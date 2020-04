Rakiety APKWS kierowane laserowo. Większy efekt za mniejszą cenę

Amerykańska firma BAE Systems jest producentem jedynych kupowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych rakiet kierowanych laserowo APKWS, kalibru 2,75 cala (70 milimetrów). Spółka przekonuje jednak, że rakiety te są ważne tylko dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, ale także dla sojuszników Ameryki na całym świecie.

Duża skuteczność

APKWS powstają poprzez dodanie nowatorskiego zestawu naprowadzania do rakiet Hydra, od dekad używanych jako amunicja niekierowana. Ta nowatorska konstrukcja rakiety APKWS obejmuje zaawansowaną optykę poszukiwacza DASALS umieszczoną na wszystkich czterech skrzydłach naprowadzających rakiety.Po jej wystrzeleniu skrzydła otwierają się, a optyka blokuje się, prowadząc rakietę do celu, zapewniając jej bardzo dobrą dokładność. Zestawy naprowadzające mogą współdziałać z nowymi, jak i już posiadanymi przez wojsko zapalnikami oraz głowicami bojowymi i silnikami rakietowymi.Nie wymagają modyfikacji komponentów rakiet, wyrzutni, albo nosiciela uzbrojenia. Przekształcanie rakiet Hydra w amunicję precyzyjną wymaga minimalnego przeszkolenia obsługi, a rakiety są łatwe w użyciu. Praktycznie wystarczy skutecznie namierzyć cel i odpalić.Do końca 2019 r. BAE Systems dostarczyło ponad 35 tys. rakiet APKWS i spodziewa się przekazać kolejnych 18 tys. sztuk w 2020 r. Firma i jej łańcuch dostaw są przygotowane do wytwarzania 25 tys. rakiet rocznie. BAE Systems inwestuje też w usprawnienia produktu, obejmujące modernizacje, projektowane w celu ulepszenia elastyczności, zasięgu i skuteczności tej amunicji.Pociski APKWS zostały użyte po raz pierwszy w 2012 r. i wykazały się ponad 90-procentową skutecznością rażenia celów. Udowodniły też skuteczność w zwalczaniu celów poruszających się z dużą prędkością. W grudniu 2019 r. amerykańskie siły powietrzne U.S. Air Force, sprawdziły użycie APKWS do obrony przed pociskami manewrującymi (CMD).Firma przekonuje, że koszt APKWS to ułamek ceny pocisku używanego zwykle do obrony przed pociskami manewrującymi. - Rakiety te mogą zostać załadowane do wyrzutni szybciej i samolot może przenieść ich więcej - twierdzi płk Messer Ryan, dowódca 53 Skrzydła w Eglin.Rakiety zostały już certyfikowane do użycia przez 17 najbardziej rozpowszechnionych na świecie wojskowych statków powietrznych, w tym przez śmigłowce uderzeniowe Cobra i Apache oraz myśliwce wielozadaniowe F-16 i F/A-18. Ich użycie demonstrowały załogi amerykańskich i obcych śmigłowców uderzeniowych, samolotów myśliwskich i pionowzlotów oraz operatorzy bezzałogowych statków powietrznych.