanie linia produkcyjna montażu końcowego, linia prób w locie. Dostaniemy też całość zarządzania konfiguracją tego śmigłowca, czyli będziemy mogli w przyszłości go modyfikować i modernizować. Budujemy też całą bazę logistyczno-serwisową - wylicza Libucha.

Modernizacja Sokoła też w Świdniku? To niemal pewne

Prezes PZL Świdnik przyznaje, że ostatnie 3 lata były kiepskie pod względem liczby zamówień z polskiego rynku. Większość produkcji była kierowana na eksport.

Oprócz zamówienia na nowoczesne śmigłowce AW149, w Świdniku mają nadzieję na otrzymanie kontraktu na modernizację śmigłowców Sokół.

- 43 śmigłowce już zostały wytypowane do tego programu. Chciałoby się powiedzieć, że jesteśmy blisko finalizacji zakresu i sposobu współpracy z wojskiem w tym programie. Nie chcę wychodzić przed orkiestrę, ale mam tu duże nadzieje, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mogli się pochwalić tym, że dogadaliśmy się w tym zakresie z wojskiem - informuje Jacek Libucha.

Czy to będzie wymagało nowych inwestycji w fabryce?

- To wymaga pewnych dostosowań, ale głównie dlatego, że przygotowujemy się właśnie do inwestycji pod AW149. Natomiast będzie potrzebna bardzo ważna inwestycja hardware'owo-software'owa wynikająca z tego, że proponujemy zupełnie nowy rodzaj cyfrowej awioniki dla Sokoła. To wymaga przygotowania działu konstrukcyjnego - precyzuje szef PZL Świdnik.

Coraz droższa produkcja. Na ulgowe traktowanie nie ma co liczyć

W rozmowie z WNP.PL Libucha przekonuje, że z punktu widzenia wojska jest istotne, żeby śmigłowce, które ma na wyposażeniu, miały zapewnioną pełną bazę produkcyjną i serwisową na terenie kraju. To dobitnie pokazały też realia wojny na Ukrainie.

Problem z dostępnością surowców i niektórych komponentów firma jest w stanie obecnie zniwelować do minimum. Wyzwaniem dla PZL Świdnik są rosnące ceny energii.

- Tu rzeczywiście jesteśmy uderzeni w sposób radykalny. Nie jesteśmy małym czy średnim przedsiębiorstwem, które mają zamrożone ceny. Z drugiej strony nie jesteśmy w grupie przedsiębiorstw energochłonnych. To wszystko powoduje, że koszt energii, który musimy ponieść w przyszłym roku, będzie kilka razy większy niż to, co planowaliśmy w budżecie rok temu - wyjaśnia Jacek Libucha.