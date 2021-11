Raytheon doskonali technologię azotku galu

Raytheon Missiles & Defense, dział firmy Raytheon Technologies, dokonał dalszych ulepszeń w procesie produkcji półprzewodników do celów militarnych opartych na azotku galu (GaN). W porównaniu do poprzednich wersji azotek galu wyprodukowany w ramach kontraktu Defense Production Act Title III może pochwalić się wyższą efektywnością działania i niższym kosztem.

Polskie radary AESA

Przypomnijmy, że nad radarem z wykorzystaniem azotku galu, pracuje już od lat polska spółka PIT- Radwar. Bystra, to pierwszy polski radary AESA wdrożony do produkcji, oparty na technologii azotku galu. Badania kwalifikacyjne potwierdziły wysoką skuteczność tego rozwiązania w zakresie wykrywania samolotów bojowych, śmigłowców, dronów i innych zagrożeń.Zobacz też: Polskie radary dla wojska. Dobre, nasze, mało znane Spółka PIT-Radwar we wrześniu 2019 r. podpisała umowę z MON na dostawę tych stacji. Powinny się one rozpocząć w 2022 r. Możliwe jest jednak opóźnienie spowodowane skutkami pandemii i zaburzeniami w pracy poddostawców, także zagranicznych. Firma zapewnia jednak, że pracuje intensywnie by zminimalizować opóźnienia, a nawet aby wszystkie dostawy sprzętu w ramach tej umowy zostały zakończone w pierwotnie określonym terminie.Radwar nie może jednak dołączyć do grona liderów tej technologii, choć udowadnia, że jesteśmy w stanie produkować takie stacje na poziomie światowym. Nawet w kraju o produktach firmy słyszymy rzadko.