Przyszli piloci wojskowi dostali więcej czasu od ministra obrony

Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło rozporządzenie w sprawie kształcenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich, centrach szkolenia lub ośrodkach szkolenia. Czego dotyczy?

Po zmianie rozporządzenia kandydaci na wojskowych pilotów mogą składać dokumenty rekrutacyjne do 30 kwietnia.

To miesiąc później, niż zakładał wcześniejszy zapis wskazanego rozporządzenia.

Kandydaci będą mieli więcej czasu na załatwienie niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych. Przypominamy, co trzeba zrobić by zostać pilotem.

Nowelizacja wspomnianego rozporządzenia z dnia 5 lipca 2022 r. (Dz. U. poz. 1448) sprowadza się do tego, ze nowe brzmienie otrzymuje ust. 3 w paragrafie 4: W przypadku osób zainteresowanych ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) wniosek składa się do dnia 30 kwietnia danego roku, zamiast, jak było dotychczas, do 31 marca danego roku.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. To przepis praktycznie porządkowy, ale o tyle istotny, że daje kandydatom więcej czasu na załatwienie wielu czynności ważnych dla procesu rekrutacyjnego oraz na podjęcie decyzji. Nie zmieniają się natomiast zasady rekrutacji do Lotniczej Akademii Wojskowej. To dobry moment na przypomnienie najważniejszych z nich.

30 miejsc na pilota bojowego samolotu naddźwiękowego

W tym roku postępowanie rekrutacyjne do LAW odbędzie się w dniach 10-12 lipca 2023 r. kandydaci zdają egzamin ze sprawności fizycznej oraz odbywają rozmowę kwalifikacyjną. W tym roku mogą składać dokumenty do 30 kwietnia, czeka na nich 251 miejsc, w tym 30 miejsc na pilota bojowego samolotu naddźwiękowego.

W pierwszej kolejności kandydat do uczelni musi się zarejestrować w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego i założyć konto na portalu Zostań Żołnierzem.

Po jego założeniu kandydat składa wniosek w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Do wniosku należy dołączyć życiorys oraz oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania karnego.

Po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego kandydat otrzyma wystawione przez WCR (w którym złożono wniosek) skierowanie na badanie psychologiczne.

Badania lekarskie dla kandydatów na pilotów są bezpłatne

Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Wojskowej Pracowni Psychologicznej kandydat zostanie skierowany do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej, znajdującej się w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie na badania.

Czas badań dla kandydatów na kierunki lotne wynosi do 5 dni, natomiast na kierunki naziemne do 3 dni. Zakończone są przyznaniem kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej. Badania są bezpłatne.

Po pozytywnej weryfikacji oraz po ustaleniu grupy zdrowia informacje z portalu Zostań Żołnierzem zostaną pobrane automatycznie do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) akademii, gdzie zakładane jest automatycznie konto kandydata.

Otrzymuje on informacje z linkiem do ustawienia hasła do konta w IRK LAW. Loginem jest adres mailowy kandydata podany podczas rejestrowania konta na portalu Zostań Żołnierzem.

W IRK LAW kandydat wprowadza kolejne niezbędne informacje w procesie rekrutacji, w tym wyniki z matur. W trakcie egzaminów wstępnych wszystkie otrzymane wyniki są weryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną do IRK LAW.