Rada Federacji wydała zgodę na użycie sił zbrojnych poza granicami kraju

Rada Federacji, izba wyższa rosyjskiego parlamentu, wydała we wtorek zgodę na użycie sił zbrojnych Rosji poza granicami kraju – informuje agencja AP. Wnioskował o to prezydent Rosji Władimir Putin.

Tego samego dnia prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawy o ratyfikacji umów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z separatystycznymi "republikami ludowymi" na Ukrainie – Doniecką (DRL) i Ługańską (ŁRL) – poinformował Reuters, powołując się na rosyjską agencję rządową TASS.



Wcześniej we wtorek ratyfikację zaakceptowały obie izby rosyjskiego parlamentu.



Na mocy dwóch identycznych traktatów o przyjaźni Rosja ma prawo budować bazy wojskowe w separatystycznych regionach, a one - zgodnie z porozumieniem - mogą zrobić to samo w Rosji.



Rosja, DRL i ŁRL planują "współpracować w zakresie obrony suwerenności i integralności terytorialnej", wspólnie podejmować działania w celu usunięcia zagrożeń dla pokoju i w celu przeciwdziałania aktom agresji przeciwko nim "ze strony wszelkiego państwa bądź grupy państw". Strony umów mogą też okazywać sobie wszelką pomoc, w tym militarną.



Umowy przewidują też zawarcie odrębnego traktatu o granicach i umów o współpracy wojskowej.



Umowy zawarte są na 10 lat z możliwością automatycznego przedłużenia.



W poniedziałek Putin wydał dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych na wschodzie Ukrainy.