Rosja niszczy Ukrainę dronami z Iranu a dostanie też rakiety

Wojny toczone przez drony jeszcze do niedawna wydawały się opowieściami z przyszłości. Wojna na Ukrainie pokazuje, że ta przyszłość jest już dziś. Drony awansowały do miana ważnego oręża. Armie niedowiarków mają problem.

Ukraina pokazuje, że w boju powietrzne bezzałogowce są nie do zastąpienia. Wykorzystywane są do rozpoznania, kierują ogniem artylerii i niszczycielsko atakują.

Pokazują to komunikaty z wojny w Ukrainie o masowym użyciu irańskich dronów-kamikaze Shahed do ataków na infrastrukturę krytyczną i miast Ukrainy.

Agencje informują, że Iran ma dostarczyć Rosji kolejne drony, a także pociski ziemia-ziemia i ziemia-powietrze typu Zolfaghar i Fateh 110. Co to za rakiety?

Ostatnio codziennie słyszymy o atakach irańskiej amunicji krążącej Shahed, nazywanej popularnie dronami-kamikaze, na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Jak to możliwe, by tak powolna i nieskomplikowana broń była tak skuteczna? Ukraińcy mają poważny problem z ich zwalczaniem.

Irańskie drony to nie jest jakaś nowa, cudowna broń. Pierwsze irańskie drony, np. Mohajer i Ababil, powstały w drugiej połowie lat 80. Wykorzystano je bojowo w wojnie iracko-irańskiej. Teheran to dronowa potęga, może posiadać nawet 20 typów dronów w różnych wersjach.

Drony i amunicja krążąca odgrywa główną rolę w atakach i bombardowaniu Ukrainy

Te najczęściej wykorzystywane to samobójcze drony Shahed-136 (w Rosji nazywane Geran-2), których Rosjanie mają mieć nawet 2-3 tys.

Według Irańczyków mają takie parametry taktyczno-techniczne, którym nie dorównuje żaden zachodni sprzęt tego rodzaju - zwłaszcza jeśli chodzi o udźwig i zasięg.

Shahed-136 ma skrzydła w układzie delta o rozpiętości 2,5 m i mierzy długości 3,5 m. Napędzany jest silnikiem spalinowym podobnym do tych montowanych w przeszłości w polskich motorowerach Komar, umieszczonym z tyłu.

Waży ok. 200 kg i może przenieść głowicę bojową o masie do 50 kg.

Jego prędkość maksymalna to ok. 200 km/h. Na cel naprowadzany jest z reguły za pomocą systemu GPS, ewentualnie przy użyciu tradycyjnej nawigacji inercyjnej, czyli opartej na pomiarach.

Wyrzutnie Shahed-136 mają być przenośne; można montować je na pojazdach wojskowych i ciężarówkach. Pocisk leci po linii prostej, na wysokości 200-300 m, nurkując na cel, kiedy się do niego zbliży.

Zasięg drona Shahed-136 to nawet ponad 2 tys. km. Specjaliści radzą jednak odjąć zero od tego osiągu: pociski te mogą przebyć ponad 200 km. Na taką bowiem odległość, wystrzeliwane z Białorusi, grożą Ukrainie.

Shahed-136 nie jest specjalnie skomplikowany, do tego jest mało precyzyjny. Drony te są wolne i latają tak nisko, że obronie powietrznej łatwo jest je zestrzelić. Mogą jednak zniszczyć cel wielkości budynku jednorodzinnego.

Dron Shahed produkowany jest masowo i może być stosowany w dużej liczbie

Największą zaletą jest niska cena; ten typ drona produkowany jest masowo i może być stosowany w dużej liczbie.

To tani zamiennik rakietowych pocisków manewrujących czy precyzyjnej amunicji artyleryjskiej, których koszt to dziesiątki czy setki tysięcy dolarów. Dron to ułamek tych kosztów.

Pozwala na znacznie tańsze uderzenie z powietrza. Sprawdzają się w walce dlatego, że liczba zastępuje jakość. Rosjanie wystrzeliwują je rojami, przez co Ukraińcy nie są w stanie wszystkich zestrzelić.

- Oczywiście nie mamy możliwości technicznych, aby strącić 100 procent rosyjskich rakiet i dronów uderzeniowych. Jestem pewien, że stopniowo, z pomocą naszych partnerów, to osiągniemy. Już teraz strącamy większość pocisków cruise, większość dronów - przyznaje ukraiński prezydent.

