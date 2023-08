"Przesmyk suwalski to pięta Achillesa systemu obrony". Litwa liczy na Polskę i NATO

Zagrożenie rosyjskie od strony Królewca odczuwamy nie tylko w Polsce. Podobne obawy mają Litwini. Bo eksklawa jest oddzielona od terytorium Białorusi tylko przesmykiem suwalskim. Rozmawiamy o tym z politologiem z Wilna, Adamem Rożewiczem (Roževičem).

Kwestia przesmyku suwalskiego w momencie przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO wydaje się mniej groźna.

Obwód królewiecki jest blokowany przez Litwę, która wypełnia zalecenia dotyczące embarga europejskiego wobec Rosji.

Rosja chciała wykorzystywać Królewiec jako wyłom w omijaniu sankcji.

Czy na Litwie też odczuwa się zagrożenie militarne z powodu obwodu królewieckiego?

- Częstym tematem litewskich debat pozostaje przesmyk suwalski i zagrożenia stamtąd płynące. Problem nagle się zaognił w roku 2014 - wskutek rosyjskiej napaści na ukraiński Krym i Donbas. Wtedy rządzący w Wilnie zaczęli bardzo poważnie traktować zagrożenie ze strony Rosji. I wtedy też przypomniano sobie, jak ważny dla obrony państwowości litewskiej jest przesmyk suwalski.

Widać owo niebezpieczeństwo choćby ze względu na geografię; w tym rejonie Rosja mogłaby starać się odciąć państwa bałtyckie od pozostałych krajów NATO. To przecież raptem 80-90 kilometrów - tyle miałyby ewentualnie wojska rosyjskie do przebycia, by odciąć nas od Polski.

Przez sam przesmyk przechodzą tylko trzy drogi transgraniczne: jedna gruntowa i dwie asfaltowe. Wiadomo zatem, jak ważny to teren dla armii rosyjskiej w czasie jej potencjalnej agresji.

Obrona przesmyku pozostaje bardzo ważna, ale zarazem bardzo trudna. Tym bardziej, że - wedle publicznych raportów litewskiego wywiadu - siły wojsk rosyjskich w obwodzie nie zostały uszczuplone. Stacjonują tam, prócz Floty Bałtyckiej, między innymi elitarne oddziały piechoty morskiej, a także wojska rakietowe. Jest też lotnictwo.

Można sobie wyobrazić, że Rosjanie zajmują przesmyk i podejmują negocjacje z Zachodem, nie kontynuując dalej agresji. Taki scenariusz był głównym powodem obaw władz Litwy czy innych państw bałtyckich. Przesmyk jest traktowany jako pięta achillesowa naszego systemu obrony.

Teraz jednak sytuacja się zmieniła: Finlandia jest już członkiem NATO, a za chwilę do paktu przystąpi Szwecja. Dzięki temu ścieżki logistyczne do państw bałtyckich znacznie się poszerzają podobnie jak "głębia strategiczna" w całym regionie (to bardzo korzystne dla państw bałtyckich). Dzięki temu przesmyk suwalski traci trochę na znaczeniu, choć nadal jest to bardzo ważny kierunek. Tu kluczowa jest współpraca sił zbrojnych Litwy i Polski. Częste są zatem wspólne ćwiczenia wojskowe właśnie na tym terenie.

Rosja nie musiałaby fizycznie okupować przesmyku suwalskiego. Trzeba pamiętać, że artyleria strzelająca czy to spod Gusiewa, czy z Białorusi może przykryć ostrzałem całość korytarza. A taki ostrzał bardzo by utrudniał organizację zaopatrzenia z Polski na Litwę.

Czy można zaatakować przesmyk suwalski od strony Polski czy też Litwy?

Według analityków wojskowych wkroczenie wojsk rosyjskich do przesmyku suwalskiego nie musiałoby oznaczać zajmowania ziem polskich. To raczej litewskie pogranicze w tym rejonie jest o wiele prostsze do obsadzenia. To często bezleśne równiny, po polskiej stronie natkniemy się na mnogość jezior, lasów, wzgórz. Czy w Wilnie podobne rozważania są aktualne?

- W kilku analizach mówiło się, że Rosjanom łatwiej by było (ze względu na ukształtowanie terenu) zaatakować przesmyk od strony litewskiej.

W związku z tym wyrażano nadzieję, że władze polskie jednoznacznie stanęłyby w obronie tak przesmyku, jak i pozostałych państw bałtyckich. W takim przypadku nie widać większej różnicy, czy Rosjanie zaatakowaliby Polskę, czy też Litwę...

Działania rosyjskiej armii w Ukrainie dowodzą, że do miana "drugiej armii świata" trochę jej brakuje – delikatnie mówiąc... Może ten tygrys jest papierowy? Jak to komentuje się na Litwie? Czy wyrazem przekonania o słabości rosyjskiej nie jest choćby to, że władze litewskie bez żadnych oporów wprowadziły w życie w pełnym stopniu unijne sankcje wobec tranzytu towarów i ludzi z i do obwodu królewieckiego? Wilno mogłoby się przecież wymigiwać proceduralnie od ostrzejszych sankcji tranzytowych.

- Władze w Wilnie starają się wypełniać literalnie i dosłownie zalecenia Brukseli. Ta pełnia zgody na decyzje Unii oznacza przecież, że Litwa również liczy na bezwarunkową pomoc w przypadku jakiegokolwiek elementu agresji rosyjskiej.

