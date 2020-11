Rafael pokazał wyposażenie dla przyszłych wozów bojowych

Firma Rafael Advanced Defense Systems, znana w Polsce głównie z przeciwlotniczych pocisków rakietowych z rodziny Spike produkowanych przez Mesko, zaprezentowała szereg rozwiązań dotyczących obronności na DX Defence & Security Expo w Korei.

System NGCV-S ma otwartą, modułową architekturę i składa się z automatycznego działka 30/40 mm przystosowanego do amunicji programowalnej, wyrzutni wielozadaniowych przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike, zaawansowanej ochrony pancerza, w tym Trophy, jedynego używanego operacyjnie systemu ochrony aktywnej. To ten system dla ochrony swych czołgów i wozów bojowych wybrała armia amerykańska.W jego skład wchodzi też sieciowy system walki Fire Weaver, który autonomicznie łączy różnego typu czujniki, środki ogniowe, miniaturową, przenośną amunicją krążącą, przystosowaną do wykonywania rozpoznania poza zasięgiem widoczności oraz inne elementy, jak system łączności BNET SDR czasie rzeczywistym, za pośrednictwem dowolnej radiostacji taktycznej.Kolejną ważną zdolnością systemu są pociski taktyczne kierowane optoelektronicznie, wieloplatformowe, wielozadaniowe Spike ER2 o zasięgu 10 km i NLOS o zasięgu 32 km. Dotychczas 35 klientów z całego świata kupiło 33 tys. pocisków Spike, z czego ponad 6 tys. zostało odpalonych podczas walki i szkolenia.BNET to zaawansowana radiostacja programowalna do szerokopasmowej łączności radiowej IP MANET do operacji taktycznych, zapewniająca jednocześnie bezpieczną transmisję danych, głosu i wideo z wieloma automatycznymi przekaźnikami. Umożliwia przesyłanie informacji z prędkością 100 Mb/s.To sieciocentryczny systemem łączności z wykrywaniem widma dla platform samochodowych i powietrznych, sztabów i spieszonych żołnierzy. Umożliwia połączenie wszystkich radiostacji jednostek lądowych, morskich i lotniczych w jedną, jednolitą, skalowalną sieć MANET.W dziedzinie obrony powietrznej Rafael prezentuje systemy obrony powietrznej, w tym system przeciwko bezzałogowym statkom powietrznym Drone Dome, który jest używany w wielu krajach, zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i wojskowych.Podczas DX Korea Rafael pokazał pasywny optoelektroniczny system wczesnego ostrzegania SkySpotter, o wysokim prawdopodobieństwie wykrywania celów i bardzo niskim współczynniku fałszywych alarmów, który polepsza zdolności obrony powietrznej poprzez zwiększenie możliwości radarowych systemów wykrywania.