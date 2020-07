Przeciwpancerny Pirat finiszuje. Gotowy projekt jeszcze tym roku

Polska Grupa Zbrojeniowa informuje, że do końca tego roku planuje zakończenie projektu "Opracowanie i wdrożenia lekkiego systemu ze sterowaną rakietą o zasięgu 2,5 km kryptonim Pirat". Nowoczesnego uzbrojenia przeciwpancernego polscy żołnierze potrzebują jak kania dżdżu. I wcale nie jest to przesada.

Dane techniczno-taktyczne

Precyzja z polskim oświetlaczem

Efekty partnerskiej współpracy

Mamy przeciwpancerny potencjał

Rakieta jest też skuteczna w przypadku walki z wozami bojowymi osłoniętymi pancerzem reaktywnym ERA (Explosive Reactive Armour). Piorun można wykorzystywać do niszczenia umocnień, a także śmigłowców pozostających w zawisie lub poruszających się z niewielką prędkością.Dodatkowo Mesko prowadzi prace związane z budową odmiany Pirata z głowicą odłamkowo-burzącą i termobaryczną. Na ten jednak temat producent nie udziela szczegółowych informacji, dlatego nie wiadomo, na jakim etapie są prace nad ich opracowaniem.Według formy Mesko nie można wykluczyć, że w przyszłości ppk Pirat będzie mógł zostać wyposażony również w inny rodzaj kumulacyjnej głowicy bojowej o zwiększonej przebijalności.Pocisk Pirata, podobnie jak ukraiński pocisk RK-3, ma średnicę 107 mm i masę ok. 10 kg. Pojemnik z pociskiem ma długość 1180 mm. Średnia prędkość lotu to 250 m/s. To znaczy, że maksymalny dystans 2,5 km pokonuje w czasie 10-12 sekund.- Według badań rakieta jest zdolna trafić w punkt o średnicy 0,6 m z odległości 2,5 km oraz efektywnie atakować cele z górnej półsfery, co umożliwia niszczenie współczesnych celów opancerzonych mających pancerz kombinowany, rozproszony lub monolityczny - wyjaśnia WNP.PL Jacek Zagożdżon z PGZ.Precyzja jest ważna, kiedy żołnierze strzelają rakietami, z których każda warta jest 100 tys. zł. To tak, jakby po każdym strzale posyłać w niebo niezłego mercedesa.Laserowy podświetlacz Celu LPC-1 jest w całości polskim rozwiązaniem i już dziś jest konstrukcją gotową do produkcji seryjnej. Został opracowany na zlecenie Mesko S.A. przez CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o. w ramach projektu precyzyjnej amunicji moździerzowej APR 120.Zobacz także: Zwrot w programie Mustang.Fordy Ranger zastąpią wysłużone Honkery

Następnie został zintegrowany, w ramach projektu APR 155, z amunicją precyzyjnego rażenia kalibru 155 mm. Dopiero w kolejnym etapie przeprowadzono jego integrację z systemem Pirat. Masa podświetlacza LPC-1 wynosi 9,7 kg.Współpraca z CRW Telesystem-Mesko Sp. z o.o. dotyczy też opracowania laserowej głowicy śledzącej i zespołów elektronicznych, ich integracji z laserowym podświetlaczem celu LPC-1 oraz udziału w badaniach systemu.Natomiast współpraca z Wojskową Akademią Techniczną dotyczy opracowania projektu "Wstępnych Założeń Taktyczno-Technicznych" (WZTT) oraz udziału w badaniach laserowej głowicy śledzącej.Po zakończeniu obowiązujących umów z wymienionymi partnerami zakłady Mesko nabędą prawo do korzystania z wyników wspólnych prac. W projekcie Pirat, jako podwykonawca, uczestniczy też Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o., który będzie wykonawcą silnika startowego i silnika marszowego pocisku (t również spółka Grupy PGZ.Po zakończeniu realizacji projektu Mesko będzie już w 2021 roku w stanie zaoferować resortowi obrony spolonizowany w ponad 90 procentach system Pirat.Początkowo jedynie dwa podzespoły będą produkowane w kooperacji z partnerem ukraińskim. Docelowo, w perspektywie co najwyżej dwóch lat, również te elementy zostaną w 100 procentach spolonizowane.System rakietowy Pirat - wraz z polskim laserowym oświetlaczem celów - to przykład, że żołnierze mogą wzmocnić obronę przeciwpancerną z wykorzystaniem istniejącego i rozwijanego krajowego potencjału przemysłowego. Oby w jak najkrótszym czasie.Nie bez znaczenie jest fakt, że ten sam system może być stosowany do kierowania ogniem moździerzy Rak oraz haubic Krab, które już są w służbie i w pełni pod polską kontrolą.