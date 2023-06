To wciąż pierwsze wiadomości mediów na całym świecie. Szef Grupy Wagnera, z armią liczącą kilka tysięcy osób, ruszył na Moskwę. Doszedł 200 km od stolicy Rosji. Po negocjacjach prowadzonych w Łukaszenką, wagnerowcy wyszli z Rostowa. Czy to koniec rosyjskiej rebelii?

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała, że Ukraińcy zintensyfikowali swoje działania kontrofensywne.

Ostatniej doby siły Wagnera kontynuowały wycofywanie się z pozycji w Rostowie i na drodze do Moskwy do swoich baz.

Rosyjscy kolaboranci uciekają z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym.

Ukraińcy wykorzystali moment częściowego odwrotu sił rosyjskich z frontu. Według tamtejszego MON Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły 25 czerwca zakrojoną na szeroką skalę kontrofensywę na kilku kierunkach jednocześnie.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Maliar powiedziała, że Ukraińcy zintensyfikowali swoje działania kontrofensywne i w sobotę oraz niedzielę posunęli się naprzód na kilku odcinkach frontu.

Podczas walk w rejonie Bachmutu żołnierze zniszczyli trzeci batalion 57. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych Gwardii Federacji Rosyjskiej i całkowicie oczyścili z wroga rosyjski przyczółek na zachodnim brzegu kanału Doniec-Donbas.

Źródła rosyjskie podały, że siły rosyjskie odparły ukraińskie ataki w okolicach Bachmutu, wzdłuż granicy administracyjnej między zachodnim obwodem donieckim i wschodnim obwodem zaporoskim oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Rosjanie nadal atakowali Ukrainę rakietami i dronami. Tylko wokół Kijowa, z soboty na niedzielę, ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła ponad 20 rakiet typu Ch-101 i Ch-555.

Jednak ważniejsze obecnie informacje, które zaintrygowały cały świat i NATO dotyczą buntu Prigożyna. W piątek, 23 czerwca szef grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, oświadczył, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego najemników.

Prigożyn wezwał do puczu i ruszył na Moskwę, by zmienić najważniejszych dowódców

Postanowił przywrócić sprawiedliwość w siłach zbrojnych i z podległymi mu siłami wyruszył w kierunku Moskwy. Domagał się usunięcia ze stanowiska rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Walerija Gierasimowa, którzy - według niego - mieli się dopuścić próby likwidacji grupy Wagnera.

Wezwał do puczu i ruszył na Moskwę. Rosyjskie źródła podały 25 czerwca, że pierwsza kolumna Wagnera, która ruszyła w kierunku Moskwy dzień wcześniej, składała się z 350 elementów wyposażenia, w tym dziewięciu czołgów, czterech bojowych wozów piechoty Tigr, systemu Grad MLRS i haubicy.

Trzy inne kolumny Wagnera, miały odpowiednio 375, 100 i 212 sztuk sprzętu, z których większość stanowiły nieopancerzone ciężarówki, samochody i autobusy. Putin powiedział, że jest to cios w plecy Rosji i zapowiedział ostrą reakcję. Bunt Wagnerowskich najemników nazwał zdradą.

Po zajęciu dowództwa Okręgu Południowego w Rostowie nad Donem, wagnerowcy kontynuowali marsz na Moskwę. Ich oddziały zostały ostrzelane przez artylerię i śmigłowce, ale nikt ich nie zatrzymał. Zajęli wiele obiektów wojskowych w Woroneżu.

Jednak następnego dnia, w sobotę wieczorem, po upływie około doby, Prigożyn ogłosił odwrót swoich najemników i ich powrót do obozów polowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wydało komunikat, w którym ostrzega państwa zachodnie przed wykorzystywaniem obecnej sytuacji w Rosji.

Byli około 200 km od Moskwy, gdy doszło do porozumienia z Kremlem. Mediatorem okazał się prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, który zna osobiście Prigożyna od 20 lat.

