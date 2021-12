PZL-Świdnik: Polski wariant śmigłowca AW139 mógłby polecieć za dwa lata

W PZL-Świdnik patrzą w przyszłość optymistycznie mimo pandemii. O budowie całkowicie polskiego śmigłowca nie tylko dla polskiej armii oraz udziale Świdnika w programach śmigłowcowych portal WNP.PL rozmawia z Jackiem Libuchą, prezesem PZL-Świdnik SA.

Jednak to zamówienia polskie dają nam tożsamość, status producenta z punktu widzenia najwyższych technologii produktu końcowego. Fundamenty finansowe i bezpieczeństwo biznesowe zapewnia nam eksport i współpraca w ramach Leonardo Helikopters.- Moje doświadczenie z czasów służby zawodowej w wojsku było mocno związane ze śmigłowcami. Miałem okazję realizować wiele zadań z wykorzystaniem śmigłowców różnych typów - od szturmowych, poprzez wielozadaniowe śmigłowce naszych sojuszników, aż po rodzime śmigłowce, w tym oczywiście PZL-owskie Sokoły. To doświadczenie pozwala mi szerzej teraz spojrzeć na śmigłowce, wyjść poza ramy biznesowe, rozumiejąc kwestie operacyjne.- Mam nadzieję, że takie właśnie - czyli najlepsze - będą powstawać w Świdniku. Zakłady mają pełne kompetencje, by zbudować śmigłowce z wykorzystaniem najnowocześniejszych platform.Jeśli chodzi o śmigłowiec dla wojska polskiego, to trzeba pamiętać, że mamy pod tym względem pewne uwarunkowanie, odmienne niż inne kraje. Wystarczy choćby porównanie z Hiszpanią czy Włochami, by zobaczyć, że Polska potrzebuje innej floty śmigłowców.Jednym z widocznych dziś trendów jest program budowy zmiennowirnikowca, czyli śmigłowco-samolotu, w który zresztą też jesteśmy zaangażowani. Nie jestem jednak przekonany, że to śmigłowiec, który koniecznie musi mieć Polska.Mamy inne uwarunkowania geograficzne, wykonujemy zadania na znacznie mniejszych odległościach, niż np. Stany Zjednoczone. Poza śmigłowcami szturmowymi, najbardziej potrzebne są nam efektywne maszyny wielozadaniowe w różnych wariantach: desantowo-szturmowym, wsparcia bojowego, punktów dowodzenia; dobrze uzbrojonych w różnego rodzaju kierowane pociski rakietowe.Zobacz też: PZL-Świdnik ma 70 lat. Tylko 5 państw w Europie ma takie możliwości jak my

Z punktu widzenia naszego położenia i odległości, na jakich realizowana może być operacja obronna, AW139 to świetna platforma z XXI wieku, wyprzedzająca technologicznie, w tym pod względem systemów, wszystkie, które powstawały w latach 70. i 80. XX wieku.- Patrząc, jak starzeje się flota naszych śmigłowców z rodziny Mi, w tym Mi-2, które wychodziły z naszego zakładu, oraz patrząc na plany rozbudowy liczebności i zdolności wojska, jest pewne, że wkrótce będą potrzebne nam śmigłowce wielozadaniowe i to w dużej liczbie. Świdnik oferuje naszemu wojsku spolonizowaną wersję platformy AW139, która byłaby budowana całkowicie w Polsce.- Jeśli chodzi o konstruktorów i ich kompetencje wykonawcze, egzekucyjne, to pierwsza liga europejska i światowa. Tak samo menedżerowie średnich i wyższych szczebli. Pod względem operacyjnym, czyli produkcji, Świdnik to obecnie TOP-owy zakład w Europie.Cały czas się modernizujemy. Przypominam sobie, jak wyglądał zakład przed 10-15 laty i widzę, jak wygląda dzisiaj – to zupełnie różne zakłady. