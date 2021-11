Proste zakupy, ale nie dla wojska. Polska armia wciąż bez samochodów

Niedawno portal WNP.PL informował o kolejnym unieważnieniu postępowania w programie Pegaz. Kłopoty nie omijają również programu Żmija (samochody dalekiego rozpoznania). Pierwsze Żmije miały trafić do wojska w ubiegłym roku, ale wojsko nie otrzymało dotąd ani jednego samochodu. Dlaczego proste, wydawałoby się, zakupy samochodów dla wojska są tak dużym problemem?

Wielozadaniowych pojazdów też nie ma

Używane pojazdy od Amerykanów - tanio czyli po ile?

Mimo że chodzi o pozyskanie stosunkowo niedużej liczby samochodów o niezbyt skomplikowanej konstrukcji, dostawę rozłożono na 3 lata (2017-2022).Jak po grudzie idzie też postępowanie w programie Pegaz, w którym chcemy kupić wielozadaniowe pojazdy dla wojsk specjalnych. Program ten uruchomiono w 2012 r. Wkrótce minie dekada, a samochodów dla Pegaza wciąż nie ma.Najpierw planowano zakup 100 pojazdów dla specjalsów, a w następnej kolejności 400 sztuk dla wojsk lądowych. Ostatecznie z końcem maja 2019 r. zdecydowano się na jedynie 105 szt. wozów, z czego 90 w ramach opcji. Przetargu nie udało się sfinalizować.Został unieważniony w lipcu 2021 r. ze względu na podniesienie klauzul niejawności dla wyrobu i jego wykonawcy. W programie są obecnie 3 konsorcja - H. Cegielski-Poznań z Arquus (Francja), Huta Stalowa Wola (HSW) z Tatra Export (Czechy), AMZ Kutno i Thales Polska.Jak podało MON, korekty w koncepcji wykorzystania wielozadaniowych pojazdów dla specjalsów wynikają z potrzeby dostosowania ich do zadań, które wymagać będą przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli NATO "secret/tajne".- To nie do końca jest tak, że wszystkiemu winien jest Inspektorat Uzbrojenia, na którym najchętniej wiesza się psy za przetargowe niepowodzenia - mówi WNP.PL Jarosław Wójcik, dyrektor handlowy firmy Concept, producenta różnych wersji pojazdu Dino.Przypomina, że tak naprawdę IU to tylko komórka odpowiedzialna za to, by kupić to, co zostało wskazane przez gestora. Dopisywanie i zmiany wymagań w procedurze przetargowej na kolejnych etapach, co kończy się unieważnianiem przetargów, to wciąż częsta praktyka wojska.Niedawno MON zadecydowało się na zakup 300 używanych opancerzonych pojazdów Cougar od Amerykanów. Za stosunkowo niską cenę. Co znaczy „stosunkowo” - nie wyjaśniono. Polskie programy samochodowe wciąż przypominają niekończąca się opowieść.