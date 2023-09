Rosja desperacko potrzebuje amunicji. Korea Północna przyjdzie z pomocą?

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ogłosił w Kijowie kolejny, wart miliard dol. pakiet pomocy dla Ukrainy. Jak podała agencja Reutera, z tej sumy 665 mln dol. to wsparcie wojskowe i cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa. Tymczasem Rosji brakuje amunicji do odparcia kontrofensywy.

Zebraliśmy dla was najnowsze informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Ukraińcy atakują w Rosji. W Rostowie nad Donem doszło w czwartek do eksplozji. W odpowiedzi Rosjanie ostrzelali bazar w ukraińskiej Konstantynówce.

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken podziękował Polsce za stałą pomoc dla Ukrainy i dziesięciolecia przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi.

Część analityków uważa, że Chiny wcale nie są zainteresowane zwycięstwem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Są zainteresowane współpracą z Rosją, ale tylko i wyłącznie na zasadzie wasalnej.

Kontrofensywa w ostatnich dniach przyśpieszyła. Ukraińscy żołnierze zbliżają się do kolejnej rosyjskiej linii obrony. Rosjanie są wypychani przez Ukraińców z Kliszczijiwki.

To ważna strategicznie miejscowości na południe od Bachmutu w obwodzie donieckim. Siły ukraińskie posunęły się też wzdłuż linii okopów na zachód od Werbowego, znajdującego się ok. 20 km na południowy wschód od Orichowa.

Jak podaje Instytutu Badań nad Wojną, również siły rosyjskie przeprowadziły w ciągu ostatniej doby udane działania ofensywne wzdłuż linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że ich wojska poprawiły swoje pozycje.

Siły rosyjskie przeprowadziły duży atak rakietowy i dronów na Ukrainę. Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że wystrzelili 7 rakiet manewrujących typu Kh, pocisk balistyczny Iskander-M; oraz 25 dronów Shahed 136/131. Ukraińcy zniszczyli wszystkie rakiety i 15 dronów.

W rosyjskim Rostowie nad Donem doszło w czwartek do eksplozji. Władze lokalne twierdzą, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła dwa drony, ale na filmach opublikowanych w lokalnych mediach widać eksplozje i pożary.

Rosyjska artyleria ostrzelała bazar w centrum Konstantynówki w obwodzie donieckim, położonej 20 km od na południowy-zachód od Bachmutu. Według władz ukraińskich zginęło 17 osób, a 32 są ranne.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w Kijowie. Ma dla Ukrainy dobre wieści

Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, ilekroć wojska ukraińskie robią postępy na froncie, to Rosjanie atakują cywili i cywilną infrastrukturę tam, gdzie mogą dosięgnąć wystrzeliwane przez nich rakiety czy artyleria. Podkreślił, że to był celowy atak na cywilny obiekt.

Według komentatorów nie przypadkowo doszło do niego kilka godzin po tym, jak do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przyjechał amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Jako powód wizyty podał trwającą kontrofensywę, która jest bardzo trudna, a USA chcą mieć pewność, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne, nie tylko, żeby odnieść sukces teraz, ale też móc bronić się w dłuższej perspektywie.

Blinken ogłosił w Ukrainie kolejny, wart miliard dolarów pakiet pomocy wojskowej. Jak podała agencja Reutera, z tej sumy 665 mln dol. to wsparcie wojskowe i cywilne w dziedzinie bezpieczeństwa. W pakiecie znajdzie się sprzęt obrony powietrznej, amunicja artyleryjska, broń przeciwpancerna, a także amunicja ze zubożonym uranem.

To już czwarta wizyta sekretarza USA w Kijowie. Najdłuższa, bo te wcześniejsze były jednodniowe. To też próba pokazania Amerykanom, jak ważna jest ta wojna. Według ostatniego sondażu CNN ponad 50 proc. z nich jest przeciw finansowaniu kolejnych pakietów wsparcia dla Ukrainy.

Dlatego też liczy się każdy ukraiński sukces na froncie przekonujący, że pomoc przynosi rezultaty. Prezydent Zełenski, który wrócił z frontu, gdzie przez 2 dni rozmawiał z żołnierzami zapewnił, że przekaże prośby wojskowych generałom, przedstawicielom rządu oraz ludziom od kontaktów międzynarodowych. Cieszy się z nowych dostaw i nowej produkcji amunicji.

Rosja prosi Koreę Północną o amunicję do odparcia kontrofensywy

Antony Blinken poinformował na Twitterze, że podczas wizyty w Kijowie zatelefonował do ministra spraw zagranicznych RP Zbigniewa Raua i podziękował Polsce za stałą pomoc dla Ukrainy i dziesięciolecia przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejna informacja Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wskazująca na walkę z korupcja. Jak podano, służby ujawniły i zlikwidowały kolejne szajki urzędników, którzy dopuścili się korupcji.

Według Johna Kirby rzecznika amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Putin jest zdesperowany i znajduje się pod wielką presją, aby podtrzymać działanie swojej machiny wojennej. Dlatego zwraca się do Korei Północnej o dostawy broni.

Zapasy amunicji kurczą się też w USA, ale jak powiedział Kirby USA skupione są na zwiększaniu własnej produkcji m.in. po to, by odpowiedzieć na te potrzeby.

Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Po ataku rosyjskich dronów na ukraiński port Izmaił nad Dunajem, rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko oświadczył, że niektóre z nich wybuchły na terytorium Rumunii.

Chiny wcale nie chcą zwycięstwa Rosji w Ukrainie. Mają w tej wojnie swoje cele

Władze w Bukareszcie konsekwentnie temu zaprzeczały. Dopiero wczoraj rumuński minister obrony Angel Tilvar przyznał, że na terytorium kraju spadły odłamki rosyjskiego drona.

Ukraina zakazała wyjazdu do Polski deputowanych do Rady Najwyższej Ukrainy. Wprawdzie ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz powiedział, że zakaz został wydany, a ograniczenia dotyczą wszystkich państw, nie tylko Polski, to nie zmienia to faktu, że stosunki dyplomatyczne między Ukrainą a Polska są chyba najgorsze od lat.

Coraz więcej komentatorów wskazujące, że Chiny wcale nie są tak lojalnym sojusznikiem Kremla, jak mogłoby się wydawać z oficjalnych oświadczeń obu przywódców.

Analitycy wskazują, że Chiny wcale nie są zainteresowane zwycięstwem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Są zainteresowane współpracą z Rosją, ale tylko i wyłącznie na zasadzie wasalnej. Z jednej strony Chiny nie mają interesu w całkowitej klęsce Rosji, z drugiej są zainteresowane porażką Rosji w Ukrainie, bo wówczas Rosja stanie się jeszcze bardziej uzależniona od Chin.