Przedsiębiorcy bez taryfy ulgowej. Zadania służb nowe, zasady stare

Epidemia Covid-19 zmieniła nasze życie. Brzmi jak slogan, ale - choć niechętnie - codziennie się o tym przekonujemy... Informacje o skutkach pandemii zdominowały przekazy, odsuwając na bok inne kwestie. Pewnie dlatego niemal zupełnie nie zauważono przypadającego w kwietniu święta Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To dobry pretekst, by przypomnieć, jak służby działają w czasie zarazy.

Nasilenie wojny informacyjnej

Dezinformacja bazująca na niewiedzy

- Nie mogę tu podać żadnych konkretów, bo służby kierują pisma w trybie niejawnym - zastrzega się Stanisław Żaryn.I przypomina, że weszła w życie znowelizowana ustawa, wydłużająca różnego rodzaju pozwolenia i zobowiązania obwiązujące przedsiębiorców oraz zawiesza terminy działań administracji rządowej wobec innych podmiotów.- Te przepisy dotyczą również działań służb specjalnych. Ale - mimo pewnych ograniczeń - służby nadal są aktywne we wszystkich sferach swoich działalności. Państwo nie zawiesiło ani nie ograniczyło żadnych uprawnień i obowiązków służb, bo wyzwań w tym okresie jest dużo - dodaje Żaryn.Jak z perspektywy analiz i meldunków składanych przez służby wygląda sytuacja w kwestii nadużyć w działalności gospodarczej? Trudno wykluczyć, że niektóre z firm będą chciały wykorzystać koronawirusa do szybkiego, wzbogacenia się w sposób nieuczciwy.- Informacje napływające do konkretnej służby są weryfikowane i raportowane do odpowiednich instytucji. Służby działają w tych niełatwych warunkach, ale nie o wszystkich efektach tej pracy mogę mówić w sposób otwarty - znów potarza o przypomina rzecznik ministra koordynatora Służb Specjalnych.Akcentuje, że służby zajmują się również analizowaniem tego, co w czasie pandemii dzieje się w innych krajach - przygotowują analizy długoterminowe i monitorują sytuację w państwach dotkniętych koronawirusem.Trzeba się też mierzyć z jeszcze jednym zagrożeniem związanym z Covid-19 - czyli propagandą i dezinformacją. I monitorować, także walczyć z dezinformacyjnymi czy propagandowymi poczynaniami innych państw, które mogłyby zagrozić naszemu krajowi (taki obowiązek też nałożono na służby specjalne) .- W ostatnim czasie mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem wojny informacyjnej przeciwko Polsce - podkreśla rzecznik. I przyznaje, że fala fałszywych wieści, dotyczących pandemii, to głównie ataki informacyjne Federacji Rosyjskiej. Jakiś przykład?

Bazując na komentarzach internautów pod jednym z tekstów Gazety Wyborczej, rosyjskie teksty miały przekonywać opinię publiczna, że Polska zamknęła granice, ponieważ przymierza się do anektowania Obwodu Kaliningradzkiego, wykorzystując do tego pandemię koronowirusa...Nastąpił oczywiście ciąg dalszy. Na osnowie tego fake newsa rosyjskie portale zaczęły publikować opinie politologów, że należałoby przeprowadzić referendum na Suwalszczyźnie, związane z włączeniem tego regionu do Rosji, gdyż est on powiązany historycznie z Białorusią i Rosją. A w dodatku mieszkający tam Polacy są zmęczeni reżimem totalitarnym panującym w Polsce.- Ta informacja może brzmi groteskowo i zabawnie, ale jeśli będzie propagandowo rozwijana, może być początkiem niebezpiecznego trendu - wskazuje Żaryn.Inny przykład fałszerstwa, które przypomina, to publikacja na rosyjskich portalach: Polska w związku z koronawirusem zrezygnowała z programu atomowego i że już zapadła decyzja o wycofaniu się z niego (to daleko posunięte zmanipulowanie publicystycznego tekstu z portalu energetyka24).Można również było spotkać fałszywe informacje o rzekomo planowanych posunięciach polskiego rządu dotyczących zamknięcie Warszawy i ruchu między województwami czy rzekomych tajemnic skrywanych przez Ministerstwo Zdrowia.Rosjanie wykorzystują podczas pandemii narodowe egoizmy do uderzenia w jedność UE. Informacje na ten temat powielają media europejskie, także polskie. Takim przykładem, zdaniem specjalistów, była audycja telewizyjna o tym, że Bruksela jest beznadziejna w zwalczaniu epidemii, a groźny koronawirus pokazał słabość UE.Dezinformacja wykorzystująca niewiedzę, nastroje zagrożenia, niepewności i strachu wobec groźnej choroby, sprawia, że ludzie łatwiej ulegają manipulacjom. Należy oczekiwać, że będzie wykorzystywana na dużą skalę z różnych motywów i powodów. Nie tylko politycznych, ale i dla zysku. Dlatego m.in. ABW, a także inne polskie służby, zapewne będą miały pełne ręce roboty.