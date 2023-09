Putin prosi o pomoc Kim Dzong Una. Co z tego wyniknie dla wojny na Ukrainie?

Doświadczeni ukraińscy piloci już za trzy miesiące rozpoczną latanie na zachodnich myśliwcach F-16 w bazie sił powietrznych Gwardii Narodowej USA w Tucson w Arizonie. Prezentujemy najnowsze informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Wojska rosyjskie wciąż atakują obiekty ukraińskiej infrastruktury portowej i cywilnej dużą liczbą dronów szturmowych.

Jednocześnie rosyjskie MON jest krytykowane, że nie potrafi poradzić sobie z atakami ukraińskich dronów na stolicę.

Zdesperowany Putin musi prosić przywódcę Korei Północnej o pomoc. Pilnie potrzebuje amunicji.

Na wielu odcinkach frontu trwają ciężkie walki i obie strony ponoszą duże straty. Z raportu analityków Instytutu Studiów nad Wojną wynika, że 12 września siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne w obwodach donieckim i zaporoskim, krok po kroku wyzwalając okupowane terytoria.

Według doniesień posunęły się na południe od Bachmutu i Robotyne. Ukraińskie źródła wojskowe poinformowały o aktywnych działania ofensywnych wojsk ukraińskich i odniesionych sukcesach na południe i południowy-wschód od Robotyne (około 13 km na południe od Orichowa) oraz w pobliżu Kliszczejowki (6 km na południowy zachód od Bachmutu).

Rzecznik ukraińskiej Grupy Sił Tawrijsk płk Ołeksandr Sztupun podał, że siły ukraińskie posunęły się 300-500 metrów na południe i południowy-wschód od Robotyne. Ukraińskie Wojskowe Centrum Mediów zauważyło, że siły rosyjskie, w obawie przed ukraińskim przełomem, ściągają coraz większe rezerwy z głębi terytorium Rosji na linię frontu na Ukrainie.

Również siły rosyjskie przeprowadziły działania ofensywne na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, na linii Awdijiwka-Donieck, na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego oraz w zachodnim Zaporożu i 12 września przesunęły swoje pozycje do przodu w niektórych rejonach.

Jak podał Ukrinform, minionej doby doszło do 34 starć bojowych. Wróg przeprowadził 7 ataków rakietowych i 35 ataków z powietrza. Ostrzelał też pozycje ukraińskich wojsk i obiekty cywilne ponad 56. salwami z artylerii rakietowej.

Agent FSB odsiadujący wyrok w kolonii karnej pod Lwowem pomagał Rosjanom

Ostatniej nocy przez 4,5 godziny wróg atakował Odeszczynę za pomocą dronów szturmowych. Po raz kolejny wycelował w infrastrukturę cywilną Dunaju. 32 bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed-131/136 zostały zestrzelone przez siły ukraińskiej obrony powietrznej.

Rosjanie dokonali też nocnego ataku dronami na południu obwodu odeskiego. Najbardziej ucierpiała dzielnica Izmail, gdzie skierowano kilka grup dronów uderzeniowych. Odnotowano zniszczenia infrastruktury portowej i cywilnej. Rannych zostało 6 osób.

Cyberspecjaliści Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zdemaskowali agenta FSB, który odsiadując wyrok w kolonii karnej w obwodzie lwowskim, pomagał wrogowi w przygotowaniu ataku powietrznego na infrastrukturę wojskową i krytyczną regionu, zwłaszcza na punkty tranzytowe, bazy ciężkiej broni oraz elektrownie cieplne.

Ukraiński resort obrony poinformował, że siły rosyjskie wzmocniły obronę Moskwy przed atakami dronów. Rosyjskie MON jest coraz częściej krytykowane, że nie potrafi poradzić sobie z atakami ukraińskimi na stolicę, co budzi niepokój jej mieszkańców.

Według doniesień rosyjskie władze, by złagodzić pojawiające się skargi na temat nieskuteczności obrony powietrznej wokół stolicy, wzmocniły systemy obrony powietrznej wokół Moskwy. Według brytyjskiego MON, władze rosyjskie przeniosły na wzniesione pozycje wokół Moskwy systemy obrony powietrznej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, w tym systemy Pancyr-S1, aby skuteczniej walczyć z dronami.

