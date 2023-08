Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy „O działaniach organów państwowych w przypadku zagrożenia zewnętrznego państwa". Jest na stronie Sejmu RP. Ma m.in. powstać nowe dowództwo sił połączonych. Od razu pojawiły się pytanie: czy zmiany te są potrzebne i zostaną wprowadzone?

Prezydent chce powołania Dowództwa Sił Połączonych, odtworzenia dowództw poszczególnych rodzajów wojsk oraz ujednolicenia struktur i procedur.

Zwiększą się też uprawnienia prezydenta. Będzie mieć m.in. możliwość wprowadzenia stanu gotowości sił zbrojnych bez ogłaszania stanu wojennego.

Według analityków ustawa zawiera wiele dobrych rozwiązań, ale są też zapisy rodzące wątpliwości... Czego dotyczą - przede wszystkim?

Prezydent Andrzej Duda zmiany w systemie dowodzenia siłami zbrojnymi zapowiedział już wcześniej.

- System jest w budowie, a może i wymaga przebudowy - mówił podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, podkreślając potrzebę zmian legislacyjnych w systemie bezpieczeństwa narodowego i nowego etapu reformy dowodzenia.

Prezydent chce powołania Dowództwa Sił Połączonych, nad z szefem Sztabu Generalnego WP czele. Znikną natomiast Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwo Operacyjne RSZ.

Mają zostać odtworzone dowództwa rodzajów wojsk, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy oraz codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk. Ich struktura w czasie pokoju ma być zbliżona do tej na czas wojny. Jako rodzaj wojsk utworzone zostanie również dowództwo komponentu wojsk medycznych.

To nie jest nowy pomysł. Reformę systemu dowodzenia forsował już Antoni Macierewicz, kiedy został ministrem obrony narodowej, ale spór o jej kształt z prezydentem spowodował, że uzgodniono jedynie jej pierwszy etap. Zdecydowano, że szef Sztabu Generalnego stanie na czele hierarchii dowódców.

Teraz Andrzej Duda wrócił do dawnej koncepcji. To drugi etap nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wprowadzonego w 2018 r. Jako zasadniczą potrzebę tych zmian prezydent wskazał wnioski z tego, co dzieje się w Ukrainie, oraz ćwiczeń prowadzonych w kraju.

Nie bez znaczenia pozostaje również wzmocnienie możliwości prezydenta przez rozszerzenie jego uprawnień. Jedno z najważniejszych to ewentualność wprowadzenia stanu gotowości sił zbrojnych bez ogłaszania stanu wojennego. Planowane są też zmiany w systemach kierowania bezpieczeństwem oraz planowania obronnego i reforma dowództwa Sił Zbrojnych RP.

Ustawa reguluje plany użycia wojska zgodnie z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych RP

Pierwsza z reform to zmiana systemu kierowania bezpieczeństwem państwa - poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Drugi obszar dotyczy wzmocnienia systemu planowania obronnego poprzez wprowadzenie regulacji, dotyczących głównych dokumentów planistycznych, jak Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Trzecie pole zmian to reforma Systemu Kierowania i Dowodzenia w polskich siłach zbrojnych. Projekt przewiduje dwa stany gotowości obronnej państwa: stan stałej gotowości obronnej i stan pełnej gotowości państwa.

W stanie stałej gotowości obronnej prowadzone są działania wymierzone w zagrożenia hybrydowe, jak np. ataki cybernetyczne czy używanie nieregularnych grup zbrojnych lub wojsk regularnych, ukierunkowanych na osiągnięcie celów politycznych lub militarnych.

- W ustawie jest wiele dobrych rozwiązań. Przykładowo: zapisy świadczące o poszukiwaniu skutecznych rozwiązań na zagrożenia podprogowe, czyli poniżej progu wojny - uważa gen. Stanisław Koziej, były szef BBN i wiceszef MON.

Ponadto ustawa reguluje plany użycia wojska zgodnie m.in. z narodowymi planami użycia Sił Zbrojnych RP do obrony państwa. Prezydent już w postanowieniu o użyciu Sił Zbrojnych może wskazywać jeden z narodowych planów użycia Sił Zbrojnych, na podstawie którego prowadzone będą działania umożliwiające przeciwstawienie się zagrożeniom zewnętrznym.

Najważniejsze zmiany dotyczą struktur dowodzenia armią

Gen. prof. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej i dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, podkreśla, że nowa ustawa nawiązuje również do rozwiązań, które wprowadziło już wiele armii europejskich, dotyczących uregulowania działania wojska w sytuacjach kryzysowych.

- W Polsce chociażby pomoc, jaką nieśli żołnierze podczas pandemii udowodniła, że wojsko jest potrzebne również w sytuacjach kryzysowych. Zapisy o wykorzystaniu wojska w kryzysie to nie nasz wynalazek. Znajdują się w ustawach w wielu państwach europejskich. Rozwiązania regulujące te sprawy znalazły się również w projekcie nowej ustawy - wyjaśnia gen. Pacek.

Projekt przewiduje również wprowadzenie tzw. stałych planów obrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom wymagającym podjęcia natychmiastowych działań w stanie stałej gotowości obronnej państwa lub w stanie pełnej gotowości obronnej państwa.

Według analityków najważniejsze zmiany dotyczą struktur dowodzenia armią. Dalszemu wzmocnieniu uległaby instytucja szefa Sztabu Generalnego, ma podlegać mu nowy organ - w postaci dowództwa sił połączonych.

Ma też nastąpić zniesienie inspektoratów i odbudowa dowództw rodzajów wojsk, a struktury dowodzenia powinny jak najmniej różnić się w czasie pokoju od tych czasu wojny (lub jej groźby).

- Stworzenie jednolitego systemu dowodzenia, jednolitych procedur czasu pokoju i czasu wojny ułatwi nam rozwiązywanie trudnych sytuacji, kiedy faktycznie Rzeczpospolita znalazłaby się w zewnętrznym niebezpieczeństwie - uzasadniał prezydent.

Żołnierze realizujący zadania w czasie pokoju będą mogli używać środków przymusu bezpośredniego

W obecnej sytuacji, kiedy blisko granicy mamy wojnę, dotychczasowe procedury nie do końca się sprawdzają. Nowa ustawa reguluje m.in. zasady użycia siły przez żołnierzy. Do tej pory, zgodnie z obowiązującymi przepisami, żołnierze strzegący wschodniej granicy nie mieli praktycznie legislacyjnych podstaw do użycia broni.

Według nowych zapisów żołnierze realizujący swoje zadania w czasie pokoju mogą używać środków przymusu bezpośredniego, w tym broni, m.in. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu.

Czy jednak zmiana struktur dowodzenia i dowódczych kompetencji spowoduje, że do Polski na przykład nie wleci niepostrzeżenie jakaś rakieta? Nowa ustawa dotyczy zupełnie innych obszarów, nie mających związku z rosyjskim pociskiem manewrującym, który znaleziono po kilku miesiącach pod Bydgoszczą.

Nowa ustawa nie ma z tą dziedziną uregulowań nic wspólnego. Może jedynie tyle, że gdyby obowiązywała wcześniej, minister obrony Mariusz Błaszczak nie mógłby obarczyć winą za ten incydent gen. Tomasza Piotrowskiego, dowódcę operacyjnego, bo takiej struktury, jak Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, by nie było...

Kampania wyborcza to niezbyt fortunny czas na prace nad projektem

Analitycy mają wątpliwości, czy nowe rozwiązania usuną dotychczasowe spory kompetencyjne. Są tam też rozwiązania problematyczne... Przede wszystkim dotyczące wyraźnego oddzielenia ogólnego kierowania resortu obrony narodowej od dowodzenia wojskowego. W ustawie tego brakuje, promuje ona za to szefa MON.

- Nie chcę być tylko krytykiem nowej ustawy, bo jest tam wiele dobrych rozwiązań, ale niektóre zapisy rodzą jednak wątpliwości. Przykładowo projekt zakłada, że szefowi Sztabu Generalnego podlega dowództwo sił połączonych. Jaką wtedy rolę w działaniach będzie odgrywał szef SG, a jaką dowództwo, które ma kierować operacją? - zastanawia się gen. Pacek.

Wspomina, że uczestniczył w takiej operacji w Czadzie, w której - obok dowódcy operacji - uczestniczyło również coś na kształt dowództwa połączonego.

- Gdyby go nie było, też by nic złego się nie stało... - podkreślił.

Ponieważ wszystkie kwestie zaproponowane w nowym dokumencie pominięto w ustawie o obronie ojczyzny, prezydent zaproponował wprowadzenie zmian na sam koniec kadencji, licząc, że PiS wesprze jego projekt.

Jest też inny ważny problem. Reforma struktur dowodzenia oznacza wymianę kadr, wielu oficerów straci stanowiska, inni będą się o nie ubiegać. Takie zamieszanie w obecnej sytuacji nie byłoby najlepsze.

Tym bardziej, że analitycy mają wątpliwości czy kampania wyborcza to dobry czas, by spokojnie omówić i w zgodzie uchwalić tak ważny dokument dotyczący wojska. Twierdzą, że projekt nie ma raczej szans na uchwalenie w tej kadencji.