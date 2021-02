Rafael pochwalił się uzbrojeniem na wystawie w Indiach

Rafael zaprezentował podczas wystawy Aero India, zorganizowanej w Bengaluru w Karnatace szeroką gamę systemów uzbrojenia i zdolności, m.in. dotyczących walki i obrony powietrznej, łączności oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych z rodziny Spike.

Zintegrowany system obrony przeciwlotniczej

Systemy łączności BNET SDR

Nowa rodzina Spike

Systemy rakietowe krótkiego zasięgu SPYDER, C-Dome i Drone Dome, wspierane przez Sky Spotter, pasywny optoelektroniczny system wczesnego ostrzegania o wysokim prawdopodobieństwie wykrycia i bardzo niskim współczynniku fałszywych alarmów, uzupełniają działanie starszych radarów.Należy do nich również zintegrowany system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej C4I Rafaela (MIC4AD & Optimizer) zapewniający dowodzenie i kierowanie misjami obrony powietrznej i przeciwrakietowej.Wśród systemów łączności sztandarową rolę pełni system Rafael's BNET SDR. To także unikatowa architektura radiowa i sieciowa, która umożliwia wojnę cyfrową przyszłości w ultra szerokim paśmie, z małym opóźnieniem, z zachowaniem integralności danych i zapewnieniem zdolności do niezawodnej wymiany informacji.BNET umożliwia naturalną kontynuację działań bojowych, ponieważ wszystkie jednostki są połączone, gdy przechodzą do wykonywania swoich nowych misji i celów, bez konieczności przemieszczania sprzętu przekazującego informacje.Zobacz także: Przezroczyste pole bitwy. Projekt trójwymiarowego obrazu operacji

Wszystkie radiostacje BNET mają tę samą architekturę i taką samą implementację podstawowego waveformu w różnych formatach, a wszystkie radiostacje lądowe, morskie i lotnicze są połączone w jednej skalowalnej sieci MANET.Sztandarową wizytówką Rafaela jest także rodzina pocisków Spike. Koncern sprzedał już ponad 34 tys. tych pocisków do 35 krajów, w tym także do Indii. Pociski Spike-LR produkowane są od 2004 r. w Polsce. Zakłady Mesko, w których powstają, być może będą wkrótce produkować inne rakiety z tej rodziny.Spike to rodzina zaawansowanych pocisków piątej generacji kierowanych optoelektronicznie, która odniosła znaczące sukcesy w walce, w tym z czołgami, celami obrony powietrznej, pojazdami opancerzonymi, pojazdami nieopancerzonymi, okrętami i celami strukturalnymi.Ponad 6 tys. pocisków Spike odpalono zarówno podczas ćwiczeń, jak i podczas działań bojowych, Spike zostały zintegrowane z 45 różnymi pojazdami, śmigłowcami (ponad 10 różnych typów) i jednostkami morskimi.Na wystawie swoje systemy uzbrojenia pokazały również dwie spółki zależne Rafaela - CONTROP, która specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań i produkcji optoelektronicznych i precyzyjnych systemów działań obserwacyjno-rozpoznawczych oraz sterowania ruchem do zastosowań obronnych, paramilitarnych i bezpieczeństwa wewnętrznego.Druga spółka zależna Rafaela, Aeronautics, zaprezentowała swoje zintegrowane rozwiązania „pod klucz”, oparte na platformach bezzałogowych. Systemy te zapewniają sprawdzone w działaniu rozwiązania spełniające wymagania systemów wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych.