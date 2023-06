Prezydent Władimir Putin znowu straszy bronią jądrową. Zapowiedział, że Rosja będzie nadal rozwijać triadę nuklearną, która jest kluczową gwarancją bezpieczeństwa militarnego kraju i globalnej stabilności. Według zachodnich analityków, jest się czego obawiać.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie - agresja Rosji trwa od 484 dni.

Siły ukraińskie kontynuowały działania kontrofensywne pod Kreminną. Odniosły częściowe sukcesy i umocniły się na nowych pozycjach.

Prezydent Ukrainy powiedział, że siły ukraińskie będą przeprowadzać operacje według uznania Ukrainy, niezależnie od nacisków ze strony innego państwa.

Szef prywatnej Grupy Wagnera krytykuje rosyjskie władze za wprowadzanie w błąd Rosjan i mówienie o niepowodzeniach ukraińskiej kontrofensywy.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie prowadziły 22 czerwca działania ofensywne w rejonie Kreminnej w obwodzie ługańskim, w zachodnim obwodzie zaporoskim oraz na granicy administracyjnej między obwodami zaporoskim i donieckim, gdzie posunęły się o 1 km do przodu.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że siły ukraińskie od rozpoczęcia działań kontrofensywnych 4 czerwca wyzwoliły osiem osad i ponad 113 kilometrów kwadratowych terytorium.

Jak podaje amerykański Instytut Studiów nad Wojną urzędnicy Kremla przyznają, że armia ukraińska będzie prowadzić dalsze operacje.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji 22 czerwca, że siły ukraińskie przegrupowują się i uzupełniają personel, aby przygotować się do dalszych operacji ofensywnych w jednym, nieokreślonym, kierunku.

Minister Szojgu zapowiedział, że Ministerstwo Obrony Rosji do końca czerwca utworzy armię rezerwową, nowy korpus armii i wzmocni kluczowe formacje Zachodniego Okręgu Wojskowego.

W ramach planowanej restrukturyzacji sił dodatkowe 5 pułków trafi do 1. Armii Pancernej Gwardii i 20. Armii Połączonej Gwardii. Jak powiedział te 5 pułków na dzień 22 czerwca jest już w 60 proc. gotowe.

Według ISW jest mało prawdopodobne, aby rosyjskie Ministerstwo Obrony w pełni przygotowało rosyjskie formacje ochotnicze przed wyznaczonym terminem 1 lipca.

Analitycy oceniają, że zwolnienie tempa ukraińskiej kontrofensywy wcale nie wskazuje na niedobór sprzętu czy przewagę w umiejętnościach żołnierzy rosyjskich. Podejrzewają, że Ukraińcy przygotowują teraz grunt pod przyszłe, znaczące ataki.

Zachód ma różne oczekiwania co do ukraińskiej kontrofensywy. Kijów zrobi to po swojemu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że zachodni partnerzy mają różne oczekiwania wobec ukraińskiej kontrofensywy i zapowiedział, że siły ukraińskie będą przeprowadzać operacje według uznania Ukrainy, niezależnie od nacisków ze strony innego państwa.

Prezydent Ukrainy w Londynie stwierdził, że z obudową kraju nie można czekać do końca wojny. Powinno się to robić już teraz. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy alarmuje, że Rosjanie instalują miny w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZNPP).

Zełenski obawia się, że Rosja rozpatruje scenariusz aktu terroru z wykorzystaniem emisji promieniowania w okupowanej zaporoskiej elektrowni atomowej. Powołał się na dane ukraińskiego wywiadu, które już przekazał sojusznikom.

- Tym razem nie może się wydarzyć to, co stało się w Kachowce. Świat został ostrzeżony, więc musi coś z tym zrobić - powiedział Zełenski. Według analityków, wywołany przez Rosję incydent radiologiczny w ZNPP jest mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy.

Armia ukraińska miała ostrzelać most Czonharski, nazywany Bramą na Krym, znajdujący się ok. 120 km w głąb okupowanego przez Rosjan terytorium nad zatoką dzielącą półwysep z kontynentem.

Ogółem półwysep z obwodem chersońskim łączą trzy tego typu przeprawy. Most miał zostać uszkodzony brytyjskimi pociskami manewrującymi Storm Shadow o zasięgu do 300 km. To przeprawa łącząca okupowany Krym z zajętą przez Rosjan kontynentalną częścią Ukrainy. Według relacji okupacyjnych władz uszkodzona ma być nawierzchnia mostu.

Ukraińskie drony kamikadze z polską amunicją zaatakowały Kachowkę

Politico, powołując się na anonimowe źródła w Departamencie Obrony twierdzi, że koalicja państw zachodnich bierze pod uwagę Rumunię jako potencjalną lokalizację do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16.

Dodaje, że NATO zbliża się do rozpoczęcia działań mających na celu przekazanie tych samolotów siłom ukraińskim. Żaden z europejskich oficjeli nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Rumunia brana jest pod uwagę jako miejsce szkolenia.

Jak przekazał rosyjski Komitet Śledczy, ukraińskie drony kamikadze, które 20 czerwca uderzyły w przedsiębiorstwo energetyczne w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim, mogły być wyposażone w polską amunicję.

Jak twierdzą Rosjanie bombardowanie przeprowadzono amunicją z lekkiej broni przeciwpancernej, która według wstępnych danych była wykonana w Polsce i została wzmocniona odłamkami kulkowymi.

Rosyjska nuklearna triada gwarancją rosyjskiego pokoju. Putin rozwija siły nuklearne

Szef prywatnej Grupy Wagnera krytykuje rosyjskie władze za wprowadzanie w błąd Rosjan i mówienie o niepowodzeniach ukraińskiej kontrofensywy. Jego zdaniem prawda jest taka, że Ukraińcy wyzwalają tereny, a pewnego dnia mogą zdobyć Krym.

Prezydent Władimir Putin powiedział, że Rosja będzie nadal rozwijać triadę nuklearną, która jest "kluczową gwarancją bezpieczeństwa militarnego kraju i globalnej stabilności".

Ta triada to strategia odstraszania nuklearnego, której celem jest przekonanie potencjalnych przeciwników, że koszty i ryzyko związane z atakiem na Rosję po prostu się nie opłacają.

Składają się na nią trzy różne rodzaje sił zbrojnych (lądowe, morskie i powietrzne), które dysponują wyposażeniem zdolnym do transportu, załadunku wyrzutni i przenoszenia broni jądrowej.

Według Putina około połowy jednostek i formacji Strategicznych Sił Rakietowych jest już wyposażonych w najnowsze systemy rakietowe Jars, uzbrojone w pociski balistyczne Topol-M, o zasięgu 11 tys. km, będące kluczowym elementem triady nuklearnej.

Wojska są też przezbrajane w systemy rakietowe Awangard z hipersoniczną głowicą manewrującą zdolną do przenikania przez systemy obrony przeciwrakietowej i nuklearnego rażenia celów na dystansach międzykontynentalnych.