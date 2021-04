Reuters: Europa pomaga Tajwanowi budować okręty podwodne

Kraje europejskie udzielają pomocy w realizacji projektu budowy okrętów podwodnych na Tajwanie, powiedział Agencji Reuters minister obrony wyspy, podkreślając, że ten wrażliwy program nie otrzymuje pomocy wyłącznie od Stanów Zjednoczonych.

Tajwan, który Chiny uważają za swoje własne terytorium, przez lata pracował nad przebudową swoich okrętów podwodnych, z których część pochodzi z czasów drugiej wojny światowej i nie może się równać z flotą chińską, która posiada okręty zdolne do wystrzeliwania broni jądrowej.

Rząd USA w 2018 roku dał producentom z USA zielone światło do udziału w programie, co powszechnie uważa się za pomoc Tajwanowi w zabezpieczeniu głównych komponentów, chociaż nie jest jasne, które firmy amerykańskie są w to zaangażowane.

W oświadczeniu wydanym w piątek Ministerstwo Obrony Tajwanu zaprzeczyło doniesieniu w amerykańskiej publikacji The National Interest, w której cytowano tajwańskie doniesienia prasowe z 2019 r., że Korea Północna rozważała pomoc Tajwanowi w budowie okrętów podwodnych.

"W rozwoju naszych łodzi podwodnych nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie żadnego kontaktu z Koreą Północną; cała pomoc jest świadczona przez ważne kraje w Europie i Stanach Zjednoczonych ", oświadczyło ministerstwo obrony , nie podając szczegółów.

Kraje europejskie generalnie obawiają się oficjalnego udzielania zezwalań na sprzedaż broni do Tajwanu ze względu na stanowisko Chin, chociaż w 2018 roku Tajwan poinformował, że rozmawia z firmą z siedzibą na brytyjskim terytorium Gibraltaru o projekcie nowej floty okrętów podwodnych.

Dwie z czterech czynnych łodzi podwodnych Tajwanu zostały zbudowane w Holandii w latach 80. XX wieku, chociaż kraj później odmówił sprzedaży wyspie kolejnych.

Francja sprzedała Tajwanowi fregaty i myśliwce. Tajwan poinformował w ubiegłym roku, że stara się kupić z Francji sprzęt do modernizacji systemu interferencji rakiet na statkach.

Wspierana przez państwo firma CSBC Corporation Taiwan rozpoczęła budowę nowych okrętów podwodnych w zeszłym roku, mając na celu dostarczenie pierwszego z ośmiu planowanych okrętów w 2025 roku.

Minister obrony Tajwanu powiedział w ubiegłym miesiącu, że Stany Zjednoczone zatwierdziły eksport wrażliwej technologii do Tajwanu w celu wyposażenia floty.