Co więcej, analitycy wojskowi wyliczyli, że koszt zestrzelenia takiego drona jest znacznie wyższy od pieniędzy, które Rosjanie płacą za jego zakup. Nic dziwnego, że zamówili kolejną ich partię...

Rosjanie obok dronów kupili też irańskie pociski balistyczne o zasięgu od 300 do 700 km

Rosjanie poszli jednak dalej we współpracy z Teheranem. Obok dronów kupili też irańskie pociski balistyczne typu Fateh i Zolfaghar o zasięgu od 300 do 700 km, szykowane na Izrael.

Według komentatorów to przykład, iż Rosjanie wystrzelali się ze swoich precyzyjnych rakiet, co fatalnie świadczy o możliwościach ich przemysłu, ale przede wszystkim to zła wiadomość dla Ukrainy.

Rosjanie dostaną rakiety balistyczne średniego zasięgu, by móc jeszcze bardziej terroryzować Ukrainę, a to zmienia dotychczasowy wymiar tego konfliktu, bo Iran będzie miał niemały wkład w uderzeniach na cele ukraińskie, także cywilne.

Fateh-110 to jednostopniowy pocisk rakietowy z silnikiem na paliwo stałe o długości prawie 9 m, średnicy 60 cm i wadze 3,5 t, zaliczany do najcelniejszych pocisków irańskich (odchylenie od celu ponoć do 3 m). Przenosi głowicę o ciężarze 225 kg.

Porusza się z prędkością 3-4 macha, a jego zasięg to 300 km, ale wersja rozwojowa tego pocisku o nazwie Mobin ma mieć zasięg do 500 km i jeszcze lepszą celność. Został użyty w wojnie w Syrii przez Iran i Syrię. Ma go też Hezbollah w Libanie.

Natomiast Zolfaghar to rakieta balistyczna średniego zasięgu z rodziny Fateh-110. Jego zasięg to 700 km. Pocisk ten ma długość 10,3 m, średnicę 0,68 m i masę startową 4620 kg. Naprowadzany jest przez GPS. W 2019 r. Iran zaprezentował nową wersję pocisku Zolfaghar o nazwie Dezful - o zasięgu 1000 km.

Przenosi głowicę ważącą ok. 580 kg, która rozdziela się w połowie drogi do celu, co utrudnia wykrycie, śledzenie i przechwytywanie pocisku. Zastąpienie metalowego korpusu Fateh-110 kompozytem pozwoliło zaoszczędzić znacznie na wadze pocisku, ale jego skuteczność wynosi szacunkowo 100 m.

Co najmniej sześć takich pocisków balistycznych uderzyło w nowo budowany, amerykański konsulat w mieście Irbil oraz irbilski port lotniczy w Iraku, wykorzystywany przez Amerykanów jako baza.

Irańscy instruktorzy zajmujący się dronami bojowymi szkolą rosyjskich żołnierzy

Moskwa i Teheran porozumiały się w sprawie przyjazdu na terytorium Rosji irańskich doradców i instruktorów zajmujących się dronami bojowymi. Irańczycy szkolą Rosjan nie tylko w operowaniu dronami, ale i w kierowaniu irańskimi pociskami rakietowymi.

Bardzo silna fala rosyjskich ataków powietrznych na ukraińską infrastrukturę i cywilne obiekty przyspieszyła kolejne transze pomocy militarnej dla Kijowa. Teraz priorytetem będzie broń przeciwlotnicza.

Nawet Niemcy, którzy dotychczas byli maruderami w udzielaniu pomocy militarnej, dostarczyły Ukrainie systemy przeciwlotnicze Iris-T SLM.

Pomoc przeciwlotniczą zapowiedziały też USA, Francja, Hiszpania, Holandia i Wielka Brytania. NATO obiecało dostawy systemów antydronowych, które pozwolą taniej je obezwładniać.

Jeśli zatem na Ukrainę zaczną spadać irańskie rakiety wystrzeliwane przez Rosjan, możliwe, iż obrońcy dostaną systemy średniego zasięgu Patriot. Dotychczasowa ewaluacja dostaw broni dla Ukrainy wskazuje, że nie jest to wykluczone...