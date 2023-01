Rafael wzmacnia sprawdzony w walce system obrony powietrznej

Sprawdzony w walce system obrony powietrznej Spyder Rafaela jest wzmocniony o zdolność zwalczania taktycznych pocisków balistycznych (TBM). To efekt badania i analizy wniosków wyciągniętych z konfliktów zbrojnych, w których powszechnie stosowano taktyczne pociski balistyczne.

System obrony powietrznej Spyder jest jedynym izraelskim systemem obrony powietrznej, który został włączony do obrony powietrznej NATO.

Spyder to przeciwlotniczy system szybkiego reagowania krótkiego zasięgu, zaprojektowany do przeciwdziałania atakom samolotów, śmigłowców, bezzałogowych statków powietrznych i amunicji precyzyjnej.

System zapewnia skuteczną ochronę cennych aktywów i doskonałą obronę sił znajdujących się w obszarze walki.

W ramach programu wprowadzono praktyczną aktualizację systemu Spyder, która jest przeznaczona do wdrożenia. Program polepszy zdolności efektorów Spydera, a także wdrożone zostaną pochodne zdolności zwalczania taktycznych pocisków balistycznych w całym systemie.

– Rafael jest światem ekspertem w dziedzinie obrony przeciwrakietowej, o czym świadczą najwyższej klasy produkty, takie jak David’s Sling i Iron Dome. Spyder został ulepszony zdolnością do zwalczania taktycznych pocisków balistycznych – twierdzi gen. bryg. (rez.) Pinhas Yungman, wiceprezes i dyrektor generalny działu system obrony powietrznej i przeciwrakietowej Rafaela.

Dodał również, że funkcja zwalczania taktycznych pocisków balistycznych będzie oferowana jako opcja w zestawie narzędzi systemu Spyder jako opcja dla użytkowników mających pilne potrzeby operacyjne.

Spydery są dostępne w różnych konfiguracjach, o różnych zasięgach i zdolnościach

Otwarta architektura Spydera umożliwia łatwe zintegrowanie i elastyczne łączenie komponentów zewnętrznych, dzięki czemu dostępne są jego różne konfiguracje o różnych zasięgach i zdolnościach.

Dzięki autonomiczności może wykrywać zagrożenia podczas ruchu i wystrzeliwać pociski w pełnej sferze (360°) w ciągu kilku sekund od zadeklarowania celu jako przeciwnika i ma zdolności działania przy każdej pogodzie i w sieci oraz odpalania wielu pocisków. Wszystkie systemy Spyder mają zdolność zwalczania wielu celów, aby przeciwdziałać atakom saturacyjnym.

Systemy mogą być naprowadzany termolokacyjnie oraz radiolokacyjnie

System Spyder używa najnowocześniejszych, sprawdzonych pocisków powietrze-powietrze o doskonałych osiągach: naprowadzany termolokacyjnie w dwóch zakresach Python-5 oraz naprowadzane aktywnie radiolokacyjnie dalekiego zasięgu I-Derby i I-Derby ER (o zasięgu 100 km) – każdy z nich może być użyty do zwalczania celów powietrznych.

Warianty Spyder-SR i Spyder-ER mogą wystrzeliwać pociski pod kątem w pełnej sferze (360°), zapewniając szybką reakcję i mają zdolności działania w trybie przechwycenia celu przed odpaleniem (Lock On Before Launch) / przechwycenia celu po odpaleniu (Lock on After Launch), jednocześnie zwiększając zasięg promienia obrony do 40 km.

Wystrzeliwane pionowo pociski Spyder-MR i Spyder-LR mogą przechwytywać cele średniego i dalekiego, jednocześnie zwiększając zasięg promienia obrony do 80 km. Najnowszy wariant, Spyder All-In-One, zawiera zintegrowany radiolokator, czujnik optoelektroniczny/termolokacyjny Toplite i wyrzutnię w jednej platformie.