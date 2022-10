Rosja infiltruje norweskie bazy marynarki w nietypowy sposób

W ostatnich latach Rosyjski Kościół prawosławny kupił szereg nieruchomości wzdłuż norweskiego wybrzeża. Problem w tym, że część z nich znajduje się w pobliżu baz wojskowych lub wręcz do nich „zagląda”.

Norwegia ze względu na przynależność do NATO interesuje Rosję.

Z okien cerkwi widać okręty w bazie.

Haakonsvern to najważniejsza norweska baza morska.

Haakonsvern to najważniejsza obok Bergen morska baza norweskiej floty. Właściwie ze względu na lokalizację tuz obok Bergen stanowi z tym ostatnim jeden zespół. Pod względem znaczenia nie ma ważniejszego portu dla norweskiej marynarki. To tu stacjonują norweskie fregaty i okręty podwodne królewskiej marynarki. Tu zlokalizowana jest szkoląca oficerów uczelnia, w końcu tu są także różne centra szkoleniowe.

Rosjanie kupili budynek w pobliżu najważniejszej bazy morskiej Norwegii

I jak pisze norweski dziennik Dagbladet, pięć lat temu Rosyjski Kościół prawosławny kupił dom modlitewny naprzeciwko bazy. Początkowo nikomu to nie przeszkadzało. Jednak po tym, jak Rosja napadła na Ukrainę, a cerkiew w Rosji to poparła, do wielu Norwegów dotarło, że rosyjski Kościół prawosławny jest niemal ekspozyturą rosyjskich służb państwowych.

W toku śledztwa Dagbladet wykrył, że także w pobliżu szeregu innych ważnych obiektów NATO w Norwegii znajdują się cerkwie należące do rosyjskiego kościoła.

Jednak żaden z budynków nie budzi tyle kontrowersji, co cerkiew w Haakonsvern. Zlokalizowana jest ona w zaledwie 3 kilometry w linii prostej od bazy. Znajdując się na wysokim wzgórzu, dosłownie kontroluje główne podejścia do niej.

Właściwie można rzec, że obserwator z cerkwi może bardzo skrupulatnie kontrolować to jakie i kiedy okręty norweskiej marynarki wychodzą z bazy.

Dziennikarz zdecydował się nawet odwiedzić cerkiew, jednak nikt mu nie otworzył. To, co było charakterystyczne, to ciężkie zasłony w oknach na parterze budynku.

Rosjanie z budynków mogą podglądać bazy wojskowe

Alfa Sefland Winge z norweskiej Akademii Marynarki Wojennej mówi, że rosyjskie nieruchomości, takie jak w Haakonsvern, mogą stanowić problem, ale nie chce wyciągać pochopnych wniosków.

Pytaniem jest jak ten problem rozwiązać. To, że budynki można wykorzystać do innych niż sakralne cele, jest bowiem oczywiste. Być może Norwegia będzie musiała je po prostu odkupić.

Sprawa jest tym pilniejsza, że Haakonsvern to najważniejsza baza arktyczna NATO. Uruchomiona w 1962 roku, od początku miała obsługiwać północną flankę paktu. Jej wizytówką są wykute w skałach pomieszczenia. Jedno z nich pełni funkcje doku mogącego przyjąć na remont czy naprawę jednostkę wielkości fregaty.