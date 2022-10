Rosja ma nową cudowną broń na wojnę z Ukrainą

Rosyjska propaganda twierdzi, że tamtejsza armia już wkrótce otrzyma nowe wyposażenie. Broń ma zapobiec dziesiątkowaniu najeźdźczej armii przez precyzyjne ataki Ukraińców.

Centralny Instytut Badawczy Inżynierii Precyzyjnej, będący własnością koncernu Kałasznikow, dostarczył już, jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, partię optyczno-elektronicznej amunicji przeciwdziałającej.

Co kryje się pod ta nazwą? To specjalne granaty dymne, które po eksplozji wytwarzają maskujący ekran aerozolowy mające chronić czołgi i pojazdy opancerzone przed ukraińskimi atakami z wykorzystaniem pocisków precyzyjnych.

Według Rosjan tworzenie ekranu aerozolowego w odległość 10 do 80 m od pojazdów zajmuje nie więcej niż dwie sekundy. Pociski są użyteczne w temperaturach od minus 40 do plus 50 stopni. Strzelanie amunicją odbywa się wzdłuż kolumny pojazdów bojowych od strony ataku wroga.

Czym różni się nowa broń od dotychczas wykorzystywanej? Sam pomysł stawiania zasłony dymnej jest przecież znany od wieków?

- Amunicja jest częścią kompleksów do ochrony pojazdów i pojazdów opancerzonych przed bronią o wysokiej precyzji i jest przeznaczona do tworzenia maskującego ekranu aerozolowego w zakresie widzialnym i podczerwonym - mówi dyrektor ds. technicznych instytutu Anton Siemeniako. Jednak na ile nowa broń ma być skuteczniejsza od dotychczas użytkowanej - nie wiadomo.

Na razie nie podano także, jakie dokładnie oddziały i w jakiej ilości otrzymają nową broń.

Warto dodać, że dzięki zachodniej broni ukraińscy żołnierze skutecznie niszczą pojazdy Rosjan. To było m.in. przyczyną zatrzymania rosyjskiego natarcia, a obecnie panicznego odwrotu.

Nowa broń to odpowiedź naukowców na żądanie prezydenta Rosji Władimira Putina. Chce on, aby czas produkcji nowych broni był jak najkrótszy i trafiały one szybko do oddziałów.