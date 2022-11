Rodziny zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy protestują coraz śmielej

Ze skąpych informacji wynika, że na wchodzie Ukrainy Rosjanie ponawiają ataki w rejonie miejscowości Bachmut i Swatowe. Wojska ukraińskie utrzymują pozycje, zadając znaczne straty nacierającym. Ukraińcy bez większych sukcesów prowadzą działania w rejonie Chersonia.

Artylerzyści z 25. Brygady Powietrzno-Desantowej zniszczyli kilka pojazdów opancerzonych w rejonie Swatowe. Straty rosyjskie rosną do 100 osób dziennie.

Na wschodzie Ukrainy z miejscowości bombardowanych nieustannie przez Rosjan ukraińska policja ewakuuje osoby starsze, bez opieki, chore i niedołężne. Większość mieszkańców żyje tam w trudnych warunkach,

Po sensacyjnych doniesieniach, że administracja Joe Bidena miała zachęcać Ukrainę do negocjacji z Rosją, głos zabrał rzecznik Departamentu Stanu Ned Price. Zaprzeczył.

- Nie naciskamy na Ukraińców, by podjęli negocjacje z Rosją, bo to Ukraińcy najbardziej chcą zakończenia tej wojny, choć Rosja nie jest zainteresowana rozmowami. Nasi ukraińscy partnerzy nie potrzebują żadnej presji, by zachęcić ich do zakończenia wojny - oznajmił rzecznik Departamentu Stanu Ned Price.

Podkreślił, że wojna nie zakończy się zdecydowanym zwycięstwem militarnym żadnej ze stron. Nie zakończy się definitywnie na polu bitwy, a jej ostateczny koniec będzie musiał zostać wynegocjowany między Ukrainą i Rosją.

Natomiast Karine Jean-Pierre, rzeczniczka Białego Domu, mówiąc, że USA kontynuują stosowanie się do podstawowej zasady nic o Ukrainie bez Ukrainy, podkreśliła, że administracja rezerwuje sobie prawo, by bezpośrednio rozmawiać z Rosją na wysokim szczeblu o problemach ważnych dla Stanów Zjednoczonych.

Mieszczańscy przyfrontowych miejscowości żyją bez światła i ogrzewania. Gotują na klatkach schodowych, śpią w piwnicach. Rosjanie nie mają dla nich litości. Bez przerwy bombardują miejscowości przyfrontowe.

Rosjanie ściągają do walki słabo wyszkolonych nowo zmobilizowanych rezerwistów, a jednostki zmotoryzowane rzucają do ataku, jak na defiladę. Ponoszą straty, giną setki żołnierzy dziennie, jak na początku wojny.

Rodziny osiemdziesięciu tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy bez przygotowania zostali rzuceni na front, protestują w mediach społecznościowych i apelują o pomoc.

- Pomóżcie naszym chłopakom nie zginąć. Obiecywali, że będą się uczyć w ciągu miesiąca, a potem będą służyć na zajętych terenach, jako obrona terytorialna. Tymczasem rzucili ich na front bez dowódców - można przeczytać we wpisach w mediach społecznościowych.