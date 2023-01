Putin powinien się obawiać. Zachód przestał się wahać

Systematyczne poszerzanie zakresu pomocy militarnej dla Ukrainy nie dziwi. Ostatni pakiet uzbrojenia z USA, Francji i Niemiec ma szczególną wagę. Liczoną nie tylko w miliardach dolarów.

Biały Dom ogłosił nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości ok. 3 mld dolarów, w którym znajdzie się 50 bojowych wozów piechoty Bradley, haubice samobieżne Paladin, a także rakiety obrony powietrznej RIM-7 SeaSparrow.

Niemal jednocześnie Niemcy ogłosiły przekazanie 40 BWP Marder, a Francuzi 40 wozów AMX-10 RC.

Czy taka kumulacja dostaw ciężkiego sprzętu dla Ukrainy to przypadek? A może zapowiedź przełomu w przebiegu wojny?

Wygląda na to, że Zachód przestał się wahać w kwestii skali i jakości pomocy militarnej dla Ukrainy. Zwiastuje to przygotowania do decydującej fazy wojny.

- To jest dokładnie to, czego nam potrzeba. Nowe działa i pociski, nowe rakiety o wysokiej precyzji, nowe drony - powiedział, dziękując za pomoc Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Trudno się dziwić prezydentowi Ukrainy, że cieszy się z nowego uzbrojenia. Według analityków ten ostatni pakiet jest przełomowy. Zanim spróbujemy wyjaśnić dlaczego, przypomnijmy, że pomoc dla Ukrainy, jeśli chodzi o ciężki sprzęt, zaczęła się już wcześniej – od odnowionych czołgów T-72.

Polska się nie wahała. Byliśmy w awangardzie pancernej pomocy dla Ukrainy

Polska, obok 200 takich maszyn, przekazała też Kijowowi swoje czołgi PT-91. Jednak przywódcy państw zachodnich generalnie długo wahali się z wysłaniem zaawansowanych wozów opancerzonych na Ukrainę.

Usprawiedliwieniem były obawy przed eskalacją konfliktu, który mógłby wylać się poza Ukrainę na państwa NATO. Tyle że sam Putin już od dłuższego czasu mówi, że nie walczy z Ukrainą, lecz z "kolektywnym Zachodem, który jakoby czyha na rosyjską suwerenność, jej kulturę i tradycje.

Ostatecznie z Waszyngtonu, Berlina i Paryża popłynęły zapowiedzi o wysłaniu do Kijowa nowego rodzaju wozów bojowych, które mogą zmienić, podobnie jak wcześniej HIMARS-y, sytuację na froncie tej wojny. Oczywiście, jeśli będzie ich dostatecznie dużo.

Zachód po raz pierwszy wysyła na Ukrainę ciężkie wozy bojowe

Gen. Walerij Załużny, naczelny dowódca SZ Ukrainy, uważa, że mogą wygrać tę wojnę, jeśli dostaliby 600-700 wozów bojowych, 300 czołgów i 500 dział samobieżnych. Waszyngton, po raz pierwszy, zgodził się wysłać 50 bojowych wozów piechoty M2A2 Bradley.

Niemal równocześnie Paryż ogłosił, że wyśle Ukraińcom swoje lekkie czołgi na kołach AMX-10 RC. Następnie kanclerz Olaf Scholz, po rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem, zatwierdził wysłanie do Kijowa 40 wozów bojowych piechoty Marder.

Ostatni pakiet amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, o wartości 3,75 mld dol. (w tym 2,85 mld dol. na broń z amerykańskich zapasów), jest znacznie bogatszy. Oprócz Bradleyów, wraz z 500 pociskami przeciwpancernymi TOW i 250 tys. szt. amunicji 25 mm do działek, Ukraina dostanie też kolejne 100 transporterów opancerzonych M113.

Pierwsze Bradley'e jadą już na Ukrainę. Do tego Kijów dostanie 18 haubic samobieżnych kal. 155 mm M109 Paladin, 36 haubic holowanych kal. 105 mm, 4 tys. niekierowanych pocisków rakietowych klasy powietrze-ziemia Zuni kal. 127 mm lub 130 mm.

