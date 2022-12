Rosja częściej sięga po irańskie drony, mając mniej precyzyjnych rakiet

Wojska rosyjskie nasiliły użycie dronów irańskich w atakach na Ukrainę, co wskazuje, iż Rosja zgromadziła więcej tych maszyn, a zmalał jej arsenał pocisków precyzyjnych.

Analitycy amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War (ISW) zaznaczają, że atak na Kijów przy użyciu dronów przeprowadzony w nocy z 29 na 30 grudnia, był "kontynuacją rosnącego tempa" tego rodzaju działań - podkreślają analitycy.

Ogółem wojska rosyjskie użyły 39 dronów w ciągu ostatnich dwóch dni. W nocy z 18 na 19 grudnia użyły zaś 30 irańskich dronów Shahed-131 i Shahed-136. Wcześniej jeszcze, 14 grudnia użyły 13 maszyn typu "shahed". Jest to "znaczący wzrost używania tych systemów na Ukrainie w ostatnim czasie" - ocenia ISW.

Rosjanie zgromadzili duże ilości irańskich dronów do ataku ukraińskiej infrastruktury krytycznej

Ośrodek przypomina, że wcześniej już oceniał, iż "rosnące tempo rosyjskich ataków" tego rodzaju może oznaczać, iż "siły rosyjskie zgromadziły więcej maszyn produkcji irańskiej". W okresie od 17 listopada do 7 grudnia Rosjanie ich nie stosowali, tak więc później mogli otrzymać od Iranu nową dostawę.

Jak ocenia ISW, "siły rosyjskie zwiększyły tempo ataków dronów usiłując podtrzymać kampanię przeciwko ukraińskiej infrastrukturze krytycznej biorąc pod uwagę zmniejszony prawdopodobnie arsenał pocisków precyzyjnych".

Analitycy zaznaczają, że ukraińska obrona przeciwlotnicza "okazała się ostatnio bardzo skuteczna w zestrzeliwaniu dronów typu shahed". Używanie tych maszyn w atakach na cele cywilne, zdaniem ekspertów, "ma zmniejszający się efekt".