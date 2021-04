Raytheon: dostawy wyrzutni Patriot jeszcze w tym roku

Pierwsze elementy systemu Patriot dla Polski zostaną dostarczone jeszcze w tym roku, wcześniej niż planowano - powiedziała dyrektor programu Patriot-Wisła w Raytheon Missiles & Defense.

Wraz z naszymi polskimi partnerami przemysłowymi wypracowaliśmy zestaw narzędzi, które pozwalają nam na wspólne działania, choć nie możemy się spotykać tak często jak byśmy chcieli - podkreśla Raytheon.

Jako pierwsze przez należącą do PGZ Hutę Stalowa Wola zostaną dostarczone wyrzutnie M903.

Raytheon podtrzymuje też propozycję wyposażenie polskich zestawów dostarczanych w drugim etapie w radar o polu obserwacji 360 stopni i uzbrojenia wyrzutni w pociski SkyCeptor.

"Dostawy systemu Patriot dla polskich sił zbrojnych rozpoczną się już w tym roku, a więc znacząco wcześniej niż było to planowane. Jesienią Huta Stalowa Wola dostarczy dwie pierwsze wyrzutnie" - powiedziała Shawn Rantas.

Podkreśliła, że pandemia nie odbiła się na terminach dostaw. "Wciąż pracujemy z domu, nasze warszawskie biuro jest puste, ale nawet w czasie pandemii produkcja we współpracy naszymi partnerami w Polsce trwa zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy bardzo dumni z zespołu i postępu, jaki udało mu się osiągnąć, także w ciągu ostatniego roku" - powiedziała.

"Wraz z naszymi polskimi partnerami przemysłowymi wypracowaliśmy zestaw narzędzi, które pozwalają nam na wspólne działania, choć nie możemy się spotykać tak często jak byśmy chcieli. Najwyższym priorytetem jest, by wszyscy pozostali zdrowi i bezpieczni. Używamy wielu narzędzi wirtualnych, by zapewnić bezpieczne wideokonferencje. Możemy nawet dokonywać wirtualnych inspekcji w miejscach produkcji należących do naszych partnerów. Nasi eksperci, którzy nie mogą teraz przylatywać z USA, mogą przyjrzeć się produktom i całemu postępowi prac" - opisała sposób pracy w warunkach pandemii.

"Nawet biorąc pod uwagę ostatni rok i sytuację na świecie cały czas prowadzimy prace zgodnie z harmonogramem i dotrzymamy lub wyprzedzimy plan dostaw w fazie pierwszej" - zapewniła. "Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy przy produkcji wyrzutni z Hutą Stalowa Wola, Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi i Zakładami Mechanicznymi Tarnów" - dodała.

Zapowiedziała, że do końca tego roku lub na początku 2022 r. Raytheon Missiles & Defense dostarczy rządowi USA pierwszą baterię Patriot dla Polski. "Dostawy drugiej baterii zostaną zrealizowane także przed terminem - w 2022 r. - i obejmą pozostałe wyrzutnie z HSW, a także komponenty wyprodukowane przez polski przemysł" - powiedziała.

Zapewniła, że negocjacje w sprawie wypełnienia zobowiązań offsetowych nie mają wpływu na współpracę z firmami polskiego konsorcjum programu Wisła. "Dyskusje z PGZ i MON na temat offsetu trwają; ściśle współpracujemy, by sfinalizować porozumienie, które zawiera aneks do naszej umowy offsetowej. Chodzi o to, by można było przejść do etapu realizacji" - powiedziała szefowa polskiego programu Patriot. "Niezależnie od naszych formalnych rozmów dotyczących umowy i offsetu kontynuujemy współpracę z PGZ i spółkami należącymi do Grupy" - podkreśliła.

Przypomniała, że w pierwszej z dwóch faz, na jakie podzielono program obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, Raytheon ma dziewięciu polskich partnerów przemysłowych. "To firmy związane kontraktem, które aktywnie wspierają program Patriot, prowadząc badania rozwojowe i produkując komponenty na potrzeby systemu Patriot. Współpraca przemysłowa obejmuje znaczący transfer technologii; rozwijamy nasze zdolności we współpracy z partnerami przemysłowymi w Polsce. Będziemy tę współpracę kontynuować po formalnym sfinalizowaniu umowy offsetowej" - powiedziała.

Zadeklarowała także gotowość do rozmów o drugiej fazie, obejmującej dookólne, a nie sektorowe radary i pociski mające być tańszym uzupełnieniem pocisków wybranych w pierwszej fazie.

"Mamy wizję fazy drugiej, rozmawialiśmy o niej z przedstawicielami polskiego rządu i z przemysłem. Raytheon Missiles & Defense jest gotowa do współpracy z polskim rządem i przemysłem, by dostarczyć polskim siłom zbrojnym pełną zdolność do warstwowej obrony powietrznej w promieniu 360 stopni" - powiedziała.

