Przed tragedią w Przewodowie Rosjanie zasypali Ukrainę rakietami

Rosja intensyfikuje działania w obwodzie donieckim po wycofaniu się z prawego brzegu obwodu chersońskiego. Ukraińcy kontynuowali działania na linii Swatowe-Kreminna. Do starcia doszło pod Biłohoriwką. Na Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Do eksplozji doszło w Polsce.

Ostatnie doniesienia wskazują na to, że w Przewodowie wybuchł pocisk pochodzący z ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Żadna oficjalna wersja na razie jednak tego nie potwierdza.

Mimo wielu ataków Rosjanom nie udało się odzyskać pozycji w północno-wschodnim obwodzie charkowskim.

Po opuszczeniu części obwodu chersońskiego, przerzucają swoje wojska do obwodu donieckiego.

Teraz to będzie główny teatr rosyjskich działań. Wojska spod Chersonia mają pomóc zintensyfikować działania wokół Bachmutu i Doniecka.

Siły ukraińskie mimo szalonego oporu wojsk okupacyjnych kontynuują kontrofensywę na kierunku charkowskim. Wyzwoliły Makiejewkę, położoną ok. 23 km na południowy zachód od Svatove.

Do starć dochodziło również na północny zachód od Łysyczańska (Lisiczańska). Siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki na Biłohoriwkę w obwodzie ługańskim, około 13 km na północny zachód od Łysyczańska. Rosjanie wystrzelili ok. 100 rakiet na infrastrukturę energetyczną ukraińskich miast.

Spadły m.in. w obwodach: lwowskim, charkowskim, wołyńskim, odeskim, a także na 2 budynki w Kijowie. W Charkowie stanęło metro, a w Żytomierzu, po zniszczeniu infrastruktury energetycznej w całym mieście nie było prądu.

Także we Lwowie 80 proc. mieszkańców nie ma prądu. Zawieszono dostawy ciepła i ciepłej wody. Nie kursują tramwaje i trolejbusy. Wybuchy słychać w obwodzie lwowskim, żytomierskim, charkowskim.

Rosyjska rakieta spadła w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim

Zbłąkana rosyjska rakieta spadła w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim, woj. lubelskim.

Pewne jest, że Przewodowie doszło do wybuchu, wskutek którego zginęły dwie osoby. Lokalne media informowały, że do eksplozji doszło na terenie suszarni zbóż ok. 15.40. Zginęły dwie osoby. Na miejscu przybyła policja i wojsko.

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w trybie pilnym zebrał się Komitet RM ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem USA Joe Bidenem oraz innymi przywódcami państw nt. sytuacji w Polsce. Rozmowy na gorącej linii prowadzili także inni przedstawiciele władz państwowych m.in. Zbigniew Rau, szef MSZ, rozmawiał z sekretarzem stanu Antony Blinkenem, a minister Mariusz Błaszczak z sekretarzem NATO Jensem Stoltenbergiem.

Dziś na godzinę 12 zaplanowano posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także posiedzenie Rady Paktu Północnoatlantyckiego. Polska chce by NATO uruchomiło art.4 stanowiący, że w przypadku kiedy jedno z państw członkowskich czuje się zagrożone, odbywają się konsultacje wszystkich członków paktu.

Wciąż nie wiemy niczego pewnego na ten temat. Ani ile rakiet uderzyło w Polskę, ani skąd zostały wystrzelone i przez kogo. Mamy do czynienia z chaosem informacyjnym. Z ostatnich informacji wynika, że na Polskę mógł spaść pocisk wystrzelony przez armię ukraińską w celu zniszczenie nadlatującej rakiety rosyjskiej.

- Zbrodniczy reżim rosyjski wystrzelił rakiety, które są wymierzone nie tylko w ukraińskich cywilów, ale także wylądowały na terytorium NATO w Polsce. Łotwa w pełni stoi po stronie polskich przyjaciół i potępia tę zbrodnię - skomentował Artis Pabriks, minister obrony Łotwy.

Prezydent Ukrainy przedstawił na szczycie G20 plan ukraińskiej formuły pokoju

Szef ukraińskiego państwa powiedział, że Kijów nie zgodzi się na żadne kompromisy dotyczące sumienia, suwerenności, terytorium i niepodległości.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, odnosząc się do propozycji ukraińskich warunków rozmów pokojowych stwierdził, że są one nierealistyczne.

Z pocisków kierowanych M982 Excalibur kal. 155 mm o zasięgu do 50 km, kosztujących 68 tys. dol. za sztukę, na Ukrainie strzelają polskie działa samobieżne Krab. Ukraińcy bezproblemowo zintegrowali polski sprzęt i system kierowania ogniem z nowym pociskiem, co świadczy, że to otwarta na zmiany konstrukcja.