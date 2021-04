Radosław Sikorski o konflikcie na Ukrainie: sytuacja nadal jest bardzo napięta

O przyczynach eskalacji rosyjskich działań na granicy z Ukrainą, groźbach Putina wobec społeczności międzynarodowej i mocnych napięciach na linii Rosja-Zachód mówi specjalnie dla WNP.PL Radosław Sikorski, europarlamentarzysta, były minister obrony i spraw zagranicznych.

Już raz źle skalkulował swe możliwości - i to właśnie na Ukrainie. W 2014 i 2015 r., po puczu i objęciu władzy na części ukraińskiego terytorium przez separatystów, którzy samowolnie utworzyli Republiki Ludowe Doniecką i Ługańską, Kreml spodziewał się, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy opowiedzą się za Rosją, co nie nastąpiło.Ukraina okrzepła od tego czasu i wojskowo, i gospodarczo, więc najróżniejszych niespodzianek może być teraz więcej. Pamiętajmy, że priorytetem Putina jest utrzymanie się u władzy. W polityce wewnętrznej też ma pewne wyzwania. Spadający od kilku lat poziom życia, sankcje nałożone na Rosję przez Zachód, masowe protesty zwolenników Aleksieja Nawalnego - to okoliczności, w których tego tupu reżimy próbują skonsolidować władzę i rozprężyć napięcia wewnętrzne poprzez zaognianie konfliktu zewnętrznego.Czytaj też: Ukraina obawia się rosyjskiej agresji. Czy Polska jest bezpieczna? Pytanie, czy takie działania będą popularne? Akurat w tym konflikcie trudno byłoby Rosji zdobyć monopol informacyjny, bo ukraińskie i rosyjskie sfery mediów społecznościowych gęsto się przenikają. I to kolejny element ryzyka.- To możliwe. Prezydent Putin może liczyć z jednej strony, że za zrezygnowanie z najazdu na Ukrainę uzyska obietnicę dokończenia rurociągu. Jeśli jednak zdecyduje się na najazd, to musi kalkulować, że wtedy nawet Niemcy się zreflektują i projekt ostatecznie zarzucą.- Polska w każdym poprzednim kryzysie ukraińskim odgrywała wiodącą rolę. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego interwencja w pomarańczową rewolucję w 2004 r. skończyła się powtórką wyborów prezydenckich. Moja misja w Kijowie na czele ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, z poparciem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, doprowadziła do ucieczki Wiktora Janukowycza z Kijowa.Obecny prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie ma wniosku o konsultacje w ramach współpracy NATO zgodnie z art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, który stanowi, że strony będą się ze sobą konsultować za każdym razem, gdy - w opinii jednej z nich - zagrożona będzie jej integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo.Polska nie ma dziś tak silnej pozycji ani w stosunkach z Ukrainą czy Unią Europejską, aby mogła odegrać rolę mediacyjną. Uprzednio przynajmniej praktykowaliśmy dyplomację z Rosją, dzisiaj w stosunkach z Kremlem mamy raczej stan zimnej wojny...Stan samoizolacji naszego kraju, do którego doprowadził obecny rząd, jest niebezpieczny. W kryzysie potrzebni są partnerzy i przyjaciele. Sami Węgrzy to trochę mało...- Tak podzielona, że jednocześnie co 6 miesięcy przedłuża jednogłośnie sankcje na Rosję i uchwaliła nowy instrument prawny w postaci tzw. europejskiej ustawy Magnickiego, ustalającej globalny system sankcji za naruszenia praw człowieka (z którego już zresztą skorzystała, narzucając nowe sankcje na osoby odpowiedzialne za represje i prześladowania Aleksieja Nawalnego).Oczywiście Unia nie chce iść na wojnę z Rosją o Ukrainę. Poza tym Ukraina nie jest formalnym sojusznikiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.Sytuacja nadal jest bardzo napięta. Prezydent Putin będzie podejmował decyzje w zależności nie od tego, co powiemy, tylko od tego, co zrobimy.Groźby wokół Ukrainy są dobrym powodem, żeby Stany Zjednoczone - będące sygnatariuszem memorandum budapesztańskiego z 1994 r., na mocy którego USA, Rosja i Wielka Brytania zobowiązały się do respektowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w zamian za jej rezygnację z posiadania broni jądrowej - zwiększyły pomoc dla Kijowa. Także tę wojskową, dozbrajając Ukrainę w tym trudnym czasie.