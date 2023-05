Przełom w pomocy wojskowej dla Ukrainy. Brytyjczycy dostarczą sprzęt o zasięgu 300 km

Odbyła się najdziwniejsza rosyjska defilada w historii rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa. Bez samolotów z jednym czołgiem T-34. Rosjanie świętowali atakując Ukraińców rakietami i dronami. Spod Bachmutu uciekła rosyjska brygada, a Ukraińcy dostaną rakiety o zasięgu 300 km.

Prezentujemy zestaw najnowszych doniesień z wojny na Ukrainie.

Amerykanie ogłosili 38. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości miliarda dolarów.

Zmienili też zdanie co do przekazania Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu do 300 kilometrów ATACMS.

Amerykanie przekonują, że Ukraińcy mają wszystko, czego potrzebują, aby odnosić sukcesy w odzyskiwaniu terytoriów zajętych przez Rosję.

Jak podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatniej doby obrońcy odparli 46 rosyjskich ataków. Rosjanie koncentrują wojska i atakują na kierunkach Łymań, Awdijiwka, Bachmut i Marijnka. Zwłaszcza o te dwa ostatnie miasta trwają zaciekłe walki.

Rosja świętowała 9 maja rakietami i dronami atakującymi śpiących cywilów. Nad ukraińską stolicą zostało zestrzelony 14. rakiet. Ukraińcy nie mają wątpliwości, że ten kolejny zmasowany atak to rosyjski sposób na obchody Dnia Zwycięstwa.

Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się parada wojskowa okazji Dnia Zwycięstwa. Była to najkrótsza z dotychczasowych defilad. Był jeden czołg z czasów II wojny światowej, żadnych samolotów i bardzo mało nowoczesnego sprzętu.

Duża część nowoczesnego sprzętu albo jest na froncie, albo została zniszczona. Natomiast coraz więcej ciężkiej broni płynie z Zachodu na Ukrainę. Rosjanie muszą spodziewać się coraz większych strat jeśli zamierzają poruszać naprzód używając starych systemów.

Wielka Brytania ogłosiła zamiar zakupu rakiet dalekiego zasięgu dla Ukrainy. USA są za

Ukraińska armia potwierdziła doniesienia szefa grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna o ucieczce oddziału Rosjan spod Bachmutu. Jednostką tą była rosyjska 72. samodzielna brygada zmechanizowana. To pierwszy na taką skalę przykład żołnierzy rosyjskich, którzy nie chcą ginąć w bezsensownej wojnie.

To może być kolejna wielka zmiana w podejściu do ciężkiego sprzętu i broni przekazywanej Ukrainie. Jak informuje portal Politico, Stany Zjednoczone odetchnęły z ulgą, kiedy Wielka Brytania ogłosiła zamiar zakupu rakiet dalekiego zasięgu do 300 km ATACMS dla Ukrainy. Do tej pory Waszyngton odmawiał wysłania tego rodzaju uzbrojenia bojąc się eskalacji wojny.

Ukraina obchodziła wczoraj po raz pierwszy Dzień Europy. Do Kijowa przyjechała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ukraińcy mają nadzieję i oczekują, że Unia Europejska zniesie ograniczenia w eksporcie ich żywności.

Negocjacje między Ukrainą a Rosją są obecnie niemożliwe, ponieważ obie strony są przekonane, że mogą wygrać tę wojnę.

Moskwa ewakuuje Rosjan z rejonu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Personel zostaje

Sekretarz stanu USA Antony Blinken uważa, że Ukraińcy mają wszystko, czego potrzebują, aby nadal odnosić sukcesy w odzyskiwaniu terytorium, które zostało zajęte siłą przez Rosję w ciągu ostatnich 14 miesięcy.

Dziś odbędzie się spotkanie szefów sztabów państw NATO z 31 krajów Sojuszu i Szwecji. Będą rozmawiać o sytuacji na polu walki na Ukrainie oraz dalszym wsparciu dla tego kraju.

W okupowanym przez Rosjan Melitopolu brakuje wody. Rosyjskie władze okupacyjne rozpoczęły też akcję ewakuacji Enerhodaru. To miasto leżące w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Nie działają sklepy, brakuje podstawowych produktów, w tym paliwa. Puste są też bankomaty.

Media społecznościowe pełne są spekulacji na temat udziału Aleksandra Łukaszenki w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie.

Złożył kwiaty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, ale nie wziął udziału w późniejszym obiedzie na Kremlu. Wrócił na Białoruś.

Ukraińska agentka przekazująca informacje Rosjanom skazana przez sąd na 12 lat więzienia

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zaleca zmianę, która obowiązuje od 9 maja 2023 r. Zamiast rosyjskiej wersji nazwy miasta Kaliningrad, należy używać wyłącznie polskiej nazwy Królewiec. Uchwała dotyczy także nazwy obwodu królewieckiego. Rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym tworem, niezwiązanym z miastem, ani z regionem.

Ukraiński sąd skazał informatorkę generała wywiadu wojskowego Rosji na karę 12 lat więzienia. Oficer rosyjskiego GRU, z którym współpracowała, związany jest z zestrzeleniem cywilnego samolotu rejsu MH-17.

Podczas rosyjskiego ataku w obwodzie donieckim zginął dziennikarz Agence France-Presse Arman Soldin. Jak przekazali koledzy Soldina z AFP, został śmiertelnie ranny podczas ostrzału rakietowego.

Finlandia i Chorwacja zapisały się w historii tegorocznego półfinał Eurowizji w Liverpoolu. Podczas swoich występów artyści z tych krajów otwarcie zakpili z Władimira Putina, nazywając go małym podłym psychopatą. Drwili także z Łukaszenki. W Chorwackim utworze "Mama kupila traktora", mowa o traktorze, który sprezentował prezydentowi Białorusi Władimir Putin.