Radmor rozwinie nowe europejskie waveformy

W ramach projektu ESSOR New Capabilities (ENC) spółka Radmor wchodząca w skład Grupy WB jest zaangażowana w rozwój trzech nowych waveformów: lądowego, powietrznego i satelitarnego dla nowoczesnych radiostacji definiowalnych programowo. Zastosowanie nowych rozwiązań ma zwiększyć interoperacyjność sił zbrojnych państw europejskich. Projekt ENC ma zakończyć się za 35 miesięcy.

Nadzór całego cyklu życia

Finansowanie z UE

Oprócz opracowania waveformu szerokopasmowego ESSOR WBWF opracowano i zweryfikowano definicję europejskiej architektury SDR. Została przeniesiona i zakwalifikowana na sześciu różnych platformach europejskich. Korzyści z interoperacyjności wynikające z zastosowanego waveformu są stale demonstrowane w ramach testów sieciowych obejmujących różne systemy państw-uczestników.Kolejny etap rozwoju programu ESSOR, w który będzie zaangażowana spółka Radmor to stworzenie ośrodka nadzorującego cykl życia wszystkich opracowanych w jego ramach waveformów oraz testowania ich na różnych platformach.W szczególności, dzięki własnemu laboratorium, przedsiębiorstwo Grupa WB specjalizuje się w badaniach interoperacyjnych na wszystkich etapach programu.Zobacz też: Hardun dla straży pożarnej i wojska W maju 2021 roku, spółka 4ESSOR uzyskała formalne zatwierdzenie bazowego waveformu o wysokiej przepływności ESSOR HDR (High Data Rate Base Waveform). W 2022 roku zakończą się testy interoperacyjności wśród dotychczasowych uczestników programu. W rok później swoje próby zamierza sfinalizować także nowy członek z Niemiec.Kontrakt na projekt ESSOR New Capabilities (ENC) jest zgodny z umową o dotację EDIDP ESSOR, podpisaną w imieniu Komisji Europejskiej przez OCCAR wraz z partnerami w lipcu 2021 roku.Obejmie udział nowych przedsiębiorstw w roli podwykonawców: belgijskiej Telespazio Belgium (spółki zależnej Telespazio – joint venture między Leonardo i Thales) i portugalskiej Edisoft (joint venture między Thales, EMPORDEF i NAV Portugal).Projekt ENC otrzymał finansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP), w ramach umowy o dotację nr 044. EDIDP jako faza przygotowawcza Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF) to finansowany przez Komisję Europejską program pomocowy Unii Europejskiej w celu wspierania konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego.