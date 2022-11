Przemysł zbrojeniowy w Europie zyskuje na wojnie. Polska też

Wybuch wojny na Ukrainie znacznie zwiększył zapotrzebowanie na broń i amunicję, zwłaszcza w technologiach poradzieckich. Firmy z regionu podwajają produkcję. Kolejnym bodźcem do rozwoju mają być zwiększone wydatki na zbrojenia w wielu krajach NATO.

PGZ, mająca w swoim portfolio 50 firm wytwarzających uzbrojenie, prawdopodobnie przekroczy swój wyznaczony przed wybuchem wojny cel na ten rok w wysokości 6,74 mld zł.

Eksport broni i amunicji przez firmy bułgarskie może się w tym roku nawet podwoić.

Po wybuchu wojny na Ukrainie firmy zbrojeniowe byłych państw socjalistycznych mają znacznie więcej pracy. W ramach pomocy Ukrainie państwa byłego bloku wschodniego zaczęły przekazywać temu krajowi uzbrojenie i amunicję do broni pochodzącej jeszcze z czasów sowieckich, ponieważ tego typu uzbrojenie stanowiło większość sprzętu wykorzystywanego przez ukraińską armię. Po wyczerpaniu zapasów państwa zaczęły zamawiać taką amunicję, a także sprzęt i uzbrojenie w swoich zakładach zbrojeniowych.

- Kraje Europy Wschodniej bardzo wspierają Ukrainę, co jednocześnie jest to dla nich szansą na rozbudowę przemysłu produkcji wojskowej – powiedział w rozmowie agencją Reuters Christoph Trebisch, profesor Instytutu Kilońskiego.

Dla czeskich firm wojna była impulsem największym od 30 lat

- Dla czeskiego przemysłu obronnego konflikt na Ukrainie i udzielana przez niego pomoc to wyraźny impuls, jakiego nie widzieliśmy od ostatnich 30 lat – powiedział czeski wiceminister obrony Tomas Kopečny. Dodał, że w tym roku czeski eksport broni będzie najwyższy od 1989 roku.

Czeska grupa STV dzięki dostawom na Ukrainę niemal podwoiła (licząc rok do roku) swoje przychody w pierwszym półroczu tego roku, dochodząc do 13,8 mld koron.

Firma odnawia bojowe wozy piechoty i radzieckie czołgi T-72 i produkuje amunicję kalibru 155 mm NATO i 152 mm East. Produkcja tej amunicji rośnie, a Czesi chcą uruchomić nowe linie produkcji amunicji małego kalibru, a także rozważają możliwość dodania także nowej linii produkcji pocisków dużego kalibru.

PGZ znacznie zwiększa produkcję uzbrojenia i myśli o większych inwestycjach

Polska grupa PGZ, mająca w swoim portfolio 50 firm wytwarzających uzbrojenie, prawdopodobnie przekroczy swój wyznaczony przed wybuchem wojny cel na ten rok w wysokości 6,74 mld zł. Firma dostarcza na Ukrainę m.in. systemy artyleryjskie, moździerze, haubice, kamizelki kuloodporne, broń strzelecką i amunicję. W latach poprzedzających wojnę PGZ produkowała rocznie 300 – 350 wyrzutni Piorun. W tym roku produkcja sięgnie 600 sztuk, a na przyszły jest już zaplanowanych 1000 sztuk.

Sebastian Chwałek, prezes PGZ powiedział dziennikarzom Reutersa, że firma planuje w ciągu najbliższej dekady zainwestować w rozwój produkcji dom 8 mld złotych, dwa razy więcej niż zakładały plany tworzone przed wybuchem wojny.

Konflikt napędza także bułgarski przemysł obronny, choć ten kraj oficjalnie nie dostarcza broni na Ukrainę. Według cytowanych przez serwis Euractiv ekspertów wartość broni i amunicji wyprodukowanej w Bułgarii i sprzedanej przez pośredników na Ukrainę wyniosła od początku konfliktu co najmniej 1 mld euro.

Bułgarzy oficjalnie nie dozbrajają Ukrainy, ale zarobili już na tym 1 mld euro

Aleksander Michajłow, były dyrektor wykonawczy państwowej firmy Kintex, przez którą przechodzi eksport broni z kraju, stwierdził, że bułgarski eksport broni jest w tym roku rekordowy. Od początku wojny na Ukrainie do dzisiaj, pozwolenia na eksport broni opiewały, według Michajłowa na ponad 2 miliardy euro. - Do tej pory odnotowaliśmy 100 proc. wzrost w porównaniu do szczytowych dla tego biznesu lat. Ten rok może zakończyć się 150 proc., a nawet 200 proc. wzrostem sprzedaży w porównaniu z najlepszymi latami kompleksu wojskowo-przemysłowego – powiedział Michajłow.

Niemcy poinformowały niedawno, że mają zamiar stworzyć w Słowacji bazę remontową dla dostarczonego Ukrainie sprzętu – haubic Panzerhaubitze 2000. Początkowo rozważano stworzenie takiej bazy w Polsce, ale strona polska chciała, by remonty odbywały się w zakładach należących do PGZ, a to musiałoby oznaczać dopuszczenie polskiej firmy do szczegółów technologii i strona niemiecka, zwłaszcza producent haubic Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nie chciała się na to zgodzić.

Przemysł obronny krajów Europy Wschodniej nie chce jednak opierać rozwoju tylko na poradzieckich technologiach. Szansą dla niego jest wywołana wojną zapowiedź zwiększenia wydatków na obronę przez wiele krajów Europy Zachodniej.

- Biorąc pod uwagę realia toczącej się wojny na Ukrainie oraz widoczne stanowisko wielu krajów w celu zwiększenia wydatków w zakresie budżetów obronnych, istnieje realna szansa na wejście na nowe rynki i zwiększenie wpływów z eksportu w najbliższych latach – powiedział Sebastian Chwałek.