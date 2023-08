Przez wojnę na Ukrainę nawet USA mają za mało amunicji

Wyprodukowana w ciągu ostatniej dekady amunicja artyleryjska na potrzeby armii USA nie wystarczyłaby na 4 miesiące kontrofensywy ukraińskiej. Waszyngton szuka obecnie pomocy wśród partnerów i zwiększa własne moce produkcyjne.

Pociski 155 mm przez ostatnią dekadę były wyprodukowane na zamówienie armii amerykańskiej w liczbie 790 tys.; miały służyć głównie celom szkoleniowym.

Unia Europejska przeznaczyła 1 mld euro na zakup 1 mln sztuk pocisków 155 mm. Ta pula pozwala na prowadzenie działań na froncie przez około 4 miesiące.

USA zamierzają produkować do 90 tys. pocisków 155 mm miesięcznie do roku 2025 (teraz to 24 tys., a przed pełnoskalową wojną na Ukrainie - zaledwie 14 tys.).

Administracja prezydenta USA Joe Bidena dąży do zwiększenia dostaw kluczowej amunicji dla Ukrainy - w celu wsparcia kontrofensywy przeciwko rosyjskim siłom okupacyjnym. Stany Zjednoczone polegają na własnych zdolnościach produkcyjnych pocisków kalibru 155 mm, a także na przemyśle Bułgarii i Korei Południowej.

Wspomnianych pocisków używa się w haubicach rozmieszczanych przez Ukrainę wzdłuż linii frontu; idzie o ich dostawy od międzynarodowych sojuszników w perspektywie krótkoterminowej oraz plany zwiększenia produkcji w USA w ciągu najbliższych dwóch lat.

Ameryka nie była gotowa na dużą wojnę z udziałem artylerii. Teraz Waszyngton przyspiesza produkcję

Financial Times (FT) podaje, że zgoda Waszyngtonu na wykorzystanie przez Ukrainę amunicji kasetowej w wojnie z Rosją mogła wynikać głównie z niedoborów pocisków kalibru 155 mm, które wyprodukowano na zamówienie armii amerykańskiej w ostatniej dekadzie w liczbie 790 tys. (miały służyć głównie celom szkoleniowym).

Do lipca 2023 roku Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie już ponad 2 mln pocisków kalibru 155 mm - czytamy na stronie CNN. W celu pozyskania tak dużej liczby pocisków Stany Zjednoczone skorzystały z prezydenckiego dekretu, który umożliwiał przekazanie uzbrojenia z rezerw wojennych armii amerykańskiej – np. składowanych w Izraelu.

A zatem USA już dostarczyły Ukrainie więcej pocisków 155 mm, niż armia USA dostała w ramach zakupów 155 mm w ciągu ostatniej dekady - czytamy w raporcie waszyngtońskiego think-tanku Center for a New American Security.

Zwiększone zapotrzebowanie na amunicję artyleryjską pojawiło się wraz z rozpoczęciem przez ukraińskie wojsko kontrofensywy. Amerykańscy urzędnicy, cytowani przez FT, oświadczyli, że administracja Bidena od miesięcy wiedziała, że szybkie tempo zużycia amunicji na Ukrainie zacznie wyczerpywać zapasy i zwiększyła wysiłki, aby dostarczyć amunicję na linię frontu, gdy wojna weszła w kluczową fazę.

Pomoc idzie ze strony koalicjantów. Waszyngton podpisuje umowy z Bułgarią i Koreą Południową

Stany Zjednoczone zawarły już umowy z Bułgarią i Koreą Południową na dostawę pocisków na Ukrainę i prowadzą rozmowy z Japonią, aby Tokio zrobiło to samo - ujawniła amerykańska administracja.

Według informacji armii USA amerykański sektor zbrojeniowy do 2025 roku ma zwiększyć produkcję amunicji do 90 tys. pocisków 155 mm miesięcznie (obecnie to 24 tys., a przed pełnoskalową wojną na Ukrainie - zaledwie 14 tys.).

Amerykańskie firmy zbrojeniowe budują więcej linii produkcyjnych, w tym odnawiają zakład w Kanadzie i instalują nową linię montażową w Teksasie. Przedstawiciele armii dodają, że mogą również stworzyć nowe obiekty do załadunku, montażu i pakowania amunicji 155 mm w Arkansas, Iowa i Kansas - podaje Ukrainska Pravda.

Unia Europejska również podejmuje się wysiłku zwiększenia produkcji amunicji dla Ukrainy

Wysiłek na rzecz zwiększenia produkcji pocisków 155 mm podjęła również Unia Europejska. Parlament Europejski przegłosował ustawę o wsparciu produkcji amunicji (stosunkiem głosów 505 do 56, przy 21 głosach wstrzymujących się).

Ustawa o wsparciu produkcji amunicji (ASAP - ang. Act in Support of Ammunition Production) ma na celu przyspieszenie dostaw amunicji i pocisków na Ukrainę oraz pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu arsenałów.

Poprzez wprowadzenie "ukierunkowanych środków", w tym 500 mln euro finansowania, ASAP ma na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych UE, aby zaradzić obecnemu niedoborom - w szczególności amunicji artyleryjskiej, pocisków rakietowych i ich komponentów.

Wcześniej Unia przeznaczyła 1 mld euro na zakup 1 mln sztuk pocisków 155 mm. Taka ilość pozwala na prowadzenie działań na froncie przez ok. 4 miesiące - ocenił w rozmowie dla WNP.PL gen. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Armia ukraińska w okresie kontrofensywy zużywa bowiem dziennie od ok. 7 do 9 tys. pocisków kalibru 155 mm. W przeliczeniu na miesiąc są to ilości od ok. 200 tys. do nawet 270 tys. Nawet dodając do tego dostawy amerykańskie wciąż nie można mówić o pokryciu ukraińskich potrzeb na cały rok.

Polska próbuje uruchomić produkcję własnych precyzyjnych pocisków 155 mm

Z kolei Polska stara się również pozyskać precyzyjne pociski 155 mm na potrzeby własnej armii.

Nasze wojsko ciągle nie ma kierowanych pocisków precyzyjnego użycia. Program produkcji amunicji precyzyjnej rozpoczęto w Polsce już ponad dekadę temu. Nad pociskami APR (Amunicja Precyzyjnego Rażenia) pracowało Mesko. Miały z nich strzelać 155 mm armatohaubice Krab, a także Kryl oraz 120 mm moździerze samobieżne Rak.

Mesko zakończyło prace badawcze nad polskimi pociskami kierowanymi naprowadzanymi laserowym podświetlaczem celu LPC-1, jednakże nie trafiły one jeszcze do polskiego wojska - armia musi je najpierw zamówić. Podobnego rodzaju amunicję można też pozyskać co najmniej u kilku producentów na świecie.

Czas pokaże, na ile uda się rozwinąć produkcję amunicji precyzyjnej 155 mm w Polsce. Pewne za to jest na razie to, że potrzeby Ukrainy przewyższają dotychczasowe a nawet planowane dostawy pocisków z USA i Unii Europejskiej. Jeśli Ukraińcy mają osiągać sukcesy na froncie, dostawy amunicji muszą być większe. Przemysł obronny Zachodu stoi więc przed wyzwaniem zwiększenia swoich możliwości w tym zakresie.