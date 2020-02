Raytheon zbudował pierwszą antenę radaru LTAMDS. Polska chce takie radary dla tarczy powietrznej Wisła

Raytheon poinformował o ukończonej budowie pierwszej anteny nowego radaru dla US Army znanego jako Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS). System ma być zdolny do wsparcia zwalczania zaawansowanych zagrożeń, takich jak broń hipersoniczna. Radar ten chce pozyskać Polska dla systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot w drugiej fazie umowy w programie Wisła.

Raytheon wybudował tę antenę w terminie krótszym niż 120 dni od wyboru firmy jako dostawcy radaru nowej generacji obrony powietrznej US Army w programie LTAMD. Mają one zastąpić obecne, sektorowe stacje Patriot.

Tom Laliberty, wiceprezes ds. zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Raytheon Integrated Defense Systems, zapewnia, że aby spełnić wymagania programu US Army pozyskania sprzętu w trybie pilnego wprowadzenia do służby, firma przyspiesza prace nad nowym radarem.

Nowa antena główna, podobna rozmiarem do anteny radaru Patriot, ma odznaczać się ponad dwukrotnie lepszymi parametrami. Po ukończeniu testów antena zostanie umieszczona w obudowie w celu integracji i dalszych badań.