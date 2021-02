Przeciwrakietowa tarcza Leopardów. Bundeswehra kupuje aktywny system ochrony Trophy

Bundeswehra wyposaży czołgi podstawowe Leopard 2 w izraelski system ochrony aktywnej APS Trophy. Pod koniec lutego 2021 r. izraelska spółka Rafael Advanced Defense Systems poinformowała o podpisaniu z niemieckim urzędem ds. zakupów BAAINB umowy międzyrządowej na dostawę i integrację siedemnastu zestawów Trophy HV za 25 mln EUR (112,35 mln zł). Dostawy zaplanowano na lata 2024-2025.

Osłona dla 261 czołgów

Wykrywa, niszczy i wskazuje skąd strzelano

System hard-kill dla polskich wozów

Według informacji Breaking Defense, Amerykanie w budżecie na 2018 r. na zakup 87 zestawów Trophy przewidzieli 138 mln dol. Miały je dostać Abramsy przeznaczone do działań w Europie.Rok później zwiększono pulę tych środków. Zdecydowano, że w Trophy zostaną wyposażone także Abramsy z sił głównych US Army. W sumie 261 czołgów.Popularność systemu Trophy wynika z faktu, ż to jedyny na świecie system ochrony aktywnej, montowany od 2011r. w czołgach podstawowych Merkava i transporterach opancerzonych Namer izraelskiej armii, zapewniając ochronę przed pociskami rakietowymi kierowanymi i niekierowanymi, jednocześnie lokalizując i wskazując źródło nieprzyjacielskiego ostrzału w celu natychmiastowej reakcji.Radiolokatory AESA z czterema, standardowo, antenami pozwalającymi na dookólną ochronę wozu przed nadlatującymi pociskami umożliwiają wykrycie, identyfikację i śledzenie trajektorii lotu pocisku.Kiedy system wykryje zagrożenie dla wozu, który ochrania, z wyrzutni będącej elementem systemu wystrzeliwany jest w kierunku celu ładunek wybuchowy, który niszczy głowice przeciwpancernych pocisków kierowanych, z tandemowymi włącznie, granatników przeciwpancernych, a także kumulacyjnej amunicji czołgowej.System umożliwia również przekazywanie załodze atakowanego wozu jak i innym pojazdom przekazywanie przy pomocy systemu kierowania i dowodzenia, np. BMS, namiary miejsca skąd został wystrzelony pocisk i w odpowiedzi zniszczenia stanowiska ogniowego przeciwnika.Co ważne, jego skuteczność została potwierdzona w walce. System ma na koncie liczne przechwycenia pocisków z głowicami bojowymi, dzięki czemu wiele załóg wozów bojowych nie zginęło, bądź nie odniosło obrażeń.Jak podaje Rafael, dotychczasowy czas działania Trophy przekroczył milion godzin. W tym czasie przeprowadzono też 5,4 tys. udanych prób polowych. Obecnie trwa produkcja seryjna ponad 1,8 tys. tych systemów.Zobacz taż: Polska radiolinia wesprze Patrioty. To pierwszy taki przypadek



Trudno uniknąć pytania o pozyskanie takiego systemu dla polskich si zbrojnych. Aż się prosi o pozyskanie takich systemów dla modernizowanych Leopardów 2PL czy nowych wozów bojowych Borsuk. Dialog techniczny na „System ochrony przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami przeciwpancernymi” Inspektoratu Uzbrojenia rozpoczął w 2014 r. Został anulowany, gdyż żadna z ofert nie spełniała wymagań wojska.Ponowne uruchomienie fazy analityczno-koncepcyjnej na pozyskanie Aktywnego Systemu Obrony Pojazdów (ASOP) dla Sił Zbrojnych RP planowano w 2018 r. Bez widocznego efektu. Taki system, najlepiej polskiej produkcji, podniósłby znacznie skuteczność i przetrwanie wozów bojowych polskiej armii.