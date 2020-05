Rafael: wojskowy hi-tech pomocny w szpitalach

Znana z innowacyjności i badań nad najnowszymi technologiami izraelska firma zbrojeniowa wyruszyła na wojnę z koronawirusem. Od początku pandemii siedem zespołów programistycznych Rafaela zostało rozmieszczonych w 11 izraelskich szpitalach. Pracują nad wykorzystaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologii w walce z Covid-19.

Kamery termowizyjne

Bezpieczna alternatywa dla masek tlenowych

Telefony te są umieszczone przed monitorami na specjalnych podstawkach i przekazują z monitorów aktualne obrazy danych pacjentów. Dane są przekazywane zespołom medycznym, co eliminuje potrzebę bezpośredniego kontaktu z pacjentami.Aby umożliwić lekarzom śledzenie stanu pacjentów w czasie rzeczywistym, nawet z domu, opracowano zaszyfrowaną aplikację opartą na chmurze, która umożliwia bezpieczny dostęp do bazy wszystkich danych pacjenta i jej przeglądanie z dowolnego miejsca. Aplikacja obsługuje nieograniczoną liczbę parametrów i może wykonywać zaawansowane analizy statystyczne danych.Identyfikacja osób z gorączką w miejscach publicznych jest ważnym elementem walki z epidemią. Osoby o podwyższonej temperaturze ciała mogą stanowić zagrożenie dla pacjentów i personelu medycznego, a także społeczeństwa, i należy je zidentyfikować w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, lotniska, centra handlowe.Aby identyfikować osoby z podwyższoną temperaturą w miejscach publicznych Rafael wykorzystuje kamery termowizyjne spółki zależnej Opgal. Te bardzo czułe kamery, używane w urządzeniach naprowadzających zamontowanych w pociskach, mogą wykrywać i mierzyć ciepło z dużej odległości.Opracowano specjalne algorytmy dla kamer, które mogą mierzyć temperaturę ciała. To unikalne rozwiązanie może zidentyfikować zdalnie nieograniczoną liczbę osób przechodzących przed obiektywem kamery, a temperatura ciała każdej osoby jest indywidualnie wykrywana i monitorowana, bez konieczności zatrzymywania się przed kamerą w celu jej sprawdzenia.Chociaż wentylatory są kluczowym narzędziem w walce z ostrymi zaburzeniami oddychania, większość pacjentów ich nie potrzebuje, a zamiast tego otrzymują maski tlenowe. Jednak stosowane obecnie maski łatwo się zanieczyszczają i stwarzają wysokie ryzyko przenoszenia chorób oraz narażania personelu szpitala i pacjentów.Ponieważ próby izolacji pracowników medycznych nie powiodły się, skupiono się na izolacji pacjentów. Wydawało się, że stosowane we Włoszech urządzenia wentylacyjne oparte na hełmach będą skuteczne, więc w Rafaelu skoncentrowano wysiłki na tego typu rozwiązaniach, opracowując prototyp hełmu tlenowego. Urządzenie to jest już używane w ramach programu pilotażowego w szpitalach Shaarei Tzedek i Nahariya.