Rosji, mimo ich mizernych osiągnięć na froncie, nie należy lekceważyć. W pierwszych tygodniach agresji zajęli oni teren większy od państw bałtyckich razem wziętych. Nie chcielibyśmy się znaleźć w sytuacji ludzi na tych zajętych terenach. Nawet teoretycznie! A obecnie kontrofensywa ukraińska idzie bardzo wolno - czyli nie można powiedzieć, że rosyjska armia jest bardzo słaba.

W Wilnie nie mamy też złudzeń, że Rosja wyrzeknie się swoich agresywnych zamiarów. Nawet jeśliby ostatecznie przegrała wojnę na Ukrainie. Dlatego politycy w krajach bałtyckich jednoznacznie podkreślają, że musimy być gotowi na rosyjską agresję. Nie można bowiem wykluczyć, że Rosja po zakończeniu działań wojennych szybko odbuduje potencjał militarny.

Czy nie pojawiają się w Wilnie głosy, że, owszem, należy wykonywać zalecenia Brukseli, ale w taki sposób, by nie było to dramatycznie odczuwane przez obwód królewiecki? Czy nie szukane są jakieś furtki dla zaleceń z Brukseli?

- Litwa wykonuje wszystko wedle zaleceń centrali unijnej. Bo zakłada się, że akurat w Brukseli nie możemy sobie pozwolić na miano państwa w jakikolwiek sposób bojkotującego decyzje idące stamtąd.

Wilno nawet nie wystraszyło się bardzo ostrej reakcji rosyjskiej na decyzje odnoszące się do blokady transportowej obwodu królewieckiego. Cały tranzyt towarowy bardzo wnikliwie sprawdzają służby graniczne Litwy - tak, by nie przemknął się żaden towar z listy sankcyjnej. Bo działania Rosji szły w tym kierunku, by wykorzystywać Królewiec jako wyłom w omijaniu sankcji.

Migranci elementem nacisku rosyjskiego na Litwę i Polskę

Problem uchodźców na granicy z Białorusią był już niejednokrotnie omawiany. Dotyczyło to Polski, Litwy i Łotwy. Coraz częściej się jednak mówi, że także granica z Rosją może być miejscem nielegalnego przerzutu emigrantów. W Polsce władze postanowiły wybudować mur - analogiczny do tego, który jest na granicy z Białorusią. Czy na Litwie również słychać podobne jak u nas obawy? Czy są jakieś plany dotyczące zatrzymania potencjalnych migrantów?

- Dyskusje na ten temat były w Wilnie bardzo gorące kilka lat temu. Teraz to jakby ucichło.

Dla nas rodzajem uspokojenia jest choćby to, że większość granicy z Rosją przebiega po Niemnie. Nie jest to rzeka sprzyjająca nielegalnemu forsowaniu - jest szeroka i niebezpieczna. To praktycznie uniemożliwia jakąś większą akcję przerzutu nielegalnych migrantów.

Coraz częściej przedstawiciele władz napomykają, że na granicy z Rosją będzie jednak ustawiony płot z drutu kolczastego - przynajmniej na tej części granicy, która nie przebiega nurtem Niemna.

W mediach królewieckich ukazał się „poradnik dla potencjalnego uciekiniera z Rosji”. Sugerowano w jednym z tekstów, że przecież wystarczy, jadąc pociągiem tranzytowym z Królewca do Moskwy, wysiąść na którymś z litewskich, granicznych przystanków technicznych i oddać się w ręce litewskiej policji. Czy takie przypadki już zaobserwowano?

- To były co najwyżej pojedyncze przypadki... Dotyczyło to przede wszystkim młodych poborowych, którzy nie chcieli się dać wcielić do wojska. Wysiadali zatem z pociągu tranzytowego i prosili o azyl. Ostatnio wysiadł z pociągu nawet zawodowy żołnierz – pilot helikoptera.

Kraje bałtyckie miejscem ucieczki Rosjan. Na Litwie kupują coraz więcej mieszkań

Kraje bałtyckie - szczególnie Łotwa, ale i także Litwa - stały się miejscem emigracyjnej ucieczki wielu Rosjan zaraz po rozpoczęciu agresji na Ukrainę; w tej grupie są także dziennikarze. Jak oni adaptują się do życia w Wilnie? Czy ich widać, czy stwarzają swoim zachowaniem kłopoty służbom państwowym?

- Obecność uciekinierów z Rosji jest zauważalna. Prócz Wilna wielu z nich osadziło się w Kłajpedzie oraz w Wisaginie. Tam bowiem mieszka dużo rosyjskojęzycznych obywateli Litwy. Wspomniane osoby to jednak głównie ci, którzy przyjechali na Litwę w początkach wojny. Starają się jak najmniej rzucać w oczy. Nawet liczni przedstawiciele mediów rosyjskich, którzy zjechali na Litwę, nie próbują w swoich działaniach ingerować w wewnętrzne sprawy państwa litewskiego. To zupełnie inna postawa niż w Rydze, gdzie przecież opozycyjna TV Dożd została wyrzucona z Łotwy za faktyczną pochwałę rosyjskiej armii i jej działań w Ukrainie oraz za medialne działania, które antagonizowały tamtejszą społeczność.

W Wilnie też osadziła się część szefów stowarzyszenia Memoriał. Tych ludzi w ogóle nie ma za wielu. We wrześniu 2022 roku państwa bałtyckie ogłosiły bowiem, że ucieczka przed mobilizacją nie jest wystarczającym powodem do uzyskania pozwolenia na pobyt. Ci jednak, którzy już przyjechali na Litwę, starają się jakoś tu urządzić. Wiele nieruchomości kupują Rosjanie. Ponieważ jednak jako obywatele kraju nieunijnego mają utrudniony dostęp do domów i działek, to kupują głównie mieszkania, które nie są objęte tego rodzaju ograniczeniami.