A także rakiety przeciwlotnicze RIM-7 SeaSparrow, które będą mogły być wystrzeliwane z posowieckich systemów Buk, 55 pojazdów odpornych na miny typu MRAP oraz 138 pojazdów Humvee.

Do pomocy Ukrainie włączają się Niemcy – przede wszystkim artyleria

Niemcy, oprócz BWP Marder, przekażą też Ukrainie baterię systemu przeciwlotniczego średniego zasięgu Patriot. Wcześniej baterię Patriot zgodzili się przekazać Ukrainie Amerykanie.

Dodajmy, że Ukraina zamówiła w spółce Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 18 haubic samobieżnych RCH 155 AGM kal. 155 mm za 216 mln euro (1,02 mld zł). W lipcu 2022 r. kanclerz Scholz wyraził zgodę na sprzedaż przez spółkę KMW dla Ukrainy aż 100 egzemplarzy 155-mm haubic samobieżnych PzH 2000 za 1,7 mld euro (8,03 mld zł).

Te działa są już na Ukrainie. Niemcy i Niderlandy przekazały 18 szt. Panzerhaubitze 2000. Dodajmy, że 18 polskich samobieżnych armatohaubic Krab przekazała Ukrainie Polska. Podpisaliśmy też umowę wartą ok. 3 mld zł na dostarczenie kolejnych 54 tych dział.

Głównym bohaterem ostatniego pakietu uzbrojenia jest ciężki wóz bojowy Bradley, który można również nazwać lekkim czołgiem. Jest on bowiem cięższy od podobnych pojazdów bojowych w swojej klasie. Jego waga to ok. 28 ton, a zasięg – 482 km.

Oprócz załogi składającej się z dowódcy, strzelca i kierowcy, może przewozić sześciu żołnierzy. Do tego jest silnie uzbrojony. Obok działka kal. 25 mm ma też dwa wystrzeliwane z tuby, naprowadzane optycznie i kierowane przewodowo pociski przeciwpancerne TOW. Ich zasięg, w zależności od wersji, to od 3 do ok. 4 km. Przebiją pancerz o grubości od 600 do 700 mm.

Do walki z rosyjskimi czołgami ruszy niemiecki gąsienicowy Marder i francuski czołg na kołach

Marder, obok automatycznego działa kal. 20 mm, jest uzbrojony w kierowane pociski rakietowe MILAN, produkowane od lat 70. przez francusko-niemieckie konsorcjum. Mają zasięg do 2 km i są w stanie przebić pancerz o grubości do 700 mm.

Wsparciem dla ukraińskich sił zbrojnych będą też francuskie wozy zwiadowcze AMX-10RC firmy GIAT (obecnie Nexter), uzbrojone w potężne działo 105 mm, nazywane też czołgami na kołach.

Działa te, zamontowane na 17,6-tonowym pojeździe opancerzonym, weszły do służby we francuskiej armii w latach 80. XX wieku i uważane były wówczas za rewolucyjne rozwiązanie. AMX-10RC może jechać z prędkością do 80 km/h, a po dobrych drogach nawet 100 km/h.

Uzbrojony jest w niezwykle precyzyjną armatę 105 mm. Według specjalistów szkolenie z obsługi AMX-10RC nie powinno zająć ukraińskim załogom więcej niż 2-3 tygodnie. Jednak ich dostarczenie może potrwać nawet 2 miesiące. Wcześniej muszą przejść przegląd i remonty.

Ważne jest też, ile tych wozów trafi na Ukrainę. Armia francuska ma na swoim wyposażeniu 248 takich pojazdów, które są zastępowane przez nowsze BWP Jaguar. Z czasem może więc trafić ich więcej do ukraińskich żołnierzy. I tak pewnie będzie.

Według amerykańskich dowódców nowe wozy bojowe pozwolą Ukrainie utrzymać przewagę technologiczną. Podobnie uważa gen. Stanisław Koziej, były szef BBN: - Ukraińska jakość armii, wyższa od rosyjskiej, weźmie górę nad ilością po stronie armii rosyjskiej.

Kluczowa mobilność. Ukraina wykorzystuje nowe zdolności do zmiany dynamiki na polu bitwy

– Wojska ukraińskie przechodzą szkolenie w krajach zachodnich, także w Polsce. Kiedy zostaną włączone do walki, będą potrzebowały sprzętu. Żołnierze muszą się czymś poruszać. Ich mobilność to właśnie pojazdy – zwraca uwagę gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO.

