Przełom w pancernym programie. Wojsko odebrało czołgi

Z początkiem czerwca 2020 r. do wojska trafi 5 pierwszych zmodernizowanych czołgów Leopard 2A4 do standardu Leopard 2PL. O formalnym zakończeniu testów i odbiorze pierwszych dwóch wozów konsorcjum PGZ poinformowało 28 maja 2020 r. Kolejne 3 czołgi wojsko odbierze 3 czerwca. To koniec krętej drogi, na której utknęła modernizacja tych wozów?

Ruszył w końcu opóźniony, borykający się z wieloma problemami program polonizacji czołgów Leopard 2A4 do standardu 2PL.

Wejście w fazę realizacji tego programu to dobra informacja dla załogi Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach.

W Bumarze od miesięcy stało kilkanaście wozów przygotowanych do modernizacji, przy których nikt nie pracował, bo nie było zatwierdzonego projektu zmodernizowanego Leoparda 2PL.