Rosja nakręca wojnę kłamstw. Chwali się zniszczeniem sprzętu, którego Ukraina nie ma

Moskwa koncentruje się na przygotowaniach do przeprowadzenia w 2023 r. akcji strategicznej. Będzie próbować zakończyć pasmo sukcesów operacyjnych Ukrainy. W wojnie po raz kolejny sięga po kłamstwa i chwali się zniszczeniem sprzętu, który na Ukrainę jeszcze nawet nie dotarł.

W ostatnich miesiącach Rosji nie udało się osiągnąć większości głównych celów, dlatego zmienia strategię.

Ministerstwo Obrony Rosji pochwaliło się zniszczeniem czterech bojowych wozów piechoty M2 Bradley produkcji amerykańskiej, które nawet nie dotarły jeszcze na Ukrainę.

Rosja zapowiada podniesienie górnego wieku poboru do wojska z 27 do 30 lat. Ma to zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych Rosji o 30 proc.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki naziemne w pobliżu Makiejewki i Biłohoriwki w obwodzie ługańskim. Siły rosyjskie zakończyły oczyszczanie Sołedaru i zaatakowały ukraińskie pozycje na północ, zachód i południowy zachód od osady. Nadal atakowały Bachmut i obszary wokół miasta.

Instytut Studiów nad Wojną w swoim raporcie zwraca uwagę, że w ostatnich miesiącach Rosji nie udało się osiągnąć większości głównych celów strategicznych. Prawdopodobnie, aby odzyskać inicjatywę, przygotowuje się do zdecydowanej akcji strategicznej w ciągu najbliższego półrocza.

Rosyjski resort obrony w komunikacie o zdobyciu Sołedaru pominął grupę Wagnera. Jewgienij Prigożyn, szef i finansista grupy oskarżył armię i ministra Szojgu o przypisywanie sobie cudzych sukcesów. Według komentatorów Prigożyn chce wykorzystać zdobycie Sołedaru do zwiększenia swoich wpływów.

Rosja ma pomysł na mobilizację bez jej oficjalnego ogłoszenia. Będzie więcej żołnierzy

Szef komisji obrony rosyjskiej Dumy Państwowej powiedział, że Rosja w czasie wiosennej mobilizacji podniesie górny wiek poboru do wojska z 27 do 30 lat. Umożliwi to zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych Rosji o 30 proc.

Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) Rosji skierowała do swoich oddziałów granicznych rozporządzenie, w którym zakazuje wypuszczania za granicę osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej. Zakaz obowiązuje od 9 stycznia. Dotyczy także poborowych z kategorią ograniczonej zdolności do służby.

Według ukraińskich służb, do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego przerzucani są rezerwiści szkoleni na Białorusi. Zbiega się to w czasie z możliwą operacją, której celem miałaby być cała wschodnia Ukraina.

Rosja chwali się zniszczeniem wozów bojowych, których tak naprawdę nie ma w Ukrainie

Rosja redefiniowała strategiczne cele. Zajęcie Kijowa już nie jest już jej priorytetem. Celem numer 1 jest zdobycie wschodniej Ukrainy. Putin wraca do strategii małych kroków. Najpierw w 2014 roku "urwali" Ukrainie Donieck i Ługańsk, a teraz będą zagarniali wschodnią część kraju.

Rzecznik rosyjskiego ministerstwa obrony Igor Konaszenkow oświadczył, że rosyjskie wojsko zniszczyło cztery bojowe wozy piechoty M2 Bradley produkcji amerykańskiej. To, że ten sprzęt nie dotarł jeszcze na Ukrainę, nie ma znaczenia.

W Rosji, w obwodzie biełgorodzkim spadł dron bojowy Forpost, uzbrojony w bombę kierowaną. Leciał do ataku na Ukrainę. Wcześniej taki dron spadł na budynek mieszkalny w Taganrog. Taka maszyna kosztuje ok. 6 mln dolarów.

Będą czołgi dla Ukrainy. Polska inicjatywa coraz bliżej realizacji. Ma wsparcie sojuszników

- Absolutnie popieramy wysyłanie jakichkolwiek zdolności wojskowych Ukrainie, w tym czołgów - oświadczył w czwartek rzecznik Pentagonu gen. Pat Ryder. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy USA przekażą Ukrainie czołgi Abrams.

Po ogłoszeniu przez Polskę decyzji o przekazaniu Kijowowi czołgów Leopard 2 Rosjanie poinformowali o przekazaniu armii kolejnej partii swoich najnowocześniejszych czołgów T-90M, które maja trafić na front.

- Polska właśnie ogłosiła, że przekaże Ukrainie czołgi. I nie ważne, że to tylko 14 maszyn. Nie ważne, ile czołgów przekaże Wielka Brytania. Dla nas to powinna być czerwona linia. Czy nie rozumiemy, co się dzieje? To jest regularna trzecia wojna światowa. Ale my nie ostrzeliwujemy terytorium NATO, bo twierdzimy, że wtedy NATO może się włączyć do wojny. A przecież właśnie się do niej włączają ze swoimi czołgami - mówił Władimir Sołowiow, główny propagandysta Kremla w rosyjskiej telewizji.