Porozumienie to przyszło równie niespodziewanie, co sam marsz wagnerowców. Prigożyn przeniesie się teraz na Białoruś. Postępowanie karne wobec niego ma być umorzone. Bezpieczna też pozostanie jego rodzina. Nie wiadomo, jakie zadania otrzymał i gdzie będzie stacjonował.

Niespodziewany bunt i jeszcze bardziej niespodziewane zakończenie

W każdym razie Łukaszenka wychodzi na bohatera, a Putin na słabego przywódcę, który nic nie może. Podkreśla się, że porozumienie wynegocjowane przez Łukaszenkę to rozwiązanie tylko doraźne i można się spodziewać dalszego ciągu tej historii.

Według amerykańskich analityków wyjazd najemników na Białoruś to przygotowanie do kolejnego etapu wojny z Kremlem. Będziemy najpewniej świadkami jeszcze wielu zdarzeń. Przypominają też, że Putin braku posłuszeństwa nie zapomina.

Prawdopodobnie to też koniec grupy Wagnera. Co prawda ci, którzy dokonali rebelii nie będą sądzeni, ale reszta najemników zostanie wcielona do rosyjskiej armii.

Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego Prigożyn tak szybko przerwał marsz na Moskwę. Część analityków uważa, że gdyby Prigożyn rzeczywiście tego chciał i wydał taki rozkaz, to jego najemnicy mogliby dojść na przedmieścia Moskwy.

Niemiecka gazeta Der Spiegel, powołując się na źródła w niemieckich resortach obrony i dyplomacji podała, że powodem było nieuzyskanie odpowiedniego poparcia społecznego.

Opozycyjne rosyjskie media społecznościowe podały, że Prigożyn początkowo próbował skontaktować się z administracją prezydenta Rosji w południe 24 czerwca, gdy bojownicy Wagnera ruszyli na północ z Rostowa nad Donem w kierunku Moskwy, ale Putin odmówił rozmowy z Prigożynem.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, gdy Prigożyn zauważył brak szerokiego poparcia militarnego dla działań Wagnera i zmienił zdanie co do perspektyw Wagnera, Kreml zwrócił się do negocjacji z Łukaszenką, szefem Kancelarii Prezydenta Rosji Antonem Wajnem i ambasadorem Rosji na Białorusi Borysem Gryzłowem.

Niewykluczone zmiany na najwyższych szczeblach dowodzenia rosyjskiej armii

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że świat zobaczył, że rosyjscy przywódcy niczego nie kontrolują. Panuje tam ogromny chaos i brak jakiejkolwiek przewidywalności.

Niejednoznaczne są też możliwe implikacje umowy Łukaszenka-Prigożyn dla kierownictwa rosyjskiego MON. Niektóre rosyjskie źródła sugerowały, że Kreml może dokonać zmian w kierownictwie MON w ramach umowy.

Według źródeł zachodnich wywiadów, Prigożyn, w zamian za zatrzymanie konwoju na Moskwę mógł otrzymać obietnicę dymisji Szojgu, szefa rosyjskiego sztabu generalnego Walerija Gierasimowa i nie tylko. Najpewniej też chodziło o pieniądze. To przecież najemnicy.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu i szef sztabu generalnego armii gen. Walerij Gierasimow nie byli widziani od początku buntu Prigożyna.

Według byłego szefa sztabu generalnego armii brytyjskiej generała Richarda Dannatta fakt, że Prigożyn udał się na Białoruś, jest powodem do niepokoju. Przywódcy Ukrainy muszą strzec się przed możliwym atakiem szefa najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna na Kijów z terytorium Białorusi.

Putin z reputacją zdemolowaną przez Prigożyna wciąż pręży nuklearne muskuły. Według Michaiła Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, decyzja Kremla o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi i groźby Putina, że użyje broni jądrowej, kiedy na Krym wkroczą wojska ukraińskie, to nie czcze pogróżki.

Jego zdaniem rosyjski dyktator podejmie decyzję o jej użyciu po prowokacji na Białorusi. Polityk uważa też, że jednym z celów Rosji może być polskie miasto. Jako najbardziej prawdopodobny cel uderzenia taktyczną bronią nuklearną wskazuje największe centrum logistyczne w Rzeszowie.