Putin może być zadowolony z prezentu. Hamas zaatakował Izrael w jego urodziny

Konflikt w Ukrainie, a także inne na świecie odwracają uwagę Zachodu od Ukrainy, a Rosja ma wielką przyjemność z obserwowania narastającego chaosu. Nie wiadomo, ile odpowiedzialności można przypisać Kremlowi za kryzysy w Izraelu, ale pewne jest, że niektóre z nich podsyca.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie przygotowujące do pilotowania samolotów F-16 w bazie sił powietrznych Gwardii Narodowej w Arizonie.

Samoloty rosyjskiego Lotnictwa Dalekiego Zasięgu (DA) nie przeprowadziły ataku na Ukrainę od 21 września. Oszczędzają pociski na zimę?

Reżim w Pjongjangu wysłał do Rosji ponad 1000 kontenerów wypełnionych sprzętem wojskowym i amunicją.

Kiedy uwaga mediów i komentatorów skupiła się na wojnie Izraela z Hamasem, Rosja rozpoczęła ofensywę na Awdijiwkę. 15 października siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne mające na celu okrążenie Awdijiwki, ale nie osiągnęły powodzenia.

Ukraiński Sztab Generalny podał, że siły ukraińskie odparły ponad 15 rosyjskich ataków w pobliżu Awdijiwki oraz na północny zachód i południowy zachód od osady. Źródła rosyjskie określiły postępy wojsk w tym obszarze jako marginalne.

Intensywność działań była też znacznie mniejsza w porównaniu z poprzednimi dniami. Według Ukraińców Rosjanie stracili w walkach w tym rejonie ponad 300 szt. sprzętu wojskowego i 3000 żołnierzy. Wciąż nie ma też dowodów, potwierdzających doniesienia na temat możliwego zajęcia przez Rosjan zakładów koksochemicznych w Awdijiwce.

Miasto, które liczyło ok. 30 tys. mieszkańców, choć mocno zburzone, to obecnie ukraińska twierdza. Według rosyjskich źródeł jest to jeden z najlepiej ufortyfikowanych rejonów obrony na tym froncie.

Wszystkie ważne punkty oporu strzegą potężne bunkry, a cała sieć fortyfikacji została wkopana głęboko w ziemię. Rosjanie zapowiadają wzięcie obrońców Awdijiwki w kocioł.

Miasto to brama do Doniecka, głównego węzła komunikacyjnego na terytoriach okupowanych. Dlatego Awdijiwka ma strategiczne znaczenie dla Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie działania w rejonie Awdijiwki to już nie ofensywa, ale aktywna obrona

Propaganda rosyjska z euforią przedstawia najmniejsze nawet rosyjskie sukcesy w rejonie miasta jako strategiczne wręcz sukcesy. Ogłoszono już przejęcie inicjatywy na froncie przez Rosjan. Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzii ogłosił, że ukraińska kontrofensywa formalnie się zakończyła.

Rosja skoncentrowała w tym regionie znaczne siły powietrzne, które wykorzystują broń precyzyjną, dużą liczbę pocisków, prawdopodobnie pozyskanych z Korei Północnej i Iranu oraz wiele czołgów i pojazdów pancernych, ale ponosi duże straty.

Putin stwierdził w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji państwowej 15 października, że siły rosyjskie prowadzą aktywną obronę na kierunkach Awdijiwka, Kupiańsk i Zaporoże.

Według Instytutu Studiów nad Wojną takie stwierdzenie, zamiast ostatnio używanego słowa ofensywa czy aktywne działania bojowe może oznaczać próbę złagodzenia oczekiwań co do znaczących postępów Rosji.

Według ISW materiały weryfikujące ostatnią lokalizację wojsk rosyjskich z15 października pokazują, że siły ukraińskie nieznacznie zbliżyły się do linii kolejowej na północ od Kliszczyjewki (7 km na południowy zachód od Bachmutu).

Z kolei źródła rosyjskie podają o ciągłych ukraińskich atakach na południe od Bachmutu prowadzonych na linii Kliszczyjewka-Kurdyumivka-Andriivka (7-13 km na południowy zachód od Bachmutu.

Ukraiński atak na rosyjski okręt rakietowy Bujan i okręt patrolowy Pawieł Dierżawin

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby wydał oświadczenie, w którym poinformował, że reżim w Pjongjangu wysłał do Rosji ponad 1000 kontenerów wypełnionych sprzętem wojskowym i amunicją.