Sprzęt ten pozwoli armii ukraińskiej na prowadzenie obrony manewrowej, ale może posłużyć też w planowanej przez Ukraińców ofensywie. Chodzi o to, aby artyleria nie tylko ostrzeliwała cele i pozycje wroga, ale by jej ogień został zintegrowany z manewrowaniem wojskami i pozwolił ukraińskiej armii faktycznie odzyskać terytorium.

– Ukraińcy chcą przejść do działań ofensywnych, a do tego są konieczne Mardery, Bradleye, czołgi. Miejmy nadzieję, że Ukraina będzie też doposażona w Leopardy – uważa gen. Roman Polko, były dowódca jednostki Grom. Aby przejść do ofensywy, muszą być wyposażeni w rakiety średniego i krótkiego zasięgu.

Wspomniany pakiet ciężkiego, nowoczesnego uzbrojenia jest tak ważny właśnie dlatego, że zwiastuje, iż niedługo żadne już rygory, co do dostarczania broni ciężkiej, mogą nie obowiązywać. Ukraińcy mogą wkrótce dostać nowoczesne czołgi, a także pociski rakietowe o zasięgu 300 km.

To tylko kwestia czasu. Czołgi mogą się już pojawić w najbliższym pakiecie uzbrojenia dla Ukrainy. Fiński deputowany zasugerował niedawno, że nadszedł czas, aby wysłać czołgi Leopard 2 również do Kijowa.

Biorąc pod uwagę, że w 13 europejskich krajach znajduje się ponad 2 tys. starszych czołgów Leopard 2, z przekazaniem części z nich nie powinno być większego problemu.

Ostatnie działania Niemiec i Francji pokazują też kluczową rolę, jaką w zakresie udzielanej pomocy militarnej odgrywają Stany Zjednoczone. To dzięki prezydentowi USA Niemcy i Francja zmieniły swój stosunek w kwestii wspierania Ukrainy ciężkim uzbrojeniem. Nie ma bowiem wątpliwości, że ogłoszone niemal równocześnie decyzje były wcześniej konsultowane i uzgodnione.

Zachód i NATO doszli do wniosku, że prawdopodobnie zbliża się najważniejsza bitwa tej wojny. Ten rok może być decydujący, dlatego porzucają powściągliwość z początku wojny i wysyłają najbardziej potrzebne Ukrainie uzbrojenie.

Trzeba przestać narzekać i wzmocnić pomoc dla Ukrainy

W prasie zachodniej ukazała się informacja, że Polska, Dania i Belgia już szykują się do przekazania swoich Leopardów Ukrainie. A jeśli zrobi to Polska i dołączą do niej Stany Zjednoczone ze swoimi Abramsami, to na pewno Berlin również nie pozostanie w tyle.

Premier Mateusz Morawiecki zdementował jednak te informacje. Polska nie przekaże swoich czołgów, jeśli nie zrobią tego sojusznicy. Gen. Mirosław Różański, były dowódca polskiej armii, szef Fundacji Stratpoints, uważa, że to właściwe rozwiązanie: – Uważam, że dopiero wtedy można byłoby podjąć taką decyzję, jeśli otrzymamy ekwiwalent co najmniej takiego samego sprzętu, który by równoważył ewentualne oddanie tych czołgów.

Jego zdaniem Leopardy powinny pozostać w strukturze polskich sił zbrojnych, bo zapewniają nam bezpieczeństwo. Wydaje się jednak, że kwestia ta zostanie pozytywnie rozstrzygnięta dla Ukrainy w najbliższej przyszłości.

Amerykanie ustalili specjalny fundusz pomocy dla państw wschodniej flanki NATO, które przekazują swój sprzęt Ukrainie – w wysokości 680 mln dol. – Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Tak, płacimy cenę, pomagając Ukrainie, ale koszt, jaki płaci NATO, jest obliczalny w pieniądzach, w walucie. Oni (tj. Ukraińcy – dop. red.) płacą za to ludzkim życiem, które tracą każdego dnia. Trzeba więc przestać narzekać i wzmocnić pomoc – powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.