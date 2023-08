Przez sankcje Rosji miało zabraknąć rakiet. Moskwa jednak rozwiązała ten problem

Rosjanie drwią z zachodnich sankcji, które miały odciąć ich od zachodnich procesorów, dzięki którym rakiety trafiają w cel. Śmiano się, że Rosjanie kradną Ukraińcom z mieszkań sprzęt AGD, by dostarczać mikroczipy wojsku. Tymczasem okazało się, że Rosjanie rozwiązali ten problem.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Na froncie ukraińskie oddziały, mimo mocniej obrony i rozległych pól minowych, wciąż powoli posuwają się naprzód.

Według źródeł rosyjskich siły ukraińskie kontynuowały 31 lipca ataki na północny zachód i południowy zachód od Bachmutu, na zachodnim pograniczu doniecko-wschodniego obwodu zaporoskiego oraz w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Ciężkie walki toczą się wciąż pod Bachmutem, którego Rosjanie bronią kosztem ogromnych strat. Stracili tutaj więcej żołnierzy niż radziecka armia w Afganistanie.

Ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar poinformowała, że w ciągu ostatniego tygodnia siły ukraińskie wyzwoliły dodatkowe 2 km2 terytorium w rejonie Bachmutu i 12,6 km2 w stronę Berdiańska (pogranicze zachodniego doniecko-wschodniego obwodu zaporoskiego) i Melitopola (zachodni obwód zaporoski).

Siły rosyjskie przeprowadziły operacje ofensywne wzdłuż linii miasta Swatowe-Kreminna i Avdiivka-Donieck oraz osiągnęły zdobycze w obwodzie ługańskim. Przeprowadziły ograniczone kontrataki w zachodnim obwodzie donieckim i zachodnim obwodach zaporoskim.

Krzywy Róg został wczoraj zaatakowany dwiema rakietami. Jedna z rakiet uderzyła w budynek mieszkalny. Zginęło 5 osób. Rosjanie przeprowadzili także ataki rakietowe na Chersoń i Charków.

Ukraina zapowiedziała odwetowe ataki na Rosję. Prezydent Zełenski oznajmił, że Ukraina staje się coraz mocniejsza, a wojna stopniowo powraca do Rosji. Jak oświadczył, jest to proces nieunikniony, naturalny i sprawiedliwy.

Kijów i Waszyngton rozpoczną konsultacje w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jak podała agencja Reutera Rosja poinformowała 1 sierpnia o udaremnionym ataku terrorystycznym na Moskwę. Jednostki przeciwlotnicze miały zestrzelić wycelowane w stolicę kraju drony, poza jednym. Uderzył on w wieżowiec w kompleksie Moskwa Citi.

Mieszkańcy Moskwy, ale i także innych rosyjskich miast nie śpią już tak spokojnie, jak na początku wojny. Ukraińskie bezzałogowce dalekiego zasięgu przebijają się przez rosyjską obronę przeciwlotniczą.

Ukazały się informacje, że są to ukraińskie drony Bóbr, o długości 2,5 m i rozpiętości skrzydeł ok. 3-3,5 m, których zasięg to ok. 1000 km. Dobrze radzą sobie z rosyjską obroną przeciwlotniczą.

Zaprojektowane w układzie kaczki mają być zdolne do szybkiej zmiany wysokości lotu i unikania dzięki temu obrony przeciwlotniczej.

Szef sztabu Administracji Prezydenta Ukrainy Andrij Jermak oświadczył 30 lipca, że Kijów i Waszyngton rozpoczną 6-13 sierpnia konsultacje w sprawie udzielenia gwarancji bezpieczeństwa, które zapewnią Ukrainie zdolność do zwycięstwa teraz i powstrzymania rosyjskiej agresji w przyszłości, zanim Ukraina wejdzie do NATO.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że na rosyjskie uczelnie wojskowe na nadchodzący rok szkolny zapisało się ponad 15 000 studentów, z których 10 procent ma doświadczenie bojowe w walkach na Ukrainie.

Szojgu oświadczył, że rosyjskie Ministerstwo Obrony na międzynarodowym forum wojskowo-technicznym Armia-2023 podpisze z przedsiębiorstwami obronnymi kontrakty o wartości ponad 433 mld rubli (około 4,7 mld dol.). To o ponad 500 mld rubli (około 5,45 mld dol.) mniej, niż wartości kontraktów podpisanych na forach Army-2022 i 2021.

Personel Wagnera przebywający na wakacjach ma się stawić na Białorusi do 5 sierpnia

Brak zachodnich procesorów, który w wyniku nałożonych na Rosję sankcji miał być bolesnym problemem, okazał się łatwy do ominięcia. Jak podał portal Vyorstka, powołując się na tajne dane rosyjskich celników, tylko w pierwszej połowie 2023 r. Rosja zaimportowała mikroczipy o wartości ponad 502 mln dol.

W ich dostawy do Rosji zaangażowane są setki firm. Technologia ma głównie pochodzić z Chińskiej Republiki Ludowej oraz Hongkongu. Jak twierdzi portal, do Rosji można nadal sprowadzić wszystko z dowolnego miejsca na świecie - od chipa podwójnego zastosowania, po silnik turboodrzutowy dla Airbusa.

Na powiązanym z wagnerowcami kanale Grey Zone na Telegramie Jewgienij Prigożyn odniósł się do informacji o tym, że cały czas rekrutowani są nowi wagnerowcy do walki na terenie Polski i Litwy.

Prigożyn poinformował, że Grupa Wagnera nie prowadzi obecnie rekrutacji. Nie musi rekrutować więcej personelu gdyż ma wystarczające rezerwy. Zaznaczył jednak, że nabór nowych żołnierzy zostanie prawdopodobnie wznowiony w przyszłości, gdy tylko ojczyzna będzie w potrzebie.

Wcześniej Prigożyn odniósł się do wypowiedzi premiera Morawieckiego, który jak powiedział, bardzo się wystraszył ruchu wagnerowców w kierunku granic Polski, ale wyciągnął pochopne wnioski.

Mówił, że w obwodzie grodzieńskim przy granicy z Litwą i Polską, na poligonie, gdzie stacjonuje w Grodnie 6. Zmechanizowana Brygada Gożski białoruskiej armii, członkowie Grupy Wagnera szkolą białoruskich żołnierzy.

Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ćwiczenia taktyczne skupiały się na ukrywaniu przed UAV oraz koordynacji działa między kompaniami, plutonami i oddziałami w obronie oraz natarciu.

Zachodni sojusznicy Ukrainy liczą na Arabię Saudyjską

Ukraińskie Centrum Oporu odnotowało 31 lipca, że Prigożyn nakazał całemu personelowi Wagnera przebywającemu obecnie na odpoczynku i rekonwalescencji, aby przybył do obozów polowych na Białorusi.

Mają to zrobić nie później niż 5 sierpnia, aby wziąć udział w wydarzeniach, które Prigożyn osobiście poprowadzi 5 sierpnia. Większość bojowników Wagnera jest na wakacjach od 30 lipca.

Według litewskich instytucji, które monitorują proces związany z Grupą Wagnera najemnicy nie stanowią dla Litwy konwencjonalnego zagrożenia militarnego.

Arabia Saudyjska zakończy wojnę Rosji z Ukrainą? Według wielu analityków Saudowie są w stanie połączyć interesy Zachodu, Chin i Rosji.

Zachodni sojusznicy Ukrainy, jest wśród nich Polska, mają nadzieję, że rozmowy tam prowadzone pozwolą jeszcze w tym roku ustalić zasady, na jakich mogłaby zakończyć się wojna.