Według Ukraińców, choć już od czterech dni trwają zaciekłe i nieprzerwane walki, to ich wojska skutecznie odpierają ataki przeciwnika w rejonie Awdijiwki.

Natomiast na kierunku zaporoskim, jak poinformowały władze wojskowe Ukrainy, rosyjskie wojska zostały odcięte od dostaw amunicji i paliwa. W okolicy Melitopola wojskom ukraińskim udało się wysadzić w powietrze tory kolejowe. Uszkodzono też pociąg, który dostarczał Rosjanom paliwo i amunicję.

Brytyjskie MON podało, że samoloty rosyjskiego Lotnictwa Dalekiego Zasięgu (DA) nie przeprowadziły ataku na Ukrainę od 21 września. Brakuje pewnie rakiet w magazynach i Rosjanie oszczędzają pociski na zimę, żeby silnie uderzyć w ukraińską infrastrukturę energetyczną i gazową.

Ukraińcy poinformowali o ataku na rosyjski okręt rakietowy Bujan i okręt patrolowy Pawieł Dierżawin. Wykorzystano do tego drony morskie. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało natomiast o zestrzeleniu dwóch ukraińskich dronów u wybrzeży Soczi nad Morzem Czarnym. Słychać było eksplozje.

Politico zauważa też, że konflikt w Ukrainie, a także inne na świecie odwracają uwagę Zachodu od Ukrainy, a Rosja znajduje wielką przyjemność z obserwowania narastającego chaosu. Nie wiadomo wciąż, czy i ile odpowiedzialności można przypisać Kremlowi za narastające kryzysy w Izraelu, Kosowie, Kaukazie czy Afryce.

Hamas wciąż przetrzymuje ok. 100 izraelskich zakładników. Nawet niemowlęta

Pewne jest, że Kreml niektóre z nich podsyca, zwłaszcza zaś musi rozkoszować się faktem, że brutalny atak Hamasu na Izrael nastąpił w dniu urodzin Putina. Do tego rośnie jego rola. Prezydent Iraku prosi prezydenta Rosji, by pomógł rozwiązać konflikt między Hamasem a Izraelem.

W ataku Hamasu na Izrael, jaki nastąpił 7 października, zginęło co najmniej 1300 osób. Izraelski odwet za terror, to kolejne zniszczone domy i zniszczony bloki w Strefie Gazy i kolejne ofiary. Jest ich bardzo dużo. Prawdopodobnie już ponad 2000.

Hamas wciąż przetrzymuje ok. 100. Izraelskich zakładników. Są wśród nich dzieci, a nawet niemowlęta potrzebujące opieki rodziców, a także osoby starsze, które potrzebują lekarstw i pomocy medycznej.

Sytuacja humanitarna w Gazie staje się coraz trudniejsza, w niektórych miejscach brakuje wody, nie ma prądu. Lekarze bez granic przestrzegają, że trudna tam od lat sytuacja humanitarna to teraz całkowita katastrofa.

Joe Biden omawiał tę sytuację zarówno z przywódcą Izraela, jak przywódcą Autonomii Palestyńskiej. Amerykanie rozmawiają też z państwami Bliskiego Wschodu. Amerykańskie służby robią co mogą, aby uprowadzeni wrócili do domu.

Izrael podał listę cudzoziemców, ofiar Hamasu. Najwięcej zginęło obywateli USA

Władze izraelskie milczą na ten temat. Jest wielce prawdopodobne, że starają się odzyskać zakładników, ale na razie nie mają żadnego planu. We wtorek w Brukseli zorganizowany zostanie nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej.

Ukraińscy piloci rozpoczęli właśnie szkolenie przygotowujące do pilotowania samolotów F-16 w bazie sił powietrznych Gwardii Narodowej USA Morris Air National Guard ,w Arizonie. Na początek na symulatorach.

Szkolenie lotnicze ma trwać 3 miesiące, ale pierwsze F-16 mogą pojawić się na Ukrainie nie wcześniej niż wiosną 2024 r.

Według danych Izraela wśród ofiar ataku Hamasu są obywatele co najmniej 43 krajów. Najbardziej ucierpieli obywatele Stanów Zjednoczonych -19 osób zginęło, a 20 zaginęło, Rosji -13 zabitych i 12 zaginęło oraz Tajlandii - 15 zabitych.