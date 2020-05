Raki i mundury. Zastrzyk złotówek dla zbrojeniówki

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, 22 maja 2020 r. podpisał dwie umowy. Pierwszą - na dostawę czterdziestu 120-mm samobieżnych moździerzy kołowych M120K Rak oraz 20 artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu Rosomaka (o wartości ponad 703 mln zł). Druga dotyczy zaś blisko 440 tys. kompletów mundurów polowych dla żołnierzy. Raki trafią do wojska w latach 2022-2024, mundury - jeszcze w tym roku.

W jakim kamuflażu?

Mundury dotrą wreszcie do armii?

Dostawa ostatniego KMO, zgodnie z harmonogramem, nastąpiła do końca 2019 r. Wojsko otrzymało 64 moździerze i 32 wozy dowodzenia. Ale to nie wszystko.W pierwszej połowie października 2019 r. Inspektorat Uzbrojenia podpisał kolejne porozumienie z Konsorcjum HSW i spółki Rosomak na dostawę dwóch KMO 120-mm moździerzy samobieżnych M120K o wartości prawie 275,5 mln zł.- Kontynuujemy produkcję w ramach umowy zawartej w 2019 roku, będącej wynikiem potrzeb Sił Zbrojnych, jak również potwierdzenie jakości sprzętu produkowanego w Polsce, jego nowoczesności na najwyższym światowym poziomie - uważa Bartłomiej Zając, prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A.Podkreśla, że zaangażowanie pracowników HSW, kooperantów, doświadczenie oraz sprawdzony klucz dostawców zapewniają, że sprzęt trafi do armii do końca 2024 r. A zatem po sfinalizowaniu wszystkich umów za 4 lata armia dysponować będzie 15 modułami ogniowymi Raków. W sumie, wraz z dwoma moździerzami przekazanymi do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, armia będzie miała 122 samobieżne moździerze oraz 60 wozów dowodzenia.Inna umowa podpisana przez MON w Giżycku dotyczy dostarczenia przez firmę PSO Maskpol S.A. w latach 2020-2021 ok. 440 tys. mundurów polowych oraz mundurów polowych letnich, standardowych obecnie w wojsku, z kamuflażem o nazwie Pantera.- Produkcja ponad 400 tys. mundurów umożliwi pracę przez ok. 1,5 roku w kilku zakładach produkcyjnych. Dostawy mundurów zrealizujemy z wykorzystaniem własnych szwalni oraz we współpracy z polskimi firmami z branży mundurowej - podkreśla Adam Ogrodnik, prezes Zarządu PSO Maskpol S.A. Do szycia mundurów wykorzystywane będą też tkaniny polskiego producenta.A jeszcze niedawno krytykowano MON, że umowę na dostawę mundurów podpisano z firmą szyjącą je w Chinach czy Bangladeszu...Już w 2016 r., po ostatniej planowanej dostawie, brakowało 50 tys. mundurów. W 2017 r. Inspektorat Wsparcia poinformował, że dostawy ustały... Nowy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przestał mundury kupować. Powodem miało być oczekiwanie na nowy kamuflaż.Jesienią 2017 r. do mediów trafiły ośmieszające armię zdjęcia z ćwiczeń Dragon, na których widzieliśmy żołnierzy poubieranych w różnego rodzaju umundurowanie, a nawet dresy.Po fali krytyki w kwestii braku umundurowania żołnierzy minister Macierewicz obiecał, że do końca grudnia 2017 r. do armii trafi 100 tys. nowych mundurów polowych. Z obietnicy jednak nic nie wyszło...Podobnie jak z kolejnych przetargów na 220 tys. mundurów w czerwcu czy 300 tys. mundurów i 80 tys. ubrań ochronnych we wrześniu 2018 roku. Dopiero pod koniec listopada 2018 r. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol podpisało umowę na dostarczenie w 2019 r. Siłom Zbrojnym RP 148 tys. mundurów polowych za kwotę blisko 80 milionów złotych.Zamówienie złożono z wolnej ręki, a firma nie miała mocy przerobowych i doświadczenia, dlatego w umowie od razu wskazano trzech podwykonawców Maskpolu, bez których nie udałoby się uszyć mundurów na czas.Zobacz także: Wojsko chce wesprzeć polską zbrojeniówkę Zamówienie zrealizowano znacznie po terminie - i firma zapłaciła karę umowną. W grudniu 2019 r. ogłoszono kolejne zamówienia na prawie 300 tys. mundurów polowych i ponad 200 tys. kurtek mundurowych. W marcu 2020 r. rozpoczęto postępowanie na pozyskanie tropikalnych mundurów polowych, koszulobluz pod kamizelkę ochronną - zwykłych i w kamuflażu pustynnym oraz rogatywek polowych.W kwietniu 2020 r. 3. Regionalna Baza Logistyczna ogłosiła informację o odwołaniu wcześniejszych przetargów. Żadna z firm nie podjęła się udziału w tak dużym postępowaniu lub przetargi anulowano z uwagi na zmianę priorytetów po wybuchu pandemii koronawirusa.Jak zatem będzie z realizacją kontraktu, dowiemy się jeszcze w tym roku.