Rafael z kolejnym kontraktem na systemyoptoelektroniczne Litening 5 i RecceLite

Rafael Advanced Defense Systems pochwalił się nowym kontraktem na dostawę lotniczych systemów optoelektronicznych Litening i RecceLite 5. generacji do zintegrowania z bojowymi statkami powietrznymi sił powietrznych nieujawnionego kraju. Dzięki nowemu systemowi samoloty będą mogły zwalczać nieprzyjacielską obronę powietrzną spoza zasięgu jej działania (stand-off).

System Rafaela na samolocie Leonardo

RecceLite został dostarczony do 13 klientów na całym świecie i zintegrowany z różnymi samolotami, w tym F-16, F-18, Jaguar, AMX, Tornado, Typhoon, Gripen, M-346 i innymi. Jest używany przez siły powietrzne w Europie, na Dalekim Wschodzie i w Ameryce Południowej.Guy Oren, wiceprezes, dyrektor działu systemów optoelektronicznych Rafaela, uważa, że kontrakt w znaczącym stopniu zwiększy siłę bojową samolotów w wykonywaniu najbardziej wymagających zadań.- Nasze systemy EO/IR są częścią kompleksowego pakietu dla lotnictwa obejmującego pociski powietrze-powietrze, środki walki elektronicznej, pociski powietrze-powierzchnia, środki łączności i wiele innych - podkreśla wiceprezes Oren.Przypominajmy, ze na początku maja 2020 r. firma Rafael Advanced Defense Systems zawarła kontrakt na dostawę systemów 5. generacji Litening 5 i RecceLite do wyposażenia lekkiego samolotu bojowego Leonardo M-346FA.Zobacz także: Samoloty M-346FA z systemami rozpoznania elektronicznego i zwalczania celów Jest to pierwsza integracja zasobników optoelektronicznych 5. generacji z samolotem Leonardo. Odrzutowiec M-346FA to wielozadaniowy wariant bojowy najnowocześniejszego samolotu szkolenia zaawansowanego, który został zaprojektowany w celu wykonywania szerokiego spektrum zadań szkoleniowych, długoterminowej niezawodności i opłacalnej eksploatacji.