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się bardzo baza technologiczna. Mamy najnowsze maszyny cyfrowe, które w zakładach w Europie są w pojedynczych sztukach. Jako nieliczni na świecie posiadamy stanowiska do prób stacjonarnych oraz w locie dla różnych rodzajów statków powietrznych.Mamy się czym chwalić. Jesteśmy jednym z bardziej efektywnych, dobrze zarządzanych zakładów w Grupie. Wszelkie audyty i certyfikacje jakości procesów produkcji przechodzimy w cuglach. Uczestniczymy we wszystkich polskich programach śmigłowcowych i jednocześnie nie ma takiego śmigłowca Leonardo, który powstałby bez naszego udziału.Inna rzecz, czy będziemy mogli to potwierdzić na rodzimym podwórku. Czyli, czy wojsko będzie chciało budować u nas wiropłaty. Mam nadzieję, że tak będzie.- Zrobiłem szybkie obliczenia. Dziś mamy ok. 230 śmigłowców różnych typów, choć wiemy, że powinno ich być od 300 do 500, ale przyjmijmy, że wystarczyłoby teraz 300 maszyn. Obecnie powstaje jednak nowa dywizja, budowana na flance wschodniej, mamy także w planach zwiększyć liczebność wojska, dlatego będziemy potrzebować minimum 450 śmigłowców.Tym bardziej, że spośród 230 wiropłatów, które obecnie posiadamy, w ciągu dekady duża część zostanie wycofana ze służby. To stwarza przestrzeń na 250-300 nowych śmigłowców. Jeśli inne potrzeby i koncepcje operacyjne spowodują, że potrzeby te będą nawet o połowę mniejsze, to wciąż mówimy o 150 śmigłowcach różnych typów, różnej wielkości, które trzeba dostarczyć.Oczywiście jedna platforma nie wypełni takiej potrzeby, ale śmigłowiec wielozadaniowy jest platformą, która ma bardzo szerokie zastosowanie - nowy polski śmigłowiec AW139W mógłby realizować znakomitą część obecnych i przyszłych zadań wiropłatów.Mamy w Polsce zakład symbiotycznie związany z krajową infrastrukturą wsparcia, logistyką oraz wojskiem - PZL-Świdnik. Jesteśmy jedną z nielicznych w świecie firm śmigłowcowych zdolną do projektowania, rozwoju, produkcji i serwisowania śmigłowców w całym ich cyklu użytkowania. Dlaczego więc nie skorzystać z jego zdolności produkcyjnych i usług wsparcia? Wierzę, że w którymś programie śmigłowcowym nasza oferta się spodoba.- Wypisałem sobie zadania, jakie przy obecnych zagrożeniach powinien wykonywać śmigłowiec i zaznaczyłem te, które jest w stanie zrobić dron. Wyszło, że nadaje on się głównie do zadań rozpoznawczych, transportowych cargo i niektórych uderzeniowych, zwłaszcza w warunkach, gdzie istnieje bardzo wysokie ryzyko dla maszyn załogowych, ale wyłącznie w warunkach konfliktu symetrycznego.We wszystkich pozostałych sytuacjach, a jest ich większość, musi być śmigłowiec i pilot. Nie wyobrażam sobie, by armia nie miała zdolności do przerzucania wojska, sprzętu i materiałów w każdym terenie, wykonania manewru powietrznego znaczącymi siłami, przenoszenia stanowiska dowodzenia, szybkiej ewakuacji żołnierzy z pola walki.To wszystko w nowoczesnej armii musi być. A wspomniałem tylko o zadaniach stricte wojskowych - natomiast szybka analiza bieżących wiadomości pokazuje, jak wiele innych działań realizują śmigłowce, czy to na granicy, czy też w ramach zwalczania skutków pandemii. Jestem przekonany, że w perspektywie najbliższych 30 lat większość tych zróżnicowanych zadań nadal będzie realizowana przez śmigłowce.