Radmor ma rekordowy kontrakt eksportowy na radiostacje programowalne

Wchodząca w skład Grupy WB spółka Radmor zawarła umowę na dostawę dużej partii definiowalnych programowo radiostacji osobistych COMP@N do sił zbrojnych jednego z pozaeuropejskich państw. To największa, jak dotąd, sprzedaż eksportowa tych całkowicie polskich radiostacji, które zaprojektowała i wytwarza gdyńska spółka. Radiostacje te są już na wyposażeniu polskiej armii.

Klasyczne i dla łączności międzynarodowej

Po co radiostacje SDR?

Poza klasycznymi zgodnymi ze STANAG 4204 i 4205 NATO w rodzinie radiostacji definiowalnych programowo SDR (Software Defined Radio) COMP@N są wąskopasmowe waveformy typu MANET (Mobile Ad-Hoc Network), - BMS IP, umożliwiające transmisję cyfrowej mowy, IP, Situation Awareness, pozycji GPS i innych informacji wymaganych w systemach BMS (Battlefield Management System).Inne, to W2FH, wąskopasmowy waveform klasy EPM (Electronic Protective Measures) umożliwiający realizację silnie zabezpieczonej transmisji mowy i danych, pracujący w trybie hoppingowym, zapewniającym funkcjonalności LPD (Low Probability of Detection), LPI (Low Probability of Interception) i AJ (Anti-Jamming) oraz synchronizację bez GNSS (praca w ciszy radiowej do 160 dni) oraz NBWF – Coalition Narrowband Waveform STANAG 5630-34 - waveform stanowiący obecnie koalicyjny standard łączności wąskopasmowej.Siły zbrojne na szeroką skalę wprowadzają systemy komunikacji radiowej oparte na radiostacjach definiowalnych programowo SDR (Software Defined Radio) i wycofują klasyczne urządzenia nadawczo-odbiorcze. Tak jest również w polskich siłach zbrojnych, choć proces ten przebiega zbyt wolno, w porywaniu do potrzeb. Przykładem Leopardy, które nawet w wersji 2PL mają wciąż przestarzały, analogowy system łączności.Zobacz też: Jaką siłę ma nasza armia? Najnowszy ranking nieco kontrowersyjny Współczesne radiostacje wojskowe służą dzisiaj nie tylko do komunikacji głosowej, ale pełnią rolę radiocentrycznej bazy dla zaawansowanych systemów dowodzenia polem walki. Służą do przesyłania danych, filmów i obrazów, istotne jest też przekazywanie pozycji obiektów ruchomych i odwzorowywanie ich położenia na mapie cyfrowej.Nowoczesne radiostacje SDR, to dziś jeden z elementów niezbędnych do osiągnięcia gotowości bojowej własnych sił zbrojnych i zapewnienia interoperacyjności z wojskami innych państw.