"Obejmuje ona radary LTAMDS wybrane przez USA do przyszłej architektury obrony przeciwlotniczej. W tej chwili Raytheon realizuje kontrakt na dostawę tych sensorów dla sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Spodziewamy się, że wrócimy do rozmów z polskim rządem na temat włączenia tych sensorów w fazie II programu Wisła" - dodała.

Oferta dla drugiej fazy obejmuje także pociski SkyCeptor. "Odbyliśmy szereg rozmów z przedstawicielami przemysłu, z PGZ, i z rządem o naszym podejściu zakładającym włączenie tych pocisków w fazie II. Jesteśmy przekonani, że SkyCeptor to idealne rozwiązanie, ponieważ wykorzystuje dookólne zdolności sensorów LTAMDS. Ponadto SkyCeptor doskonale uzupełnia w systemie droższe pociski PAC-3 MSE jako pocisk niskokosztowy. To jedyny pocisk w swojej klasie, który można wystrzeliwać pionowo i który współpracując z sensorem LTAMDS zapewnia obronę we wszystkich kierunkach" - przekonywała.

Według Rantas pocisk jest także "bardzo obiecujący pod względem współpracy przemysłowej". "Rozmawialiśmy z PGZ i przedstawicielami rządu o ulokowaniu w Polsce zdolności związanych z produkcją tego pocisku na poziomie 50 procent" - powiedziała.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów w fazie I, współpraca z polskim przemysłem układa się bardzo dobrze, to dobra podstawa, by przejść nie tylko do drugiej fazy programu Wisła, ale i do innych programów, jak Narew i Sona. Raytheon Missiles and Defense ma całościową, długoterminową wizję współpracy z Polską obejmującą partnerstwo przemysłowe i współpracę z rządem w różnych programach modernizacji polskich sił zbrojnych" - zapewniła dyrektor programu Patriot-Wisła.

"Po ubiegłorocznej fuzji Raytheon Corporation i United Technologies staliśmy się częścią koncernu Raytheon Technologies, który poza Raytheon Missiles & Defense i Raytheon Intelligence & Space obejmuje także firmy Pratt & Whitney i Collins Aerospace, od lat obecne w Polsce. Jesteśmy naprawdę dużą firmą z ogromnym potencjałem, który możemy zaoferować Polsce" - podkreśliła Rantas, zwracając uwagę, że Raytheon Technologies zatrudnia w Polsce 8000 pracowników.

W ramach programu Wisła polskie firmy dostarczą m. in. wyrzutnie i specjalistyczne kontenery. Producentem wyrzutni M903 dla Polski została Huta Stalowa Wola. Kontenery wyprodukuje spółka PEX-POOL; naczepy, na których zostaną zainstalowane, dostarczy firma Demarko, a Centrum Techniki Morskiej zaprojektuje wewnętrzną konfigurację kontenerów mieszczących części zamienne, narzędzia i sprzęt pomiarowo-badawczy niezbędne do obsługi systemu Patriot w terenie. Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 (WZŁ-1) wyposażą wnętrze kontenera, przeprowadzą integrację i testy poszczególnych komponentów.

ZM Tarnów wyprodukują siłowniki do wyrzutni umożliwiające poruszanie się i ustawianie pocisków na naczepie wyrzutni. Wojskowe Zakłady Elektroniczne wyprodukują i zintegrują moduły terminali łącza transmisji danych.

Na podstawie umowy zawartej jeszcze przed kontraktem na zestawy Patriot dla Polski PIT-Radwar został producentem anten do systemów identyfikacji swój-obcy (IFF) systemu Patriot. W 2019 r. została ona zintegrowana z radarem Patriot dla zagranicznego klienta. W czerwcu 2019 r. amerykańska firma powierzyła polskiej spółce produkcję anten IFF do systemów Patriot budowanych dla Polski, Szwecji i Rumunii.

Od 2014 r. Raytheon Missiles & Defense i firma Teldat współpracują przy konstrukcji i produkcji routerów umożliwiających komunikację sieciową w systemie Patriot. Polska firma otrzymała w 2015 i 2019 r. zamówienia na routery do nowo produkowanych jednostek ogniowych Patriot.

Międzyrządowy kontrakt zawarty przed trzema laty w ramach pierwszej fazy programu Wisła przewiduje dostawę dwóch baterii systemu Patriot, na które złożą się cztery jednostki ogniowe, w tym cztery sektorowe radary, cztery stanowiska kierowania walką, 16 wyrzutni, sześć stanowisk kierowania i dowodzenia, 12 radiolinii i 208 pocisków PAC-3 MSE produkowanych przez Lockheed Martin. Polskie baterie Patriot mają być zintegrowane z opracowywanym dla US Army systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS. Wartość umowy wyniosła 4,75 mld dolarów, z czego 700 mln zł przewidziano dla polskich zakładów.