- W Świdniku powstaje większość płatowca tej maszyny. Dla programu AW101 w PZL-Świdnik, jako centrum kompetencji struktur lotniczych w ramach Leonardo, od początku produkowane są płyty sufitowe, podłoga kabiny pilotów, górne owiewki kadłuba oraz panele podłogi śmigłowca. Następnie w naszych zakładach do produkcji wprowadziliśmy konstrukcyjne elementy awioniki, takie jak główny panel instrumentów, skrzynki awioniki, konsole boczne.Kolejnym dużym komponentem AW101, który został wprowadzony do produkcji, była tylna część kadłuba oraz tylna rampa. W 2019 roku wdrożyliśmy największy komponent AW101 - tylny kadłub dla włoskiego programu CAESAR, a następnie dla programu polskiego.Jeśli chodzi o program AW101 dla MW RP, swoją część prac produkcyjnych przy tych czterech śmigłowcach już w zasadzie wykonaliśmy. Pierwsze dwa śmigłowce wykonują już loty próbne.- Dla mnie oczkiem w głowie jest rynek polski i polskie wojsko. To dla mnie najważniejszy i strategiczny klient i nie wyobrażam sobie, że cokolwiek co będzie kupowane przez wojsko, a startuje i ląduje pionowo i ma wirnik, nie będzie oferowane przez Świdnik.Jeśli chodzi o śmigłowiec bojowy w programie Kruk, na stole leży włoska oferta rządowa do wejścia Polski w program śmigłowca AW249. Oferta przewiduje produkcję polskiego wariantu tego śmigłowca w PZL-Świdnik ze znacznym udziałem polskiego przemysłu, w tym spółek z Grupy PGZ - podobnie jak w przypadku śmigłowca wielozadaniowego.W programie Kondor zaoferowaliśmy AW159 z myślą, by mogły służyć na okrętach, które już są, a także na tych, które trafią w przyszłości do naszej marynarki wojennej w ramach Miecznika. W Albatrosie próbowaliśmy zaoferować AW HERO, czyli bezzałogowca pionowzlota do zastosowań morskich.- Naszą rozmowę zaczęliśmy od tego, jak PZL-Świdnik zostanie zapamiętany w kończącym się roku. To dobry wątek na początek i koniec rozmowy, aby wyraźnie wybrzmiało to, co najważniejsze. W branży jak nasza, zawsze w centrum uwagi jest bezpieczeństwo, a to można odnieść do bezpieczeństwa samej techniki, jak i Polski. Nasza oferta gwarantuje bezpieczeństwo i niezależność przemysłową, zapewnia utworzenie silnego zaplecza technicznego i bazy logistycznej dla Sił Zbrojnych, a z drugiej strony oferujemy bezpieczny program śmigłowcowy.Oferowany przez nas śmigłowiec wielozadaniowy jest konstrukcją z XXI wieku, ale już dojrzałą - bez ryzyka, bez kosztów i czasu zwykle potrzebnego na rozwój nowego sprzętu. Może znacząco podnieść zdolności operacyjne Sił Zbrojnych w krótkim czasie.Ponadto wraz z przekazaniem do Świdnika własności intelektualnej do polskiego wariantu śmigłowca zapewniamy Siłom Zbrojnym możliwość modernizacji zgodnie z przyszłymi potrzebami operacyjnymi, które przecież ewoluują.Już dziś planujemy potencjalne inwestycje i uruchomienie nawet dwóch linii produkcyjnych dla dwóch typów śmigłowców - jesteśmy już w blokach startowych. PZL-Świdnik wciąż też pozostaje największym dostawcą śmigłowców dla polskiego wojska.Dajemy pracę blisko trzem tysiącom pracowników, a około tysiąc polskich dostawców, w ramach naszego łańcucha dostaw, otrzymuje od nas zamówienia. Jesteśmy także jednym z największych płatników podatku w regionie. To dla Polski i różnych sektorów gospodarki znaczące korzyści, zwłaszcza że przemysł lotniczy należy do najbardziej innowacyjnych, więc inwestycje bezpośrednie przynoszą ogromne korzyści i są siłą napędową dla całej gospodarki.