Doświadczeni ukraińscy piloci już za trzy miesiące będą mogli rozpocząć latanie na zachodnich myśliwcach F-16. Jak powiedział szef Sił Powietrznych Gwardii Narodowej USA Michael Law, ukraińscy piloci dotrą do bazy sił powietrznych Morris Gwardii Narodowej USA w Tucson w Arizonie do października.

Będzie druga fala mobilizacji w Rosji? Wciąż trwają administracyjne spory na ten temat

Teraz sprawdzana jest ich znajomość języka angielskiego. W zależności od tego, a także doświadczenia lotniczego, w ciągu trzech miesięcy mogą ukończyć szkolenie w USA. Michael Law twierdzi, że opiera się na wcześniejszych doświadczeniach ze szkolenia ukraińskich pilotów na samolotach F-15C, które miały miejsce wcześniej w Kalifornii.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną wybrani rosyjscy urzędnicy poważnie przygotowują się do drugiej fali mobilizacji rezerw i mają nadzieję przeprowadzić ją jesienią. Jak jednak podaje rosyjski kanał Telegram mający rzekome powiązania z wojskiem, najbliższe otoczenie Kremla nie zgadza się z przygotowaniami do drugiej fali mobilizacji rezerw przed półrocznym, jesiennym cyklem poboru do wojska, który rozpoczyna się 1 października.

Kanał twierdził, że potężna grupa "jastrzębi siłowników" zaproponowała również bardziej rygorystyczne środki w zakresie mobilizacji rezerw, takie jak ograniczenie niektórym osobom możliwości uzyskania odroczenia mobilizacji, co wywołało poważne nieporozumienia z urzędnikami rosyjskiej administracji prezydenta.

Moskwa wzmocniła informacje na temat ukraińskiej kontrofensywy, która nie przyniosła konkretnych rezultatów i przedstawiła bardzo zawyżoną liczbę ukraińskich strat w personelu i sprzęcie.

Putin, przedstawiając ukraińską kontrofensywę jako nieudaną próbę podczas przemówienia na Wschodnim Forum Ekonomicznym, oskarżył też Ukrainę o niechęć do negocjacji. Stwierdził po raz kolejny, że Rosja nie może zakończyć działań wojennych, dopóki Ukraina prowadzi kontrofensywę.

Jaką cenę będzie musiał zapłacić prezydent Putin za dostawy amunicji z Korei Północnej?

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un przybył 12 września swoim pancernym pociągiem do Kraju Nadmorskiego, by we Władywostoku spotkać się w prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podróż Kima do Rosji jest jego pierwszą znaną podróżą poza Koreę Północną od czasu pandemii Covid-19.

Korea jest w trudnej sytuacji gospodarczej z powodu sankcji nałożonych przez ONZ. Wówczas za sankcjami głosowała również Rosja. Dziś zdesperowany Putin jest w roli petenta. Musi pokonać cały kontynent, aby spotkać się z koreańskim dyktatorem i prosić go o pomoc.

Putin potrzebuje pilnie amunicji, która pasowałaby do jego jeszcze sowieckich systemów uzbrojenia. Taką ma Korea. Może rosyjskiemu prezydentowi zaoferować dziesiątki milionów pocisków artyleryjskich i rakietowych, czyli poważną część swojego arsenału.

Nie zrobi tego za darmo. Koreańczycy potrzebują przede wszystkim żywności, ale też technologii, którymi dysponuje Rosja, zwłaszcza tych związanych z bronią nuklearną.

Ukraińcy mają sposoby na zmylenie przeciwnika. Są to atrapy najnowszego zachodniego sprzętu, który dostają w ramach pomocy wojskowej. Atrapy te atakują Rosjanie tracąc przez to cenne pociski precyzyjne.

Ukraina i Szwecja uzgodniły wspólną produkcję bojowych wozów piechoty CV90. Ma ich powstać co najmniej 1 tys. Jak poinformowała na Telegramie ukraińska wiceminister obrony Hanna Maliar, tysiąc wozów trafić ma do ukraińskiego wojska.