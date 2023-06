Rosja celuje w Polskę Kindżałami, ale właśnie kupujemy broń, która je niszczy

Kindżały miał zastraszyć świat, ale rosyjska Wunderawaffe wcale nie okazała się wielkim sukcesem. Systemy Patriot na Ukrainie niszczą te pociski hipersoniczne. Teraz Rosja ćwiczy odpalanie takich pocisków przeciwko Polsce. My zaś dopiero wdrażamy do służby pierwsze Patrioty.

Pociski hipersoniczne posiadają jedynie trzy kraje: Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza udowodniła, że zachodni sprzęt jest w stanie zestrzelić taki pocisk.

Polska inwestuje w systemy przeciwrakietowe Patriot, ale ich dostawy dopiero się zaczęły. Dwie baterie mają być w pełni gotowe do działania jeszcze w 2023 roku, jednak na kolejne zestawy wyrzutni poczekać musimy kilka lat.



W 2018 roku prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w orędziu, że rosyjskie siły zbrojne maja już najnowszą superbroń – hipersoniczne rakiety Kindżał, mówiąc przy tym, że „powstrzymywanie Rosji się nie powiodło". W 2021 r. Kindżały pojawiły się podczas ćwiczeń u wybrzeży Syrii.

Prędkość hipersoniczna to taka, która co najmniej pięciokrotnie przekracza prędkość dźwięku, czyli wynosi co najmniej 5 machów (5 Ma).

Według producenta, pocisk ma poruszać się z prędkością około 8-10 Ma (10 Ma to około 3400 m/s, czyli 12,2 tys. km/godz.), co sprawia, że jest trudny do wykrycia i zestrzelenia. W dodatku jest w stanie manewrować, co jeszcze bardziej utrudnia zestrzelenie.

Sam Władimir Putin w przeszłości twierdził Kindżał może atakować cele na odległość do ponad 2 tys. km przy użyciu głowic konwencjonalnych bądź nuklearnych. Pocisk waży około 4,3 tony i przenosi ważącą 480 kg głowicę. Kindżał jest wystrzeliwany z samolotów MiG-31 i Tu-22M3.

Wojna na Ukrainie pokazała, że hipersoniczny Kindżał to nie taka znowu superbroń

Wkrótce po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainie, bo już 19 marca 2022 roku – po raz pierwszy użyto pocisków tego typu w akcji bojowej, atakując podziemny skład amunicji.

Teraz pojawiły się informacje, że Kindżały, nazywane przez NATO Killjoy – są używane do trenowania uderzenia na Polskę.

- Rosjanie wciąż uważają, że to jest broń, której użycie wywiera presję nie tylko na nas, ale i na wspólnotę europejską. Wywiad wojskowy niejednokrotnie rejestrował w trakcie lotów treningowych MiG-31K (te samoloty mogą przenosić Kindżały - red.) na terytorium Białorusi trenowanie kwestii odpalania pocisków nie tylko przeciwko terytorium Ukrainy, ale też Polski czy Niemiec - powiedział Wadym Skibicki, wiceszef ukraińskiego wywiadu wojskowego cytowany przez Polska Agencję Prasową.

Ponaddźwiękowe Kindżały obejmują swoim zasięgiem całą Ukrainę. Pocisk kierowany powietrze-ziemia o prędkości hiperdźwiękowej - zdaniem ekspertów wojskowych - jest modyfikacją taktyczno-operacyjnej rakiety balistycznej Iskander.

W pierwszych miesiącach wojny Ukraina nie miała środków obrony przeciwko pociskom hipersonicznym. Sytuacja zasadniczo zmieniła się po tym, jak 19 kwietnia 2023 r. otrzymała dwie pełne baterie systemu przeciwrakietowego Patriot – od USA, Holandii i Niemiec. Na sukces nie trzeba było długo czekać – 4 maja Patrioty zestrzeliły pierwszą rakietę Kindżał.

- Rosyjska propaganda przedstawiała Kindżały jako rakiety, których nie da się przechwycić. Miały być pierwszymi pociskami ponaddźwiękowymi, nie posiadającymi odpowiedników na całym świecie. Prawda jest jednak taka, że te pociski są ponaddźwiękowe tylko ze względu na swoją prędkość. Kindżał nie spełnia pozostałych kryteriów broni hipersonicznej - wyjaśniał wówczas ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Kowałenko w rozmowie z portalem TSN.

Liczba zestrzelonych Kindżałów rośnie, a Rosja nie ma zbyt wielu takich rakiet

O tym, że nie był to przypadek świadczy kolejny sukces ukraińskich obrońców, którzy już po kilkunastu dniach – także dzięki systemowi Patriot – zestrzelili sześć Kindżałów.

- Tak zmasowany atak rakietowy z użyciem tylu ponaddźwiękowych pocisków manewrujących i zestrzelenie przez naszą obronę powietrzną wszystkich Kindżałów to porażka rosyjskiej armii i rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz bonus dla producentów rakiet, które te Kindżały zniszczyły - ocenił w rozmowie z PAP Pawło Łakijczuk, szef programów wojskowych w kijowskim Centrum Globalistyki „Strategia XXI” i oficer marynarki wojennej w stanie spoczynku.

Skuteczność systemu Patriot wobec Kindżałów to bardzo dobra wiadomość dla naszego kraju. Tym bardziej, że na Ukrainie pracują jego starsze wersje. Tymczasem Polska otrzymuje już pierwsze wyrzutnie Patriotów w najnowszej specyfikacji.

Patrioty są bowiem podstawą programu „Wisła”, jednej z najgłośniejszych inwestycji obronnych ostatnich lat. „Wisła” to wyrzutnie M903A2 i pociski rakietowe w najnowszej wersji PAC-3MSE, ale też radary AN/MPQ-65 czy elektrownie polowe EPP. Zasięg „Wisły” sięga nieco ponad 100 km.

Umowa o wartości 4,75 mld dolarów przewidywała dostawy dwóch baterii, czyli 16 amerykańskich wyrzutni Patriot wraz z 208 pociskami i sprzętem towarzyszącym. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej planowane jest jeszcze na ten rok, o czym informowaliśmy w WNP.PL. Kolejnych sześć baterii ma trafić do Polski między 2026 a 2028 r. Pierwsza polską baza Patriotów jest Sochaczew.

Nowe Patrioty, które mają bronić Polski, mogą być pierwszym celem Kindżałów Rosji

Nie jest wykluczone, że to właśnie nasze nowe wyrzutnie mogłyby być pierwszym potencjalnym celem Kindżałów. Podobnego manewru – uderzenia w system Patriot – próbowali już Rosjanie na Ukrainie, jednak bez powodzenia. Z polskiej perspektywy, kluczowe jest, czy pocisk tego typu byłby uzbrojony w głowicę konwencjonalną.

Warto przypomnieć, że nie po raz pierwszy Rosjanie ćwiczą działania wojskowe przeciwko Polsce. Wystarczy przywołać Zapad-21 – połączone białorusko-rosyjskie manewry, które odbyły się w 2021 r.

Jak pisała wówczas Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych: „W pierwszej fazie Rosja i Białoruś ćwiczyły m.in. powstrzymanie uderzenia potencjalnego przeciwnika, obronę manewrową i okrężną oraz osłanianie jednostek broniących się. W drugiej – celem działań było wciągnięcie wrogich wojsk w okrążenie i przejście do kontruderzenia. W trakcie manewrów bardzo istotną rolę odegrały wojska powietrzno-desantowe (przećwiczono nocny desant) oraz siły powietrzne wykonujące naloty bombowe. Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie bombowców strategicznych Tu-95MS, co wskazuje, że scenariusz najprawdopodobniej dopuszczał wykonanie uderzenia nuklearnego zgodnie z rosyjską doktryną jądrową”.

Tyle że były to ćwiczenia przeprowadzone w zupełnie innej sytuacji międzynarodowej.