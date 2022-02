Rafael na targach w Singapurze

Rafael Advanced Defense Systems na targach Singapore Air Show zaprezentował kompleksowy system obrony powietrznej Spyde All-in-One. Spyder to szybko reagujący system obrony powietrznej dolnej warstwy, przeznaczony do przeciwdziałania atakom samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych i amunicji precyzyjnej.

System obejmuje podwieszany zasobnik, szerokopasmowe cyfrowe łącze informacyjne i naziemną stację przetwarzania danych. Ostatnio najnowszy model, RecceLite XR trzeciej generacji, pomyślnie zakończył fazę rozwoju i testowania; Umożliwia on zwiększenie zasięgu działania standoff do ponad 80 km.

Radiostacje programowalne (SDR) BNET: to rodzina zaawansowanych szerokopasmowych taktycznych systemów łączności programowalnej i kodowanej ad hoc (MANET), która umożliwia z dużą prędkością, przy małej latencji, odbieranie i analizowanie danych, informacji głosowych i filmów video od przemieszczających się jednostek lądowych i statków powietrznych, centrów dowodzenia i żołnierzy w działaniu.Modułowy, wielozakresowy, wielokanałowy, sieciocentryczny system zapewnia niespotykaną przepustowość pod względem szybkości transmisji danych i liczby użytkowników, umożliwiając wszystkim radiostacjom lądowym, morskim i powietrznym uczestnictwo w jednej, płynnej, skalowalnej sieci.Były również kluczowe system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Iron Dome, system obronny powietrznej przed pociskami średniego zasięgu David’s Sling, system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych (C-UAS) Drone Dome, rodzina autonomicznych pocisków powietrze-powierzchnia stand-off SPICE oraz optoelektroniczny system obserwacji ziemi LITESAT.