Rekordowy budżet obronny. Więcej na pensje niż inwestycje

Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2022. Założono, że wydatki państwa wyniosą 512,4 mld zł przy deficycie budżetowym zaplanowanym na nie więcej niż 30,9 mld zł. Ile z tych pieniędzy rząd chce przeznaczyć na obronę narodową, na co i w jakiej kwocie zostaną spożytkowane?

Rekordowy budżet

Nadpłata za F-35 i Wisłę

Skąd pieniądze na Abramsy

Przypomnijmy, że budżet obronny na 2021 r. również był rekordowy i wyniósł 51 mld 833,7 mln zł. To również, 2,2 proc. PKB. A może być wyższy. Nawet od tego, zaplanowanego na 2022 r.W przyjętym 21 września projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, zaplanowano dochód powiększony o ok. 78 mld zł, które znalazł dodatkowo w budżecie premier Mateusz Morawiecki.Dla wojska nie ma większego znaczenia, gdzie premier znalazł te pieniądze. Najważniejsze, że jak poinformowało Ministerstwo Finansów, z tej puli środków dodatkowe 6,3 mld zł ekstra powiększy tegoroczne wydatki na obronę. Czyli z 51,8 mld zł do 58,1 mld zł. To ponad 12 proc. więcej. Wydatki na obronność mogą więc przekroczyć 2,4 proc. PKB.Pieniądze te mają być przeznaczone na modernizację techniczną sił zbrojnych. Na co konkretnie. nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że środki te powinny zostać wydane do końca tego roku, chyba że znajdą się wśród w tzw. wydatków niewygasających.Ich katalog jest jednak mocno ograniczony. Przepisy zaś stanowią, że jeśli środki te nie zostaną wydane do końca tego roku, to wracają do Skarbu Państwa. To nie pierwsza taka nowelizacja budżetu MON. Podobnie było przed rokiem, kiedy został on powiększony o ponad 3 mld zł.Dziś wiemy, że pieniądze te zostały przeznaczone za spłatę kontraktu na samoloty F-35, których 32 chcemy kupić w programie Harpia. Także w 2018 r. zwiększono wydatki na obronę, by przy szybszym wzroście gospodarczym, a tym samym większym, niż zakładano budżecie, utrzymać wskaźnik 2 proc. PKB.Dzięki tym pieniądzom powiększono ratę spłat za pierwszą fazę Wisły, w której kupiliśmy 2 baterie systemów przeciwlotniczych średniego zasięgu Patriot o 1,6 mld zł. Dotychczasowe doświadczenie podpowiadają, że jeszcze w tym roku należy się spodziewać nowych umów: może na II fazę Wisły, w programie Narew, albo na zakup kolejnych śmigłowców lub też przyspieszenia spłat dotychczas zawartych umów.Środki te nie powinny być raczej przeznaczone na planowany zakup za 23.3 mld zł 250 czołgów Abrams, bo te, jak powiedział Mariusz Błaszczak, szef MON, mają być finansowane ze środków pozabudżetowych. W najbliższych trzech latach, począwszy od 2022 r. zaplanowano na ten zakup po 4,8 mld zł rocznie.Mamy 3 miesiące na to, aby się przekonać na co MON przeznaczy te pieniądze. Najważniejsze, żeby środki te, na które składają się podatnicy zostały mądrze spożytkowane, zwiększając nasze bezpieczeństwo i dając armii oręż niezbędny, by mogła przeciwstawić się współczesnym zagrożeniom wschodniej flaki NATO.