Putin pompuje budżety obronne krajów NATO

Putin w kilka dni dokonał tego, co Donaldowi Trumpowi nie udało się przez całą okres jego prezydencji – skłonił kraje europejskie do znacznego zwiększenia wydatków na obronność. Zalecany (a dotąd rzadko osiągany) przez sojusz dwuprocentowy udział wydatków na obronność w PKB krajów członkowskich wydaje się teraz absolutnym minimum.

Przyspiesza zwiększanie wydatków na obronność

Według rocznika NATO 2020 liczba krajów sięgających i przekraczających próg 2 proc. wzrosła z trzech w 2014 roku do 11 w roku 2020. W latach 2014 – 2020 Kanada i europejscy członkowie paktu zwiększyli swoje wydatki na obronność w sumie o 190 mld dolarów.Warto jednak przypomnieć, że kraje NATO miały na osiągnięcie dwuprocentowego progu czas do 2024 roku. Teraz to zwiększanie wydatków może przyspieszyć.Oprócz Niemców o podniesieniu poziomu wydatków mówią już także Łotwa, Włochy i Holandia. Łotwa podjęła decyzję o zwiększeniu wydatków wojskowych z 2,2 do 2,5 proc. Włoski premier Mario Draghi powiedział 1 marca, że zagrożenie ze strony Rosji skłania do zwiększenia wydatków na obronę i ma nadzieję, że postąpią tak wszystkie kraje europejskie. Alberto Pagani, szef komisji obrony niższej izby włoskiego parlamentu stwierdził, że dojście do 2 proc. wydatków będzie „strategicznym celem”. Dziś włoskie wydatki to około 1,3 proc. PKB.Czytaj także: Stoltenberg i Duda: Świat stoi u boku Ukrainy, będzie ją wspierał Podniesienie wydatków do standardu NATO, czyli 2 proc. zapowiadała także Kajsa Ollongren, minister obrony Holandii, która obecnie wydaje ok. 1,4 proc. PKB na obronność.Podczas odbytego w lutym tego roku spotkania ministrów obrony krajów NATO Jens Stoltenberg, sekretarz generalny paktu zauważył, że członkowie NATO od 7 lat konsekwentnie podnoszą wydatki na obronność.