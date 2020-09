Rafaela gra o Narew. Jakie rakiety trafią do Polski?

Program Narew wciąż leży na stole. To warte co najmniej 20 mld zł przedsięwzięcie, w którym Polska Grupa Zbrojeniowa chce odegrać rolę lidera i zbudować system w oparciu o własne spółki. Jedyne, czego im brakuje, to... rakieta. Swoje technologie oferują największe firmy rakietowe świata. Wśród nich izraelski Rafael.

PGZ zapewnia, że jest gotowa do budowy całego systemu obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Narew, wartego ok. 20 mld zł. Rakiety chce pozyskać we współpracy z partnerem zagranicznym.

Pociski dla Narwi oferują światowi potentaci. Wśród nich jest Rafael Advanced Defense Systems z Izraela.

Konsekwencje decyzji o sposobach realizacji programu Narew będą kluczowe dla gospodarki, Sił Zbrojnych RP i bezpieczeństwa państwa.