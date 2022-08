Rekordowy budżet na polskie Siły Zbrojne w 2023 r.

Rekordowy budżet na Siły Zbrojne RP w 2023 roku - oświadczył we wtorek wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak odnosząc się do przyjętego przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2023 rok.

- To ambitny budżet na trudne czasy - podkreślił.

Premier mówił na konferencji prasowej, że w zaplanowanym na najbliższe dwa lata budżecie państwa zaplanowana najdalej idąca rewolucja.

- Ten rok zamkniemy budżet obrony narodowej na poziomie ok. 58 mld zł, a na przyszły rok planujemy 98 mld zł - poinformował.

Dodał, że oprócz budżetu na regularną armię planujemy dodatkowe 30-40 mld zł na zakup uzbrojenia za granicą.

Szef rządu podkreślił na konferencji prasowej, że "dzięki stabilnym finansom publicznym mamy możliwość znaczącego wzmacniania armii. Jest plan zrekrutowania ok. 20 tys., nie wliczając w to Wojsk Obrony Terytorialnej". Dodał, że jest to budżet bezpieczeństwa Polski.

Informacje podane przez premiera skomentował wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

- Rekordowy budżet na Siły Zbrojne RP w 2023 roku staje się faktem. To jeden z efektów ustawy o obronie Ojczyzny. Rada Ministrów przyjęła dziś budżet na 2023 rok - napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.