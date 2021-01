Raport o amerykańskich statkach powietrznych. Wnioski dla Polski?

Niedawny Raport Kongresu USA wykazuje, w jakim stopniu statki powietrzne wszystkich typów używane przez amerykańskie siły zbrojne osiągały średnioroczne cele w zakresie zdolności do wykonywania misji. Prymusem w tym rankingu został śmigłowiec Bell UH-1N.

Doświadczenia zdobyte przy produkcji UH-1 firma Bell, od której przed 85 laty rozpoczęła się historia wiropłatów, wykorzystała przy budowie najnowszych maszyn z tej serii, czyli wielozadaniowych śmigłowców UH-1Y Venom.Zobacz też: Bell zaprasza Polskę do udziału w programie śmigłowca przyszłości

To między innymi Venom przymierzany jest przez Bella do programu Perkoz, w ramach którego Polska zamierza kupić 32 śmigłowce wielozadaniowe. Czesi zamówili niedawno 8 takich jednostek, w pakiecie z czterema uderzeniowymi AH-1Z Viper.Emerytowany UH-1N to już raczej melodia przeszłości, w najbliższych latach zastąpi ją młodsza rodzina śmigłowców H-1. Przyszłość to Future Vertical Lift, program budowy śmigłowców przyszłości o zupełnie nowych możliwościach, które wpłyną na sposób prowadzenia działań bojowych w powietrzu na dekady.