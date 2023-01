Przez czołgi Leopard i Abrams Rosja cofa się do czasów zimnej wojny

Rosjanie kontynuują na Ukrainie działania ofensywne. Wiadomości o dostawach zachodnich czołgów wywołały jednak nerwowe reakcje rosyjskiej propagandy. W Moskwie twierdzą wręcz, że okupacja Niemiec przez USA po II wojnie światowej jeszcze się nie skończyła.

Siły ukraińskie przeprowadziły kontrofensywę w pobliżu miejscowości Swatowe, natomiast wojska rosyjskie kontynuowały ograniczone ataki małymi grupami w pobliżu miiejscowości Kreminna.

Rosjanie kontynuowali działania ofensywne w rejonie miasta Bachmut i linii Awdijiwka-Donieck oraz w pobliżu Vuhledaru.

W wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarmy przeciwlotnicze. Rosjanie 60-krotnie zaatakowali przygraniczną ludność w obwodzie sumskim.

Siły rosyjskie prowadziły ataki w centralnym obwodzie zaporoskim wzdłuż linii Kamieńskie-Mali, Szczerbaki-Mała Tokmaczka oraz w rejonie Wuhledaru w zachodnim obwodzie donieckim. Ciężkie walki toczą się nadal w rejonie Bachmutu. Potwierdzono oficjalnie utratę Sołedaru.

Rosjanie wznowili ataki irańskimi dronami kamikadze. Ukraińcy informują, że w nocy z rejonu Morza Azowskiego nadleciały 24 takie maszyny. Wszystkie zestrzelono, z czego 15 w centrum kraju, pozostałe nad Kijowem.

Jeden z amerykańskich portali poinformował, że władze USA poprosiły Izrael o dostarczenie Ukrainie przeciwlotniczych pocisków rakietowych Hawk. Tel Awiw odmówił, tłumacząc się potrzebą utrzymania dotychczasowego stanowiska w sprawie dostaw broni i złym stanem technicznym tych pocisków.

Czołgi dla Ukrainy to najważniejsza obecnie informacja, która nie schodzi z czołówek światowych gazet

Prezydent USA Joe Biden, po wcześniejszych rozmowach z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, ogłosił oficjalnie przekazanie Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams wartych 400 mln dol.

- Dostawy Abramsów zajmą trochę czasu, ale szkolenie zacznie się tak szybko, jak to możliwe, razem z czołgami Abrams USA zapewnią Ukrainie również wsparcie logistyczne - powiedział prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone i Europa są w pełni zjednoczone.

To, że Abramsy znajdą się na Ukrainie, to efekt rozmów z Niemcami, które zapowiadały, że wyślą swoje Leopardy pod warunkiem, że Amerykanie wyślą tam też Abramsy.

Nie tylko Niemcy dostarczą Leopardy. Kijów liczy, że dostanie co najmniej 150 czołgów

Berlin potwierdził wysłanie Kijowowi czołgi Leopard z zasobów Bundeswehry oraz udzielił zgody na reeksport czołgów z państw sojuszniczych, w tym Polski.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że Kanada rozważa możliwość przekazania Ukrainie czterech czołgów Leopard 2, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

Rosjanie bagatelizują dostawy czołgów, a na tym przecież nie koniec. Już mówi się o samolotach

Zachodnie czołgi dla Ukrainy to potężny cios dla Kremla. Propaganda Władimira Putina, komentując decyzję o wysłaniu do Ukrainy niemieckich i amerykańskich czołgów, cofnęła się do czasów zimnej wojny.

Z Rosji płyną choćby takie komentarze, że po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na cztery sektory: amerykański, brytyjski, francuski i sowiecki. Związek Radziecki, według Rosjan, zakończył okupację, a Stany Zjednoczone nie.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pruje bagatelizować dostawy czołgów. Zapewnił, że to całkowita porażka pod względem aspektów technologicznych, że istnieje wyraźne przeszacowanie potencjału, jaki te czołgi dodadzą siłom ukraińskim. Wszystkie te czołgi i tak spłoną.

Z kolei ambasador Rosji w Niemczech Siergiej Nieczajew, wytykając Niemcom rzekomy brak konsekwencji w podejściu do wojny w Ukrainie, oświadczył, że przenosi to konflikt na nowy poziom.

Coraz głośniej mówi się o szykującej się kolejnej naradzie grupy kontaktowej NATO. Tym razem dotyczącej pomocy lotniczej. Wraca temat wysłania samolotów MIG-29, które mogłyby trafić na Ukrainę dość szybko a także amerykańskich F-16. Ukraińscy piloci już się na nich szkolą?